Vrátí se středovýchodní Evropa do ruské sféry vlivu?

2. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Dva body týkající se ukrajinské krize jsou naprosto jasné. Za prvé, Vladimir Putin si přeje obnovit ruskou kontrolu nad Ukrajinou, ať to stojí, co to stojí. Jeho politický sen o obnovení sovětské sféry vlivu se odráží v seznamu "bezpečnostních záruk", který Rusko předložilo západním vládám v prosinci 2021. NATO by se podle něj mělo vrátit ke stavu před rokem 1997; Rusko ovšem nemusí,Za druhé, ať už Putin v současné krizi rozhodne jakkoli, ve střední a východní Evropě panují reálné obavy, že ustálené hranice jsou nyní ohroženy. Tyto obavy mají své opodstatnění. To, co se v letech bezprostředně po skončení studené války zdálo nereálné, je nyní opět reálnou možností. Vrátily se otázky týkající se naší kolektivní bezpečnosti a vzpomínky na traumatickou a nepříliš vzdálenou minulost.