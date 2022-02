Váleknoš a lyžníci

3. 2. 2022 / Petr Haraším

Byla to velká sláva, když po vládě pana Andreje nastoupila vláda nová, vláda fialová. Superstar na pozici ministra zdravotnictví nahradil superTOP. Volič zvolal radostí jat, že konečně nastoupil covidu kat. Nařízení již jen smělá, přehledná, lehce srozumitelná a soudně nezrušitelná. Byla to velká sláva, když po vládě pana Andreje nastoupila vláda nová, vláda fialová. Superstar na pozici ministra zdravotnictví nahradil superTOP. Volič zvolal radostí jat, že konečně nastoupil covidu kat. Nařízení již jen smělá, přehledná, lehce srozumitelná a soudně nezrušitelná.

Jasnozřivý vizionář se zárukou neomezenou

Válek má jasno. Konečně! Válek má jasno a už ví, co se bude dít do konce února a počátku března. Covid před ním nic neutají. Na světě nenajdete lepšího kabrňáka, který covidu ladně jako Flákanec nafláká. S úsměvem na rtu si vzpomínám, jak se Válek a Fiala modlili k Bohu pravicové odpovědnosti k levicovému viru, aby sem k nám rakouští proletáři nezavlekli povinné očkování a další výdobytky západní společnosti. Bedlivé šetření vědců z AV ČR zjistilo, jakápak skupina lidí tíhne k neochotě se podřídit kolektivnímu dobrému. Odkaz zde . Žádné velké překvapení to až tak není. Z mediálního brekotu antivax revolucionářů se nic jiného čekat nedalo. Hesla, výkřiky a flákance měli a mají prapůvod v kremelských trollích kanálech a stokách, které z Moskvy a Petrohradu rychlostí nadsvětelnou zamořují neruský svobodný svět.

Proč Váleknoš a lyžníci?

V předvánočním tokání z vytoužené vládní moci pan Válek našel tři základní body, kterými vyzve epidemické vlny na souboj reků. Už nevím přesně, protože jeho roztodivná nařízení se od rozpačitých promořovacích kejklí Babiše a Vojtěcha nijak neliší. Ale myslím, že to bylo tak nějak. Očkovat, testovat, trasovat a praktikovat okamžité léčení. A co zbylo? Testování neodpovídá situaci a počty nakažených jsou 4 až 5 krát vyšší. Není dne, kdy by se jeden nedozvěděl z okolí, kdo další omikronuje. Trasování pozvolna skomírá. Praktici léčí své pacienty jako doposud a Válkovi se vysmívají. A hlavní motor? Hlavní motor, na kterém ujíždí Fiala, Válek a celá ta vláda poBabišová? Tak ten se zadřel. O očkování není vidět slyšet. Po hrdinském činu politických vládních zbabělců, když v rámci boje s celosvětovou pandemií zakázali povinné očkování, se očkovat přestalo. Trapné doufání, že očkování spasí Prymulova vakcína, pro kterou toho tolik obětoval (z cizího), je liché.

A co především kolektivně naslibovali staří politici velké změny? Nikdy uzávěra, nikdy plošná opatření a nikdy distanční výuka. Nedopustíme už distanční mučení dětí a rodičů! Raději odpovědná prázdná škola než děti na neodpovědný distanc.

Epický Válkův povolební lep byl ovšem lyžařský výcvik všem žáčkům sedmých tříd. Pojedou, pojedou a prostě pojedou, i kdyby omikron mutoval do BA, BA2 i do BABA. Co je pro to nutné udělat? Rodič musí zaplatit předražené výpalné hoteliérům a naplnit tímto vládní program oživení kas a prasátek strádajícím. Dítka se musí těšit. Omikron se musí těšit na sklizeň. Nešťastné ředitelky a ředitelé škol musí nahrazovat v rozhodování neodpovědné ministry vedené dojemným, věčně leccos signalizujícím Fialou. Všichni musí, aby vláda bodovala.

Ředitel vyhlašuje karantény místo hygieny. Vládne hygieně onen avizovaný generál? Ovšem nejenom obyčejné karantény, ale i karantény veskrze magické. Mezi ně patří i karantény preventivní. Aby byl vládní příkaz splněn do puntíku a lyžák zajištěn, tak děti mnohde mnohdy zůstaly před zimním výcvikem lyžařských dovedností 4 a více dní doma. Distanc, nedistanc, hybrid, nehybrid, standard, nestandard!

A tak sedmáci po zásahu z vládní hůry odjeli na Válkem avizovaný lyžák. Odjeli řádně protestováni testy. Řady A, C a E mají antigen, zatímco řady B, D a G musí mít test PCR mladší než starší a ti, kteří měli covid nedávno, nemusí k testu vůbec.

Ostatní žáci se buď učí, nebo také neučí. Buďto do školy chodí, nebo nechodí a čekají na výuku doma. Jestli se dočkají, toť otázka. Situace je celkově nepřehledná, protože někdy se karanténa vyhlásí, když je nemocný jen učitel, a někdy se nevyhlásí i když je nemocná půlka třídy. Ještě někdo si myslí, že byl Vojtěch směšnější než Válek, Fiala s Gazdíkem dohromady?

A co bude se vzděláním žáků, které si vetkla vláda pravicová opět a znovu do programu? Přihlédnou patřičná místa k tomu, že dnešní zpackaná forma výuky je mnohem horší než uzavření škol? A jestliže vláda držela školy v šachu neodpovědným předvolebním „nikdy nezavřeme“ slibem, tak žádná ulehčení při zkouškách, testech a maturitách nejsou a nebudou možná.

Válek jako zatvrzelý pravičák drží školy otevřené a myslí si, že tím virům a virusům nažene strach a že oni viři skloní tykadla a pestíky nebo co to mají, uznají porážku a prchnou do dálav neexistence. V reálu se mutace omikron šíří nejvíce právě ve školách a u školních dětí. Ale co, alespoň tuzemská oligarchická ekonomika bude mít dostatek dobře nevzdělaných pracantů budoucí ekonomiky u pásu. A po dnešním výroku NSS je již také očekávatelné, že se na veškerá proticovidová opatření národ Husa, Koniáše a Čurdy totálně s úsměvem vykašle. Slušně řečeno. Tím neříkám, že je vinen soudce, tím říkám, že většina českých politiků stojí za starou belu. Slušně řečeno.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

