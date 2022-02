ČR: Šílené množství nákaz, přesto česká vláda blokuje poskytování vakcín třetímu světu

2. 2. 2022

Česko zaznamenalo šílené množství nákaz. Přesto však česká vláda, jako součást EU, blokuje i nadále globální výrobu vakcín, a tak pandemii aktivně prodlužuje. Znamená to, že budou další nákazy a umožňuje to vznik nových nebezpečných variant, upozorňuje Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch,

And yet, Czech government policy (as part of the EU) is to continue blocking wider vaccine production globally, thus prolonging the pandemic - meaning only more cases to come, and more time for new variants to emerge. https://t.co/QtSiBKeuxf