Lepší je mít špatné policisty než nemít vůbec žádné

16. 6. 2021 / Fabiano Golgo





V roce 2003 jsem navštívil Moskvu a viděl jsem, jak se k nám blíží dva policisté. Můj slovinský partner mluví rusky, takže když požádali o naše pasy, okamžitě jsme vyhověli. Pak jeden z policistů řekl Tomažovi, aby mu dal svůj fotoaparát. Myslel si, že to špatně pochopil, a zeptal se, co řekli. Potvrdili, že jim má dát svůj fotografický fotoaparát, který měl v ruce. Když se na podivnou žádost zamračil, jeden z policistů mu ho jednoduše vzal z rukou a oni odešli, jako by se nic nestalo, ale předtím ho varovali, „užijte si svůj pobyt v Rusku a mlčte, jestliže si vážíte své svobody“. Jeho jugoslávská krev vřela, ale moje brazilská zkušenost s policisty mě donutila zdržet se protestů.





V Latinské Americe žijeme mezi dvěma velkými nebezpečími: mezi zločinci a policií. Zločinci nás ohrožují na životech, vraždí nás za mobilní telefon nebo boty Nike, zatímco policie se chová jako násilníci. Český přítel nedávno dorazil do Ria de Janeira, když k němu při východu z letiště přistoupila dvojice bezdomovců s ​​žádostí o pár mincí. Než Čech stačil mrknout, objevila se policejní dvojice, která jednoduše dala muži facku a hodila ženu na zem jako pytel brambor. Pavel téměř omdlel, nikdy neviděl ve svém bezpečném středoevropském prostředí takové zbytečné násilí. Za týden prázdnin překonaly tento incident desítky dalších strašlivých činů, kterých byl turista svědkem jak od zločinců, tak od policie.



A to je situace, se kterou se nyní můžeme setkat v globální geopolitice. Po celá desetiletí jsme odsuzovali nebezpečí spojená s tím, že Amerika bude hrát roli světového policisty, jediné země, která může být schopna pohnat některé vlády k odpovědnosti za své excesy, a zároveň se chovat jako darebák v mnoha jiných zemích, podporovat puče, financovat válečníky, spolupracovat s diktátory. Americký imperialismus představoval hrozbu a často se choval stejně špatně jako ti, s kterými údajně bojoval. Toto pokrytectví udržovalo globální politiku Bílého domu v podezřelém světle.



Hnutí Black Lives Matter vedlo k tomu, že mnoho lidí ve Spojených státech začalo požadovat zrušení financování policejních sil, aby se více peněz dalo na rozvoj vzdělávacích a pracovních příležitostí nejnižších tříd jako lepší způsob boje proti kriminalitě místo represí. Takový radikální návrh se setkal s vášnivou kritikou v důsledku strachu ze zjevného chaosu, který by mohla v ozbrojené a nestabilní americké společnosti vytvořit absence silných policejních sil.



Pro černošského Američana je policie nebezpečnější než zločinci. Stejně jako pro většinu lidí v Latinské Americe může setkání s policistou skončit vážným porušením vašich lidských práv. Ale bez policie to může být ještě horší.



Toto dilema se nyní odráží v současném stavu světa. S příchodem Donalda Trumpa a jeho otevřené podpory nedemokratickým politikům jsme viděli šíření a posilování autokracie, a to jak zprava (Putin, Orbán, Bolsonaro, Duterte, Modi, Lukašenko atd.), tak i zleva (Obrador, Ortega, Khan, Madúro, Díaz-Canel). Trumpova podpora diktátorů a autokratů signalizovala, že americký světový policista už nefunguje.



Americké imperialistické chování a americká spiknutí na mezinárodní scéně však nepřestala existovat. Prostě Američané přestali jednat tam, kde to bylo nutné, a pokračovali v prosazování obvyklých svých zájmů jinde. „Policie“ začala jednat ve spolupráci s kriminálníky. Kdykoliv k tomu dojde, jak to vidíme v mexických pohraničních městech nebo v Rio de Janeiru, moc převezmou zločinci a policie je podporuje.



Je tedy menším zlem mít USA jako globální policii, než nemít vůbec žádnou globální policii. Bez ohledu na to, jak špatně se Spojené státy chovají v některých oblastech, přinejmenším jejich silná křesťanská kultura vnáší do většiny Američanů smysl pro dobro a zlo, hodnotu solidarity, důležitost počestného jednání a božský mandát šířit dobro a bojovat proti zlu. Tyto subjektivní hodnoty, které jsou tak přítomné v americké evangelikálské kultuře, přinejmenším zajišťují, že americké války a americká embarga mají morálně-etické zdůvodnění, zatímco v nedemokratických politických kulturách, jako je Rusko nebo Čína, tamější politiku ovládá cynismus.



Není pochyb, bez ohledu na to, jak moc hluční jsou nenávistníci, které podporují autokratičtí populisté na sociálních sítích v celém prostoru fake news, že Rusko a Čína představují pro lidstvo existenční hrozbu. Představují ještě větší nebezpečí než nacistické Německo a Sovětský svaz představovaly ve 20. století. Rusko je zodpovědné za manipulaci stovek milionů lidí po celém světě, prostřednictvím šíření fake news, které způsobily narušení základních institucí a ochromení důvěry v demokracii. Čína proměnila svět v globálníhio rukojmího své levné výroby konzumního zboží, zatímco vězní miliony lidí v koncentračních táborech a špehuje celé své obyvatelstvo orwellovským způsobem. Z Hongkongu se stal jen další podrobený stát a nyní se Čína chystá ovládnout Tchaj-wan.



Rusko i Čína umožňují vražedným režimům, jako jsou Bělorusko a Myanmar, Severní Korea a Venezuela, aby prosperovaly.



Nyní, když se Joe Biden rozhodl obnovit tradiční roli Bílého domu jako světového policisty, možná budeme muset čelit určitému americkému zneužívání moci, ale přinejmenším násilníci to nepřijmou bez silné reakce. Je nejvyšší čas, abse USA globálním násilníkům otevřeně postavily.

0