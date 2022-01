McKinsey: pro dosažení nulových emisí je nutná zásadní transformace globální ekonomiky

27. 1. 2022

čas čtení 3 minuty

Podle zprávy jedné z nejvlivnějších poradenských firem na světě McKinsey bude dosažení nulových čistých emisí do roku 2050 vyžadovat "zásadní transformaci globální ekonomiky".

Firma odhaduje, že k omezení nárůstu globální teploty na 1,5 °C a ukončení klimatické nouze bude třeba po desetiletí každoročně investovat 9,2 bilionu dolarů. Tato částka představuje 60% nárůst oproti současným investicím, informuje list Guardian.

Zpráva varuje, že ekonomická transformace zasáhne všechny země a všechna odvětví, přičemž ty, které jsou nejvíce závislé na spalování fosilních paliv, pocítí největší změny. Společnost McKinsey, která poskytuje poradenství mnoha vládám a velkým společnostem, rovněž uvádí, že přechod bude zpočátku probíhat nerovnoměrně, například náklady na elektřinu se zvýší, aby později klesly.



Zpráva nicméně uvádí, že dosažení čistých emisí je zásadní pro zabránění nejkatastrofálnějším dopadům globálního oteplování, které by poškodilo miliardy lidí, a že mnohé nízkouhlíkové investice jsou příležitostí pro hospodářský růst a vedly by k levnější a efektivnější ekonomice. Uvádí také, že čím déle se opatření odkládají, tím je transformace dražší.



"9,2 bilionu dolarů je velmi velké číslo - dost velké na to, aby mu každý věnoval pozornost," říká autor zprávy Jonathan Woetzel. "Ale není to nemožné číslo. Není to tak, že bychom [transformace] neprováděli už dříve jinými způsoby", například globálním přechodem k městskému bydlení.



Podle Woetzela se jedná o ekonomickou transformaci od ekonomiky, která nezahrnovala náklady na ekologické a sociální škody, k ekonomice, která je zahrnuje.



Zpráva uvádí, že transformace s předstihem vyvolává "kritickou otázku", kdo ji zaplatí a zda vyšší náklady na elektřinu, ocel a cement budou přeneseny na lidi, nebo zda budou lidé s nízkými příjmy vládami chráněni.



Cílem zprávy je posoudit rozsah ekonomické transformace potřebné k dosažení čistých emisí za předpokladu, že budou přijata rychlá opatření, a dochází k závěru: "Dosažení čistých emisí by znamenalo zásadní transformaci světové ekonomiky."



Odhaduje, že investice do energetiky, dopravy, budov, průmyslu a zemědělství by musely vzrůst o 3,5 bilionu dolarů, přičemž další bilion dolarů z dnešních výdajů by musel být převeden z vysokoemisního na nízkouhlíkové zboží, jako jsou elektromobily a tepelná čerpadla. V poměru k celosvětovému HDP by celkové potřebné investice činily 6,8 %, přičemž v letech 2026-2030 by se zvýšily až na 8,8 % a poté by klesly.



Podle scénáře společnosti McKinsey by náklady na elektřinu mohly do roku 2040 vzrůst o 25%, než by po roce 2050 klesly pod dnešní úroveň, a to z důvodu nižších provozních nákladů na energii z obnovitelných zdrojů.



Celý text v anglickém originále ZDE

