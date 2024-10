Velmi vzrušující aktualizace o třetí světové válce!

6. 10. 2024

čas čtení 8 minut

Připravte si popcorn, konec světa bude zábavný!



(Ironický komentář britské autorky vystupující pod jménem Laura K., který má však bohužel děsivě blízké paralely k faktům)



Pokud jste se obávali, že se Izraeli nepodaří rozpoutat třetí světovou válku, můžete se přestat bát, protože, panečku, mám pro vás vzrušující novinky! Za posledních 24 hodin se Izraeli podařilo rozšířit tuto válku nad rámec nejdivočejších snů všech.

Už se zdálo, že se vše ubírá špatným směrem, když Macron zastavil prodej zbraní Izraeli po pouhém roce genocidy. Francouzský prezident měl dokonce tu drzost požádat ostatní země, aby udělaly totéž. Kdo si ten chlap sakra myslí, že je? Jeremy Corbyn, kurva? Už se zdálo, že se vše ubírá špatným směrem, když Macron zastavil prodej zbraní Izraeli po pouhém roce genocidy. Francouzský prezident měl dokonce tu drzost požádat ostatní země, aby udělaly totéž. Kdo si ten chlap sakra myslí, že je? Jeremy Corbyn, kurva?

Izrael považuje pozastavení dodávek zbraní za obrovskou urážku, protože chce, aby genocida trvala mnohem déle než rok. Proto poslal do Francie obrovskou zásilku vybuchujících vibrátorů. Sionisté mají tak skvělý smysl pro humor.





Francie není jedinou zemí v hledáčku Izraele. Irsko ostudně odmítlo stáhnout své mírové jednotky z Libanonu, protože chrání civilisty ve vesnicích, které chce Izrael etnicky vyčistit. Izrael pochopitelně vyhlásil Irsku válku.





Irsko-americký prezident Joe Biden se zatím nechal slyšet, že bude bombardovat vlast svých předků, ale koho by něco takového zajímalo? Vlasti předků jsou tak přeceňované.





Pokud patříte mezi 12 Britů, kteří stále podporují Izrael, pravděpodobně se teď cítíte samolibě. Francouzi to schytají, Irové to schytají, ale bojím se vám říct, že další na řadě můžeme být my . Buďme upřímní, je to jediné, co si zasloužíme poté, co Starmer zastavil 8 % zbrojních licencí Izraeli, aby se zalíbil probuzené lůze.





Netanjahuově pozornosti neuniklo, že Londýnem a Dublinem dnes pochodovaly statisíce členů Hamásu. To sionisty obzvlášť rozčílilo, protože se snaží, aby jejich věc někdo podpořil, kromě politiků, kteří dostávají jejich štědré dary.





Netanjahu je pochopitelně znechucen, že britská armáda tyto demonstranty nesehnala a nesvlékla je na veřejnosti do naha, než je nechala zmizet. Starmer se zoufale snažil vysvětlit, že naše zákony o lidských právech stojí tomu brání.





Aby zacelil diplomatickou roztržku s Izraelem, odsoudil Starmer libanonské bojovníky, kteří se měli vzdát a být odvezeni do Sde Teimanu ke znásilnění. Libanon nemá právo bránit se pozemní invazi, protože ta se počítá za terorismus. Za terorismus se počítá cokoli, co uvádí Izrael do rozpaků, včetně získávání spousty lajků na Twitteru. Byli jste varováni.





Jak vidíte, Izrael musí být obklopen teroristy, protože se neustále ztrapňuje. To znamená, že mu nezbývá nic jiného než rozpoutat válku. Jediný problém se zahajováním válek je, že izraelští vojáci jsou schopni pouze odstřelovat děti a chlubit se svými válečnými zločiny na TikToku. Izrael neumí vést ozbrojený boj a nikdo mu zřejmě nevysvětlil, že jeho sousedé mají více dronů a raket než on. Tohle by mohlo být trapné... ještě trapnější.





Izrael si stěžuje, že na něj útočí na sedmi frontách jen proto, že se rozhodl bombardovat sedm zemí najednou. Jak měl Izrael vědět, že tyto země budou mít tu drzost podniknout odvetný úder? Irák právě bezpilotně bombardoval izraelskou základnu na Golanských výšinách, takže předpokládám, že Izrael je nyní ve válce s Irákem. Žádná země by nestrpěla, aby někdo bombardoval vojenskou základnu na území, které nelegálně okupuje.





Biden a Starmer se tak obávají šíření války, že se rozhodli připojit k této zábavě a bombardují Jemen jménem Izraele. Důvodem je podlá snaha Jemenu zastavit genocidu, což je něco, co jsme ze zákona povinni udělat. Kurva, předstírej, že jsem to nikdy neřekl.





Izrael v současnosti vymazává z mapy města v Libanonu, protože je to mnohem jednodušší než čelit vojákům muž proti muži. To poslední, co Izrael chce, je férový boj.





Izrael stále bombarduje Gazu, přestože jedinou zemí, která mu v poslední době způsobila vážné škody, je Írán. Mluvčí IDF potvrdil, že na Írán neútočí, protože v poslední době způsobil Izraeli vážné škody.





Netanjahu zvažuje, zda mu Biden dovolí, aby mu prošlo atomové bombardování Teheránu, protože to je jeho jediná reálná možnost. Pokud bude odpověď kladná (jako by byla záporná), Netanjahu by chtěl atomovkou zasáhnout i Paříž a Dublin a možná i Londýn, pokud pochody nepřestanou. Starmer říká, že plně podporuje jakékoli Netanjahuovo rozhodnutí, pokud se bude jednat pouze o taktickou jadernou bombu a bude mu dán předem čas, aby si vyklidil svůj šatník plný drahých oděvů od jeho politických dárců.





Starmer doufá, že pokud se podaří pochody zlikvidovat, mohlo by mu to pomoci ve volbách, ale jeho toryovská základna žádné taktické atomovky na svém dvorku nechce.







Sionisté se zlobí, že BBC odvysílala záběry ajatolláha Chemeniho, protože jediní náboženští pomatenci, které smíme slyšet, jsou ti v Izraeli. Ukázat nám obě strany znamená, že BBC je zaujatá proti námi preferovaným náboženským pomatencům. Bez nadsázky lze říci, že propast mezi Izraelem a BBC je větší než propast mezi Izraelem a Hamásem.





V překvapivém obratu událostí se Netanjahu ocitl ve shodě s vůdcem Hamásu Jahvem Sinwarem. Netanjahu před časem poskytl Hamasu 1 miliardu dolarů z katarských peněz, aby zmařil řešení v podobě dvou států. Dá se říci, že oba vůdci jsou proti míru, ale naše vláda se naštěstí postavila na stranu toho hodného, který bombarduje sanitky a nemocnice.





Sinwar je takový šílenec, že prý nemá motivaci s Izraelem vyjednávat, protože ho stejně zabijí. Vypadá to, že neustálé vraždění politických vůdců je nakonec účinná vyjednávací strategie.





Zajímavé je, že Netanjahu i Sinwar se shodují v tom, že regionální válka by byla fantastická, jen z různých důvodů. Netanjahu si myslí, že získá svůj Velký Izrael, a blaženě si neuvědomuje, že dominanci v eskalaci má Írán. Sinwar se nemůže dočkat, až Írán odvede pozornost od Gazy a zničí Izrael svými hypersonickými zbraněmi. Pro oba vůdce nemůže třetí světová válka přijít dost brzy.





Jedna otázka: pokud Netanjahu i Sinwar chtějí totéž, znamená to, že Netanjahu je nyní Hamás? Pokud jsem vás přiměla k panice, uleví se vám, že Izrael stále připravuje všechny potřebné válečné plány. Vypracoval seznam všech škol a nemocnic v regionu a kontroluje, zda má dostatek raket, aby je mohl všechny bombardovat.





Biden se tak obává eskalace, že varoval Netanjahua, že mu nezbude než poslat další dodávku zbraní za 57 bilionů dolarů. Netanjahu tvrdí, že to nebude stačit, a snaží se zfalšovat volby ve prospěch Trumpa. Demokraté Netanjahua přesto podporují.





Zatímco Netanjahu se snaží provést změnu režimu v USA, Biden se snaží provést změnu režimu v Libanonu, protože nesouhlasí s volbou libanonského lidu. Jsem zmatená, myslela jsem, že se zlobí na Venezuelu, že není demokratická. Říká, že je naštvaný na Libanon, protože je demokratický? Stejně jako se zlobil na Pákistán, že je demokratický? A na Egypt? Pravděpodobně teď přiznáváme, že demokracie je špatná.





Záleží jen na tom, že Izrael má plné právo páchat genocidu. Po 7. říjnu Netanjahu všem připomněl, že Palestinci jsou jako Amálekové, což znamená, že Bůh musí chtít genocidu. Pokud genocidu nepodporujete, v podstatě urážíte Bibli. Jedná se o zločin z nenávisti.





Německo s tím jistě souhlasí, protože se stále trápí pocitem viny za to, co nacisté provedli během holocaustu. Naštěstí Netanjahu nabídl Německu, že ho zbaví viny, pokud dovolí, aby byla Palestina potrestána jménem Německa. Buďme upřímní, všichni bychom se zbavili viny, kdybychom spáchali jeden z nejstrašnějších zločinů v dějinách, že?





Trestat někoho jiného za své zločiny je rozhodně etické. Záleží jen na tom, zda je Německo na straně, která znovu rozpoutá světovou válku. Proč porušovat celoživotní zvyk?











0