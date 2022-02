USA: Rusko "vyrábí záminku k invazi na Ukrajinu"

4. 2. 2022

čas čtení 1 minuta

Američtí představitelé tvrdí, že Rusové plánovali výrobu falešného videa zachycujícího údajný útok Ukrajinců na ruském území nebo na rusky mluvící osoby na východní Ukrajině, informuje Julian E. Barnes.

Spojené státy získaly informace o ruském plánu vyrobit záminku k invazi na Ukrajinu s využitím padělaného videa, které by navazovalo na nedávné dezinformační kampaně.

Plán zahrnoval natočení zfalšovaného útoku ukrajinských ozbrojených sil buď na ruském území, nebo na rusky mluvící osoby na východě Ukrajiny.

Rusko mělo v úmyslu na základě videa obvinit Ukrajinu z "genocidy". Tím by ospravedlnilo útok nebo pozvánku ze strany "separatistů" na východě Ukrajiny.

Pokud by byl plán proveden, navazoval by na předchozí obvinění a projednávaný návrh anexe odtrženeckých "republik" v ruské dumě. Toto téma Kreml protlačuje do sociálních médií, na konspirační stránky a do vlastních státních médií již od listopadu.

Celý text v angličtině: ZDE

