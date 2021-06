Boris Johnson je jen novinář, který se omylem octl v politice, říká Cummings

22. 6. 2021



Úřad britského premiéra je teď pouze součástí zábavního průmyslu



Bývalý vrcholný poradce Borise Johnsona v Downing Street, Dominic Cummings, pokračuje ve své sžíravé kritice svého bývalého šéfa, jemuž dopomohl k moci.



Úřad britského premiéra v Downing Street je nyní jen "součástí zábavního průmyslu" a nic v rámci žádné seriozní politické strategie se tam nebude dělat, dokud Johnson odtamtud nevypadne, konstatoval Cummings na svém blogu. Johnsona charakterizoval jako "pouhého kecala, novináře, který se omylem octl v politice, a jedná tak po 99 procent svého času."

V pondělí, na otázku ohledně možné hrozby kybernetické bezpečnosti Británii, pokud by si nějaká jiná země vytvořila všeobecnou umělou inteligenci na lidské úrovni, Cummings odpověděl, že by to bylo "katastrofální, potenciálně by to každému státu s takovými schopnostmi umožnilo nás všechny zotročit - a zničit." Cummings uvedl, že kdyby býval v úřadu premiéra zůstal - Johnson ho vyhodil v listopadu 2020 - nařídil by, aby se taková hrozba vážně analyzovala, ale za Johnsona se to nemůže stát.









"NIC takového se v premiérském úřadě teď nebude vážně řešit - premiérský úřad je teď jen pobočkou zábavního průmyslu a tak tomu bude nejméně do doby, než odtamtud Johnson vypadne," napsal Cummings. "Nejcennější vládní vlastností je schopnost se na určitý problém soustředit a Johnson doslova věří, že soustředit se na něco, to ohrožuje jeho svobodu dělat si, co ho každý den náhodou napadne, proto jste svědky naprostého opaku jakéhokoliv soustředění na cokoliv a tak to bude, dokud Johnson nezmizí."

Minulý měsíc při svém svědectví v Dolní sněmovně Cummings charakterizoval Johnsona jako osobu posledlou tím, co o něm píší média, a uvedl, že je "jako nákupní vozík narážející v uličce supermarketu bezhlavě na jednu a pak na druhou stranu".Cummings také psal o tom, co se poučil o tom, když se octl na výsluní moci: "Když se díváte na ty lidi, kteří jsou na vrcholu moci, máte pocit: 'Kdyby se tohle vysílalo, všichni by prodali veškerý svůj majetek a dali se na útěk do bunkru v kopcích...' Je nemožné popsat, jak děsivé je rozhodování na vrcholu moci a jak málo lidí, kteří to pozorují, vůbec tuší, jak strašlivé to je, a jak málo lidí má vůbec ponětí, jak by se to dalo dělat lépe. Jsou to, obecně vzato, slepci, kteří vedou slepce, a pár lidí, kteří nejsou úplně slepí, se zoufale snaží zacpávat prsty díry v přehradě a chytají se za hlavu."Cummings také znovu zaútočil na covidového ministra zdravotnictví Matta Hancocka, v minulých dnech zveřejnil zprávu Borise Johnsona na Whatsappu, kde Johnson napsal, že Hancock je "doprdele naprosto nemožnej".Na dotaz jednoho čtenáře, zda Hancockovy výroky ohledně covidu odhalují nějaký jeho filozofický přístup, Cummings odpověděl: "Hancock prostě jen pořád blábolí naprosté nesmysly. Nevyvozoval bych z toho, že tam dochází k nějakému složitému morálnímu uvažování."Podrobnosti v angličtině ZDE