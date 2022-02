Stromy za nehody nemohou, tiše jim jen přihlíží. Vykácíme si plíce krajiny?

Tisková zpráva:

4. 2. 2022

čas čtení 4 minuty

“Jsme si samozřejmě vědomí, že strom na krajnici je z pohledu silničního zákona pevnou překážkou. Stále ale platí, že náraz do stromu je až následkem dopravní nehody, není příčinou. Podél silnic je celá řada pevných překážek, jako jsou mostky, pilíře, sloupy, stavby a další. My a naši blízcí se samozřejmě také pohybujeme na silnicích a chceme dorazit domů živí a zdraví. Nemyslíme si ale, že můžeme odstranit všechno, co nám může být v přírodě potenciálním rizikem. To bychom pak mohli jen s trochou nadsázky požadovat třeba vypouštění vodních ploch, aby nedocházelo k utonutí, nebo vyhubení zmijí a vos,” vysvětlila svůj odmítavý postoj ke kácení stromů podél silnic Marcela Klemensová.