Pod dubem, za dubem, dotace si ohlídáme

16. 6. 2021 / Karel Dolejší

Kdo by se ovšem divil, když šéf strany a premiér ve velkém rozkrádá dotace, české i evropské, že se podřízení obdobně snaží přikrádat alespoň v regionech.

Babiš halasně pokřikuje "nejsme kolonie Bruselu" a zneužité finance prý nikdo vracet nebude.

Budiž nejprve řečeno, že první část jeho tvrzení je nepochybně pravdivá.

Kdyby Česká republika byla kolonií Bruselu, jako bývalo Československo kolonií SSSR, nikdy by se nestala čistým příjemcem z unijního rozpočtu - a místo toho, aby do ní mířily miliardy eur, by unie zřídila penězovody opačným směrem, případně nás okrádala přes staré známé triky jako bývaly přepočty měnových kurzů v RVHP, nebo třeba rovnou odebírala český uran za směšné ceny. Dále by např. zakazovala automobilce Škoda vývoj atraktivních modelů potenciálně konkurujících západoevropským výrobcům, atd., atd.

Kdyby byla ČR opravdu kolonií Bruselu, jako byla ČSSR kolonií Sovětského svazu, Babiš přivlastňující si peníze z metropole by už dávno dostal nečekanou návštěvu jednatelů cestovní kanceláře KGB, kteří by mu předložili velice atraktivní nabídku rekreace nikoliv snad na Krymu, ale na Sibiři - nabídku, jaká by se nadala odmítnout. A pokud by si přesto chtěl stěžovat, mohl by tak učinit třeba na lampárně v Jakutsku.

Tajemství vlády ANO spočívá v prostém poznatku, že se vždycky vyplatí investovat drobné do koblih a zvyšování důchodů, když máte v plánu na posezení rozkrást celý stát - a ani to vám nestačí, takže se navíc pustíte i do tunelování Evropské unie.

***

Ne, Česká republika není kolonií Bruselu. To jen vládní strana a její koaliční pohůnci se v ní chovají jako na dobytém území, o jehož budoucnost se není třeba sebeméně starat.

Putinova vláda v Rusku jakžtakž fungovala, dokud ceny energetických surovin byly relativně vysoké a režim si mohl dovolit kromě přikrádání věrchušky také relativně velkorysou sociální politiku. Když ale přebytky došly a začalo se šetřit, včetně radikální důchodové reformy, je stále zřejmější, že nadále bude možné držet baťku Putina v Kremlu jen za cenu nikoliv už cílených a výjimečných, ale všeobecných a systematizovaných represí.

Babišova vláda v Česku jakžtakž fungovala, když se vezla na vlně globální konjuktury s veřejnými financemi po předchozích vládách ve slušném stavu a dokonce s jistými zděděnými rezervami. Nic z uvedeného nebyla Babišova zásluha. Během jediného volebního období ale Babišův kabinet rozházel a rozkradl na dotacích co se dalo, takže jakákoliv vláda, která přijde po něm, bude muset nejpozději do dvou let začít s radikálními úsporami.

A navrch bude třeba provést velmi nepopulární, skutečnou důchodovou reformu - ne paskvil, který z předvolebních důvodů hodila na stůl ministryně Maláčová. Protože vzhledem k demografické struktuře ČR - spolehlivě zakonzervované antiimigrantským ministrem vnitra ze stejné strany - si rozhodně Češi nebudou moci dovolit odcházet do penze, ze které by se dalo přežít, po odpracování 25 let.

Ovšem že vládním stranám vlastně nejde o to, aby byly veřejné finance udržitelné a sociální záchranná síť relativně štědrá.

Hlavním cílem je zajistit pro sebe "vejvary" ze zakázek, dotace české i evropské, lobbistické příspěvky čínské i ázerbájdžánské, dokud to ještě jde.

Že celé Česko nakonec kvůli Babišovi jen letos může přijít o takřka tři čtvrtě miliardy eur z evropské postCOVIDové pokladny, na tom snad záleží obyčejným voličům, ale rozhodně ne těm, kdo dál provozují svá Čapí hnízda a Tardigrady.

Jestli se najde dost lidí patřičně hloupých a nepoučitelných na to, aby v podzimních sněmovních volbách poslali Babiše do dalšího funkčního období, mělo by Česko alespoň podniknout patřičné kroky s ohledem na reputaci, kterou si za poslední čtyři roky společnými silami Babiše a Zemana v zahraničí vybudovalo.

Stávající státní hymna je dnes již zcela zavádějící skladbou, kterou nejlépe nahradí hlavní píseň z pohádky "Tajemství staré bambitky" - ovšemže s patřičnými změnami v zastaralém textu Jaroslava Uhlíře.

Pod dubem, za dubem,

dotace si ohlídáme,

Pod dubem, za dubem,

tam tě oškubem.



Loupežníci z povolání

to jsou páni, to jsou páni.

Loupežníci řepkoví

žádné drobné neloví.

My řekneme ruce vzhůru

a hned máme peněz fůru,

žádné jiné řemeslo

nikdy tolik neneslo.



Pod dubem, za dubem,

dotace si ohlídáme,

Pod dubem, za dubem,

tam tě oškubem.