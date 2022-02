Chudoba je hnusná

píše Martin Freund na Facebooku V mediích, zejména těch bulvárních, se v posledních týdnech znovu objevuje příběh o slovenské dívence v balerínkách, z východoslovenské romské osady, která zázračně téměř bosa díky svému talentu vítězila v běžeckých závodech. Pak ale v sedmnácti otěhotněla, přítel jí opustil, potratila, neví co se sebou, už moc neběhá. A internet se plní titulky, že nadějná běžkyně si pokazila kariéru. Tolik naděje, co do ní bylo nainvestováno společností zhaslo. Tolik lidí se nad ní dojímalo. A takhle to dopadlo, . Pro mě to, co se stalo dále, po tom vítězství v balerínkách, je mnohem důležitější signál pro společnost.







Přestaňte si chudobu idealizovat. Přestaňte si jí patetizovat. Přestaňte hledat jímavé příběhy lidí, kteří se ze dna propracovali ke kariéře. Takové to není. Chudoba je hnusná. Není na ní nic pateticky krásného. Tenhle příběh vám nemá říct: "Tak byla tu chudá holka s talentem, všichni jsme jí fandili, ale prosrala to."



Má vám říct: "Sakra, o kolik lidí s talentem každodenně přícházíme? Kolik z nich nemá podmínky na to svůj talent rozvinout a končí tam, kde končí? Proč se to děje a kolik to nakonec stojí celou naši společnost?



Zapomeňte na svoje patetické představy. Život sociálně vyloučených lidí se odehrává úplně jinými cestami. A nejsou tu proto, abyste se nad nimi instantně dojímali.

