Dá se očekávat férové a nezávislé vyšetření případu úmrtí mladého Roma v Teplicích? A jaké je vůbec jeho jméno?

The incident demands an independent & transparent investigation. Czech authorities have tried to sweep deaths of Roma in police custody under the carpet before... https://t.co/Rf77BvdqcE

Bývalý policista tvrdí, že nevidí "nic neobvyklého" na tom, jak policie zaklekla na krk romského muže, který brzo poté zemřel. Že si myslí, že tohle je obrana policejní akce vypovídá bohužel hodně o policejních metodách v České republice.



A former police officer says he sees "nothing unusual" in the way police knelt on the neck of the Romani man who then died soon after...



That he thinks this is a defence of the police actions says a lot about policing in the Czech Republic, I fear. https://t.co/eSGugGu7RB pic.twitter.com/2qtIJ5XKGU