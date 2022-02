Pokud američtí Demokraté nezmění postoj k udržování pořádku, prohrají volby

4. 2. 2022

čas čtení 5 minut

Prezident Biden ve čtvrtek navštívil New York, aby zde jednal o sílícím ozbrojeném násilí po zastřelení dvou městských policistů. Pokud jde o zločinnost, Demokraté jsou ohroženi možností, že je dostihne realita, napsal Max Boot.

Jsem dost starý, abych si pamatoval, kdy se tohle stalo naposledy. V 70. a 80. letech byla nespokojenost zjevná z filmů jako Drsný Harry a Přání smrti, přičemž tato díla ztělesňovala existující fantazie publika.

(Eastwoodovy filmy ze zmíněné série, zejména první a třetí, jsou horší v tom, že obsahují explicitní a navíc velmi hloupou a zjednodušující pravicovou propagandu, kterou dobová kritika dokonce označila za "fašistickou", kdežto Bronsonovy krváky takové jednoznačné politické vyznění postrádají - pozn. KD.)

Vzestup zločinnosti měl složité příčiny, ale Republikáni z toho obviňovali "krvácející srdce" liberálů. Ještě v roce 1988 prezidentská kampaň guvernéra Michaela Dukakise zle utrpěla kvůli tomu, že massachusettská věznice poslala na dovolenou usvědčeného vraha Willieho Hortona. Velká část nespokojenosti měla rasový podtext: Bílý strach z černých zločinců.

Jak poznamenává historik Joshua Zeitz: "V 70. a 80. letech Republikánští kandidáti úspěšně využívali násilnou zločinnost jako téma přitahující bílé voliče. Spolu s obavami ohledně ekonomiky, autobusové dopravy a integrace čtvrtí politika "práva a pořádku" odvedla miliony bílých voličů z dělnické a střední třídy z jejich bývalého domova v Demokratické straně."

Demokraté nakonec v 90. letech unikli nálepce "měkcí vůči zločinu" částečně proto, že zločinnost začala klesat, ale také proto, že jednali tak, aby ukázali, že i oni dovedou být tvrdí. Klíčový byl zákon z roku 1994 Violent Crime Control and Law Enforcement Act napsaný tehdejším senátorem Joem Bidenem a podepsaný prezidentem Billem Clintonem. Tento komplexní zákon obsahoval ode všeho kousek: Zákon proti domácímu násilí na ženách, léčebné programy pro drogově závislé, federální fondy na výstavbu věznic a najímání policistů a tvrdou kontrolu držení zbraní včetně zákazu útočných pušek. Avšak levé křídlo Demokratů zřejmě nespravedlivě tvrdilo, že zákon může za masové věznění afroamerických mužů. Takže v roce 2020 musel Biden zrušit zákon, který sám napsal.

I když počty vražd zaostávají za celostátními rekordy z počátku 90. let, v roce 2020 došlo k nárůstu o 30 % - což představuje největší nárůst přinejmenším za sto let. V roce 2021 nárůst vražd zpomalil, ale tucet největších měst zaznamenal historické rekordy.

Demokraté si možná myslí, že se tématem "práva a pořádku" nemusejí znepokojovat, protože to v roce 2020 nezabránilo Bidenově zvolení. Ale jen proto, že jste se jednou vyhnuli kulce, nemusíte mít takové štěstí pokaždé. V roce 2020 funkci obhajoval Trump. Proto mohli Republikáni těžko obviňovat kvůli zločinnosti Demokraty. I tak ale kampaň "defund the police" Demokraty ve volbách těžce poškodila. Po volbách členka Sněmovny reprezentantů Abigail Spanbergerová (Virginia) varovala: "Musíme dávat pozor na to, co o nás Republikáni říkají... protože to funguje."

Politické krveprolití letos může být ještě horší, pokud Demokraté neudělají víc pro obnovení důvěry ve svou schopnost bojovat se zločinem. Rostoucí počet voličů, včetně černých a hispánských, si přeje zvýšit, nikoliv snížit výdaje na policii. Ale značka Demokratické strany je těžce poškozena progresivistickými okresními návladními ve městech jako San Francisco, Philadelphia a New York, kteří trvají na snaze omezovat během rostoucí vlny zločinnosti počet zatčení. Liberální zákonodárci také schválili nedbalé zákony o kauci, což znamená, že pachatelé se často v rekordním čase vracejí na ulici.

I mnozí liberálové mezi Demokraty rebelují proti progresivistickým vyšetřovatelům. Primátor San Franciska London Breed ostře kritizoval okresního návladního Chesu Boudina, když prohlásil, že "tyto ideologie v našem městě selhaly" a "zklamaly černé lidi v našem městě". A ve Philadelphii bývalý primátor Michael Nutter, který je Afroameričan, napsal o bílém progresivistickém okresním návladním: "Netuším, v jakém zmateném světě bílé uvědomělosti... je třeba žít, abyste se tak málo starali o ztracené lidské životy, z nichž mnohé jsou černé a hnědé."

Biden musí přidat svůj hlas ke sboru kritiků a dát jasně najevo, že Demokraté jako celek odmítají nedbalý přístup progresivistických návladních. Demokraté musejí ukázat, že současně s odmítáním rasistického a zneužívajícího přístupu k policejní práci stojí na straně policie - a zůstávají tvrdí vůči zločinu. V červnu Biden představil slušnou strategii omezení zločinnosti, která vyzývala k omezení přísunu ilegálních střelných zbraní, podpoře místních pořádkových orgánů a investicím do intervencí v případě komunitního násilí, ale od té doby se o ní sotva zmínil.

Celý text v angličtině: ZDE

