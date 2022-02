Ukrajina: Další "olympijská válka"?

2. 2. 2022 / Karel Dolejší

V nejbližších dnech musí v Kremlu padnout definitivní rozhodnutí: Buď Rusko začne stahovat vojska z ukrajinské hranice a přizná, že jeho nátlak v zásadě neuspěl, nebo od politického nátlaku na Ukrajinu znova přejde k otevřenému násilí na nové frontě.

Spojené státy už doporučují odjezd z Ukrajiny i novinářům. Zatímco Putinovo okno příležitosti na Ukrajině se po osmi letech agrese uzavírá, ozývají se hlasy, podle nichž už nejde o to, zda dojde k invazi, ale kdy. Přesto, alespoň teoreticky, ještě existuje šance, že Putin bude nakonec riskovat ústup. Domácí opozice by jej nepoložila - a jasně teď vidí slabiny západních aliancí v Maďarsku, Chorvatsku, Německu a Francii, na které v budoucnu může zaměřit destabilizační zpravodajské úsilí.



Na druhé straně zůstává stále otevřena možnost, že Putin neblafuje a je připraven dovést jím vyvolanou konfrontaci se Západem až do hořkého konce.

Samotní Ukrajinci hovoří o pěti možných scénářích dalšího vývoje, mezi nimiž na prvním místě z těžko pochopitelných důvodů nadále figuruje nikým nepředpokládaná "úplná okupace". (Znamená to, že kdosi plánuje prezentovat jako úspěch, pokud nedojde "k úplné okupaci", kterou nejspíše ani Kreml neplánuje?)

Druhý scénář hovoří o anexi Donbasu, rozšíření obsazeného území v této oblasti a také obsazení přístavu Mariupol.

Třetí scénář hovoří o kyberútocích a informační válce. Tento scénář ovšem už dávno probíhá.

Čtvrtý scénář má zahrnovat "diplomatický útok" ve formě vnucení nové verze Minských dohod o vypořádání konfliktu v Donbasu.

Konečně pátý scénář je "konec ruské agrese". Nutno podotknout, že jde asi o stejně "pravděpodobnou" variantu jako je první.

Ve skutečnosti se všechny reálné vojenské scénáře pohybují v prostoru mezi prvním a druhým prototypickým ukrajinským scénářem, přičemž "úplná invaze" je vyloučena pro přílišnou náročnost a "Donbas plus Mariupol" zase proto, že by Moskva takovým postupem nedosáhla svých hlavních politických cílů. A těmi jsou definitivní zablokování ukrajinského směřování na západ plus ukončení západní spolupráce s Kyjevem.

Ve skutečnosti řada klíčových indikátorů ukazuje na zcela reálnou přípravu k válce. V ukrajinském příhraničí na území Ruska a Běloruska se nachází minimálně 80 praporních bojových uskupení, přičemž tento počet zhruba do týdne vzroste na 100 (bez započtení výsadkových vojsk). V Bělorusku probíhá mobilizace, což je rovněž klíčový indikátor.

Množství podpůrných jednotek, přivezené munice, palivová infrastruktura či počet nově zřízených komunikačních center neodpovídají scénáři "cvičení". Od prostředků normálně situovaných na úroveň armády Rusko přešlo k přesunům techniky, která náleží na úroveň celého vojenského okruhu. Během manévrů nebývají normálně takové prostředky stěhovány na druhý konec země. Není jediný důvod přesouvat v tuto roční dobu ohromné množství pontonových a mostních souprav do Běloruska - pokud ovšem cílem není přemostit Dněpr ze západu, ne-li Vislu z východu.

Pokud se Polsko připravuje k přijetí milionu ukrajinských uprchlíků, jistě tak nečiní proto, že by se na ně těšilo.

Putin v současnosti naslouchá zastáncům tvrdé linie, konzervativním radikálům - poradci pro národní bezpečnost Nikolaji Patruševovi, šéfovi vnější rozvědky Sergeji Naryškinovi, ministru obrany Sergeji Šojguovi. Ministerstvo zahraničí je viditelně odstaveno na vedlejší kolej. Naděje na funkční dohodu se Západem jsou díky tomu naprosto minimální.

Kreml se sám svými prohlášeními a ultimáty situoval do pozice, kdy buď začne válku, nebo bude nucen s hanbou ustoupit. Putin jak ho známe by si druhou možnost dobrovolně nikdy nevybral, pokud by opravdu nemusel.

Podle posledních zpráv míří na Ukrajinu už i z Afriky rychle stahovaní žoldáci společnosti Wagner Group, což opět nenasvědčuje nějaké deeskalaci krize. "Separatisté" v Donbasu čestvě přišli s obviněním, že Kyjev "plánuje útok".

Spolu s aktivací utlumených leteckých základen, dalšími přílety bojových vrtulníků či přesuny kadyrovovských ozbrojených band z Čečenska na západ máme souhrnně řečeno k dispozici jen a jen fakta nasvědčující stupňující se eskalaci.

