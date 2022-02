Koronavirus: ČR rozvolňuje

3. 2. 2022

Ve středu 2. února 2022 zaznamenala Česká republikadenních nákaz. K tomu je nutno připočíst dalšíchpřípadů reinfekce, tedy celkový počet nákaz je v ČR. Hospitalizováno jeosob, to je denní nárůst onemocných. Celkem zemřelo v ČRlidí, to je denní nárůst omrtvých. Počet suspektních reinfekcí jeNákaza se nyní volně šíří všude. ZDE - Česká republika ruší povinnost prokazovat se v restauracích a zábavních podnicích očkováním či uzdravením z covidu, navzdory rekordní nákaze, konstatuje Guardian. Od 18. února také skončí povinné testování v podnicích a ve školách. ČR rozvolňuje navzdory šířící se nákaze podobně jako Rakousko, Litva, Itálie a Francie. Světová zdravotnická organizace ovšem varuje, že nyní není ještě doba pro rozvolňování.- Jižní Korea rozšiřuje rychlé testování uprostřed rekordní vlny nákaz. Ve čtvrtek tam bylo zaznamenáno dalších 22 907 denních nákaz, je to asi pětinásobek počtu denních nákaz v polovině letošního ledna.- Ukrajina překonala svůj denní rekord téměř 40 000 infekcemi.