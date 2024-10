Zdroj: Re-set

Provinční Češi přijdou zatleskat tragické postavě britské politiky Dominicu Cummingsovi

3. 10. 2024

Do Prahy přijede Dominic Cummings na pozvání organizátorů konference Shifts2024. Konferenci pořádá investiční společnost J&T společně s médiem E15, které vlastní nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Ten na konferenci loni přímo vystupoval.

Cummings je známý rusofil a člověk, který stojí za manipulativní kampaní okolo Brexitu. Tento člověk bude českým podnikatelům a investorům vysvětlovat jak vydělat v krizi. Přizvání takového člověka považujeme za ohrožení pro demokracii, jelikož to byl právě Cummings, který stál za manipulativní kampaní pro Brexit, která prokazatelně šířila dezinformace a manipulovala s čísly a daty.

Co se nám tím organizátoři konference snaží říct? Že chtějí do České republiky přinést tento styl manipulativní komunikace? Nebo snad, že by Česká republika měla opustit Evropskou unii a měl by tu proběhnout nějaký Czexit?

Velká Británie kvůli Brexitu doznala značných ekonomických škod. Podle studie Cambridge Econometrics jen v Londýně existuje kvůli Brexitu o 290 tisíc pracovních míst méně a podle londýnského starosty je Brexit jednou z hlavních příčin drahoty v hlavním městě Anglie. Už v roce 2021 vyšla studie, podle které jsou náklady Brexitu 178x vyšší než zisky a CER vyčíslil v roce 2022 škody pro Británii na 31 miliard liber. Není pochopitelné, proč sem organizátoři konference zvou člověka, jehož komunikační strategie vedla k takto masivním ztrátám pro britskou společnost.

Více o Dominicu Cummingsovi si můžete přečíst v odkazech pod článkem, nebo v medailonku , který připravil šéfredaktor britských listů Jan Čulík z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů.

