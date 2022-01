31. 1. 2022 / Beno Trávníček

Vzal palici a uboural si pořádný kus domu. A pak další kus. Vlastně to byla dílna. Potom propíchal gumy svojí dodávky a vytrhal kabely z motoru. Rozbil skla a ulámal zrcátka. V mezičase rozebral bagřík v garáži a jednotlivé díly naházel do studny. Sousedi také rozbíjeli různé svoje výrobní prostředky a velmi se u toho všichni bavili. Večer v hospodě se pak trumfovali komu to šlo líp.





Co to je za blbost? Ožralý autor? Že jenom idiot si sám ničí podstatu toho, co ho živí?