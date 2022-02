Čižinský o komunálních volbách v Praze

4. 2. 2022 / Boris Cvek

Myslím, že nemůže být pochyb o tom, že komunální volby v Praze, ale vlastně ve všech krajských městech, budou velkým testem politické reality v Česku. A budou se odehrávat na v kontextu politiky nové vlády a jejích koalic. Budou referendem o nové vládě. Jedním z favoritů voleb v Praze je uskupení Praha sobě (PS), které vede Jan Čižinský. Zdá se, aspoň podle čerstvého rozhovoru, který Čižinský poskytl CNN Prima News, že hlavní soupeř pro PS bude vládní koalice Spolu, v níž se lidovci (Čižinský je bývalým členem KDU-ČSL) a TOP09 spojili s ODS. Čižinský přitom již dlouho považuje ODS za jedno ze dvou hlavních zel pražské politiky, to druhé je Ano.

Celkový vývoj politického boje v Praze nelze předvídat a může být velmi dramatický. Ti hlavní soupeři, jak se to jeví nyní, budou PS a ODS. STAN a piráti půjdou do voleb zřejmě od sebe odděleni a lze očekávat propad jejich preferencí. Kam půjdou jejich voliči? Zůstanou pražští voliči Ano věrni Babišovi – a pokud ne: kam půjdou? Budou voliči lidovců a TOP09 volit Spolu? Transfery voličů oproti minulým komunálním volbám v Praze, v nichž zvítězila těsně ODS, ale v nichž další čtyři formace (1. piráti, 2. PS, 3. koalice TOP09, lidovců a STAN, 4. Ano) získaly navzájem podobný výsledek, jsou fascinující otázkou, nabízející mnoho možností.

Čižinský doufá, že PS bude v letošních volbách nejsilnější formací a že s piráty a STAN dá dohromady více než 50% hlasů. Myslím, že to bude mít hodně těžké. Zásadní faktor pro komunální volby bude jistě vládní politika – a stejně to platí vice versa: komunální volební kampaň může vést k rozkladu vlády. Jisté je, že v Praze nebude mít Ano luxusní postavení jediné dominantní opoziční síly, jakou má ve Sněmovně, protože proti vládní koalici Spolu se bude muset tvrdě profilovat právě Čižinský a jeho politické uskupení. Ve zmíněném rozhovoru pro CNN Prima News je jeho tažení proti ODS jasně patrné.

Nejvíce jsem zvědav na to, s čím do voleb přijdou piráti a STAN. Jak budou definovat svou pozici vůči Spolu, vůči vládní politice a vůči PS. Vypadá to tak, že PS je chce brát spíše jen tak do počtu jako menší subjekty, které nemohou hrát první housle. U STAN se může stát i to, že se nechá pohltit gravitační silou ODS stejně jako lidovci a TOP09. Osobně si myslím, že pro Prahu po komunálních volbách existují jen dvě reálné možnosti: buď bude vládnout PS, nebo ODS, ostatní mohou nabízet jen koaliční potenciál.

Velmi bych byl překvapen, kdyby piráti nebo STAN mohli představovat reálnou sílu, která vyhraje komunální volby v Praze. Jestli něco takového bylo možné, je to zřejmě nenávratně pryč. A bude to stále horší, zejména pro piráty, v souvislosti s jejich vládním angažmá. Bude-li vláda úspěšná, posílí to Spolu, bude-li neúspěšná, oslabí to piráty.

Odkaz na rozhovor:

https://cnn.iprima.cz/cizinsky-s-piraty-a-stan-ziskame-pres-50-procent-a-povedeme-prahu-dal-56444?fbclid=IwAR0eFlYYp-JIsPiufMw_a4P0qqyLQMrTs0DbalK3zP5IYk3jO8XjBR7rWeM

