Šéfa Islámského státu usmrtil nálet amerických speciálních sil v Sýrii

4. 2. 2022

čas čtení 7 minut





Joe Biden prohlásil, že armáda "odstranila z bojiště" Abú Ibrahima al-Hašimiho al-Kurajšího



Vůdce Islámského státu a jeden z nejhledanějších mužů světa Abu Ibrahim al-Hašimi al-Kurajší byl usmrcen během nočního náletu amerických speciálních sil na severozápadě Sýrie.



Útok před úsvitem na dům ve vesnici Atme jižně od tureckých hranic si vyžádal až 13 obětí, mezi nimiž byly i ženy a děti. Jeho výsledkem bylo rovněž zničení amerického vrtulníku, který byl použit k přepravě jednotek speciálních sil z iráckého Erbílu. Útok před úsvitem na dům ve vesnici Atme jižně od tureckých hranic si vyžádal až 13 obětí, mezi nimiž byly i ženy a děti. Jeho výsledkem bylo rovněž zničení amerického vrtulníku, který byl použit k přepravě jednotek speciálních sil z iráckého Erbílu.





"Díky statečnosti našich vojáků už tento strašlivý teroristický vůdce není," řekl Joe Biden v televizním projevu z Bílého domu. "Naše síly provedly operaci s typickou přípravou a přesností."



Čtvrteční nálet byl nejvýznamnějším zásahem USA od doby, kdy byl v říjnu 2019 ve vesnici vzdálené 14,5 km jižně od Atmé zabit Kurajšův předchůdce Abú Bakr al-Bagdádí.



Biden uvedl, že civilní oběti byly způsobeny, když Kurajší odpálil sebevražednou vestu a další výbušniny ve třetím patře budovy, kde se ukrýval.



"Náš tým stále píše zprávu, ale víme, že když se naše jednotky přiblížily k dopadení teroristy, v posledním aktu zoufalé zbabělosti, bez ohledu na životy vlastní rodiny nebo ostatních v budově, se rozhodl odpálit nejen vestu, ale vyhodit do povětří i třetí patro, než aby čelil spravedlnosti za zločiny, které spáchal. Usmrtil několik členů své rodiny," řekl Biden.





Mezi původní zprávou Pentagonu, že osm dětí bylo bezpečně evakuováno a dvě děti byly zabity výbuchem, který vyvolal Kurajši, a výpověďmi prvních osob zasahujících na místě, kteří tvrdí, že našli šest mrtvých dětí a čtyři ženy, však existuje značný rozpor.



"Některé mrtvoly v oblasti nevypadají, že by zemřely při výbuchu. Vypadají, jako by byly zasaženy střelbou extrémně těžkého kalibru," uvedl Charles Lister, ředitel syrského programu na Blízkovýchodním institutu ve Washingtonu. "A víme, protože jsem to včera večer viděl na videu, jak se to dělo, že přinejmenším jeden z vrtulníků v oblasti střílel ze svých těžkých kulometů na budovu nepřetržitě více než minutu."



Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že existují "silné náznaky", že smrt civilistů - smrti Kurajšiho manželky a jejich dvou dětí - způsobil šéf Islámského státu. Uvedl však, že USA operaci přezkoumají, aby zjistily, zda úmrtí civilistů nebylo důsledkem americké akce.



Biden dal v úterý operaci definitivní zelenou, ale podle amerických představitelů byla plánována již několik měsíců. Poté, co koncem loňského roku přišla první zpravodajská informace, která naznačila, kde se Kurajši nachází, prezident schválil operaci "zajmout nebo zabít". Zpravodajské služby dospěly k jistotě, že se Kurajší nachází na tomto místě, počátkem prosince.



"S vědomím, že se tento terorista rozhodl obklopit se rodinami včetně dětí, jsme se rozhodli použít raději zásah speciálních jednotek s mnohem větším rizikem pro naše vlastní lidi, než abychom na něj zaútočili letecky," řekl Biden. "Rozhodli jsme se tak proto, abychom minimalizovali civilní oběti."



Američtí představitelé uvedli, že plánovači zkoumali strukturální integritu budovy a usoudili, že se nezřítí, pokud se Kurajší vyhodí do povětří, ačkoli nepředpokládali, že by zaminoval celé patro, aby explodovalo.



Američtí představitelé uvedli, že americká zásahová jednotka se při odchodu dostala pod palbu bojovníků napojených na Al-Kájdu, kteří palbu opětovali a dva z nich byli usmrceni. Lister tuto verzi rovněž zpochybnil a uvedl, že dva zasažení muži byli členy Tahrír aš-Šám (HTS), dominantní skupiny v oblasti. Uvedl, že jeden byl zabit a druhý je v nemocnici.



"Jsou proti Islámu, jsou proti Al-Káidě a jsou napojeni na Turecko," řekl. "Jak jsem pochopil, když se přiblížili k místu činu, Američané usoudili, že mají pravděpodobně nepřátelské úmysly, a tak byli zneškodněni."





Biden sledoval průběh operace prostřednictvím videospojení z Bílého domu. Činitelé uvedli, že nastaly chvíle napětí, když se jeden z vrtulníků porouchal a musel být vyřazen a následně zničen, a pak když tým speciálních sil vyzval rodinné příslušníky, aby vyšli z budovy, protože bylo známo, že uvnitř jsou děti. Jeden z činitel§ popsal vlnu úlevy, když se dětem a dalším civilistům podařilo uprchnout z prvního patra budovy.







"To byl samozřejmě klíčový bod zájmu a důvod, proč byla tato operace složitá," řekl činitel.





Prezident vyložil některé zločiny, z nichž byl Kurajši obviněn, včetně genocidy jezídů v severním Iráku a nedávného ostrého útoku na věznici na východě Sýrie, v níž byli vězněni vězni z Islámského státu na východě Sýrie.



Zdravotníci, kteří se zúčastnili následků, uvedli, že našli pouze tři mrtvoly. Předpokládá se, že ostatní odnesli obyvatelé města. Fotografie pořízené zevnitř domu podle všeho ukazují dopad sebevražedného výbuchu.



Samostatné fotografie ukazovaly, že třetí patro třípatrového domu se částečně zřítilo. Zdálo se, že okolní domy byly poškozeny jen málo.



Majitel domu místním médiím sdělil, že muž se syrskou identifikací si od něj dům pronajal před 11 měsíci a přijel s manželkou, třemi malými dětmi a sestrou.



Ostatní místní obyvatelé uvedli, že netušili, že mezi nimi žije jeden z nejhledanějších teroristů světa. "Vždy jsme viděli jen jeho ženu, jak nakupuje zeleninu," řekl šestatřicetiletý Omar Halabi. "Myslím, že jsem ho viděl jednou. Byl tichý a skromný."





Obyvatele Atme probudil kolem třetí hodiny ranní zvuk přistávajících vrtulníků v blízkosti. Muž mluvící arabsky s iráckým přízvukem megafonem sdělil obyvatelům domu, že mají 15 minut na to, aby se vzdali.





Americké jednotky zůstaly na místě téměř dvě a půl hodiny, což je na operaci speciálních sil za nepřátelskou linií nepřiměřeně dlouhá doba. Vrtulník, který se porouchal, byl zničen kroužící americkou stíhačkou ve scénách připomínajících zátah na úkryt Usámy bin Ládina v pákistánském Abbottábádu v roce 2011, při němž byl zničen vrtulník typu Stealth.



Kurajší byl nejméně nápadným vůdcem Islámského státu a jeho předchůdců, nevystupoval na veřejnosti ani nepronášel žádné významné projevy. Byl to Iráčan, narozený v městě Tel Afar, byl veteránem sunnitského povstání vedeného po Saddámovi Husajnovi, který se v řadách teroristické skupiny vyšvihl navysoké místo.



Je čtvrtým vysokým představitelem Isis, který byl v posledních dvou letech vypátrán, zajat nebo zabit v provincii Idlib.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0