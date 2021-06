Údaje o účinnosti vakcín

21. 6. 2021 / Fabiano Golgo







S využitím aktuálně dostupných údajů o vakcínách po celém světě můžeme zatím hlásit:



Místo: Izrael

Vakcína (2 dávky): Pfizer (1,1 milionu lidí mezi 19 a 80 lety)

Snížení počtu případů po druhé dávce: 92%

Snížení symptomatického viru: 94%

Snížení hospitalizace: 87%

Snížení počtu případů na jednotkách intenzivní péče: 92%

Redukce úmrtí: počet není k dispozici



Místo: Velká Británie:

Vakcína (2 dávky): AstraZeneca & Pfizer (373 402 osob starších 16 let)

Snížení počtu případů po druhé dávce: 70%



Místo: Skotsko (bez ostatní Velké Británie)

Vakcína (1 dávka): AstraZeneca & Pfizer (1 331 993 osob, mezi 18 až 80 lety)

Snížení hospitalizace: 91% (Pfizer), 88% (AstraZeneca)



Místo: Itálie

Vakcína (1 dávka): AstraZeneca, Pfizer & Moderna (13,7 milionu lidí ve věku 18-80 let)

Snížení počtu případů: 80%

Snížení hospitalizace: 90%

Snížení počtu úmrtí: 95%



Místo: Chile

Vakcína (2 dávky): CoronaVac (10 a půl milionu lidí starších 16 let)

Snížení symptomatického viru: 67%

Snížení hospitalizace: 85%

Snížení počtu případů na jednotkách intenzivní péče: 89%

Snížení úmrtí: 80%



Místo: Indonésie

Vakcína (2 dávky): CoronaVac (128 290 lidí nad 30 let)

Snížení symptomatického viru: 94%

Snížení hospitalizace: 96%

Snížení počtu úmrtí: 98%



Místo: Uruguay

Vakcína (2 dávky): Pfizer & CoronaVac (862 tisíc lidí, mezi 18-70 roky)

Snížení počtu případů po druhé dávce: Pfizer 75%, CoronaVac 57%

Snížení symptomatického viru:

Snížení hospitalizace:

Snížení případů na jednotkách intenzivní péče: Pfizer 99%, CoronaVac 95%

Snížení úmrtí: Pfizer 80%, CoronaVac 97%



Místo: Rusko

Vakcína (1 dávka): Sputnik V (3,8 milionu lidí)

Snížení symptomatického viru: 97,6%

Studie s 1 milionem očkovaných Rusů ukazuje, že poté bylo nakaženo 0,1%, z nichž 76% bylo bez příznaků.



Místo: Argentina

Vakcína (1 dávka): Sputnik V (40,387 lidí ve věku 60-79 let)

Snížení počtu případů po druhé dávce: 78,6%

Snížení hospitalizace: 87,6%

Snížení počtu úmrtí: 84,7%

