Podle izraelských médií byl cílem pátečních úderů v Bejrútu pravděpodobně Nasralláhův nástupce Hašem Safieddine

4. 10. 2024

Podle izraelských médií byl Hašem Safieddine, předpokládaný příští vůdce Hizballáhu, cílem izraelských leteckých úderů na Dahíju, jižní předměstí Bejrútu, o půlnoci ze čtvrtka na pátek



Barak Ravid z Axiosu s odvoláním na izraelské zdroje uvedl, že cílem útoku byl Safieddine. Hizballáh se k těmto tvrzením nevyjádřil.



Safieddine, šéf výkonné rady Hizballáhu, byl podle analytiků nejpravděpodobnějším kandidátem na místo zesnulého generálního tajemníka Hizballáhu Hasana Nasralláha, který byl minulý týden zabit izraelskými nálety v Dahíji.



Páteční údery zněly podobně jako výbuchy, které zabily Nasralláha, a Bejrútem otřásla série hlasitých explozí, které následovaly jedna za druhou. Z místa náletů vycházely velké rudé kouře.



Izrael údajně minulý týden při úderu použil desítky 2000librových bomb typu bunker buster, které po sobě zanechaly krátery hluboké desítky metrů.



Uvádí se, že Hachem Safieddine, předpokládaný příští vůdce Hizballáhu, je cílem izraelských náletů na Dahiyeh, jižní předměstí Bejrútu, v noci ze čtvrtka na pátek.



Hašem Safieddine, který předsedá výkonné radě Hizballáhu, je nejzřejmějším kandidátem na nástupce Hasana Nasralláha. Safieddine, Nasralláhův bratranec, se narodil v roce 1964 v jižním Libanonu a je dalším zakládajícím členem. Předpokládá se, že strávil mnoho let v íránském náboženském městě Kom a v průběhu desetiletí byl Hizballáhem pověřen řadou úkolů, včetně řízení rozsáhlého portfolia legálních i nelegálních obchodů organizace.



Safieddine je v organizaci a mezi jejími sponzory v Teheránu oblíbený. V loňském roce prohlásil: „Může to trvat jednu válku, dvě války, tři války, několik konfrontací, vojenskou konfrontaci, oběti mučedníků, nesení břemene, vyrovnávání se s následky, ale nakonec musí (Izrael) skončit.“



Izraelské údery zabily v Libanonu za posledních 24 hodin 37 lidí



Libanonské úřady oznámily, že izraelské údery zabily za posledních 24 hodin 37 lidí.



Od čtvrtečního pozdního večera se útoky na Bejrút zřejmě zintenzivnily, přičemž zdroj blízký Hizballáhu agentuře AFP sdělil, že Izrael provedl 11 po sobě jdoucích úderů na baštu skupiny na jihu hlavního města, což byl jeden z nejprudších náletů od doby, kdy Izrael minulý týden zintenzivnil svou bombardovací kampaň.



Zpravodajové agentury AFP v hlavním městě i mimo něj slyšeli hlasité rány, při kterých se spustily alarmy aut a otřásly se budovy. Na záběrech AFP bylo vidět, jak z cílového místa stoupají obří ohnivé koule, z nichž se valí hustý dým a vystřelují světlice.



Při izraelském vojenském úderu v uprchlickém táboře Tulkarm na okupovaném Západním břehu Jordánu bylo zabito nejméně 18 lidí, uvedli palestinští představitelé. Izraelské obranné síly (IDF) potvrdily, že v Tulkarmu provedly nálet stíhačkou. Ve svém prohlášení IDF uvedly, že zabily Zahiho Jasera Abd al-Razeqa Oufiho, vedoucího sítě Hamásu v Tulkarmu.



V pátek v časných ranních hodinách bylo v Bejrútu slyšet několik mohutných výbuchů, přičemž se objevily zprávy, že nejméně jeden úder dopadl mimo perimetr bejrútského mezinárodního letiště. Zdroj blízký Hizballáhu sdělil agentuře AFP, že Izrael provedl 11 po sobě jdoucích úderů na jižní předměstí Bejrútu. Novináři přirovnali nejnovější údery k izraelským úderům z minulého pátku, při nichž byl zabit šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh. Agentura Axios uvedla, že cílem izraelského úderu byl Hachem Safieddine, předpokládaný Nasralláhův nástupce.



Nejnovější izraelské údery na Bejrút v pátek přišly poté, co izraelská armáda nařídila civilistům v blízkosti dvou budov v Dahíji na jižním předměstí Bejrútu, aby se před leteckými údery okamžitě evakuovali. Mluvčí izraelské armády spolu s oznámením zveřejnil mapy a varoval civilisty, aby se od těchto objektů vzdálili nejméně na 500 metrů.



Ve čtvrtek bylo v libanonském hlavním městě slyšet několik leteckých úderů, přičemž jeden z nich údajně zasáhl kancelář mediálního oddělení Hizballáhu v Dahíji na jižním předměstí Bejrútu. Jeden z představitelů mediální kanceláře uvedl, že navzdory výbuchu jsou v bezpečí. Izrael uvedl, že se zaměřil na zpravodajskou operaci Hizballáhu.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při čtvrtečních izraelských úderech v zemi zahynulo 37 lidí a 151 dalších bylo zraněno. Od začátku izraelských útoků na Libanon v průběhu minulého roku bylo zabito téměř 2 000 lidí, včetně 127 dětí, a 9 384 osob bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví země. Více než 1,2 milionu Libanonců bylo v důsledku izraelských útoků vysídleno. Libanonský ministr zdravotnictví uvedl, že za poslední tři dny bylo při izraelských útocích zabito více než 40 záchranářů a hasičů.







Izraelská armáda ve čtvrtek nařídila obyvatelům více než 20 měst v jižním Libanonu, aby okamžitě opustili své domovy, a naznačila tak, že možná rozšíří pozemní operaci proti Hizballáhu, která byla zahájena počátkem tohoto týdne. Izrael nařídil lidem, aby opustili hlavní město provincie Nabatieh a další obce severně od řeky Litani, které tvořily severní okraj nárazníkové zóny vyhlášené OSN. Izrael již dříve nařídil evakuaci dalších 52 obcí uvnitř Libanonu.





Libanonský velvyslanec ve Spojeném království Rami Mortada prohlásil, že vedení Hizballáhu souhlasilo s navrhovaným 21denním příměřím krátce předtím, než „horké hlavy“ Izraele zmařily diplomatickou cestu k míru zavražděním vůdce Hassana Nasralláha. Mortadovy čtvrteční výroky podporují předchozí tvrzení libanonského ministra zahraničí Abdalláha Bou Habiba.

Izraelská armáda uvedla, že její síly zachránily iráckou jezídku, kterou unesli bojovníci Islámského státu (IS) a drželi ji v zajetí v Gaze. Jednadvacetiletá Fawzia Amín Sídová byla osvobozena během několikaměsíční tajné operace, na níž se podílely Izrael, USA a Irák, uvedli představitelé. V roce 2014 zajali bojovníci IS v irácké oblasti Sindžár více než 6 000 jezídů a přibližně 2 600 jich je stále pohřešováno.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Izraelský úder zasáhl ve čtvrtek v časných ranních hodinách zdravotnické středisko patřící Islámské zdravotnické organizaci napojené na Hizballáh. Jednalo se o druhý letecký útok na centrum Bejrútu v tomto týdnu, přičemž většina úderů se předtím týkala pouze jižních předměstí. Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell označil izraelský úder za „porušení mezinárodního humanitárního práva“.Při střetech s Hizballáhem v jižním Libanonu bylo zabito nejméně osm izraelských vojáků.Voják byl zabit, když byl zasažen konvoj libanonského Červeného kříže doprovázený libanonskou armádou při evakuaci raněných z Taybehu, pohraniční vesnice v jižním Libanonu.Od chvíle, kdy Izrael před více než týdnem dramaticky zvýšil počet leteckých útoků v Libanonu, překročilo tempo vysídlování nejhorší scénáře, řekl agentuře Reuters Imran Riza, rezidentní a humanitární koordinátor OSN. „Úroveň traumatu a strachu mezi obyvatelstvem je extrémní,“ řekl.Ve společném prohlášení ve čtvrtek vedoucí představitelé skupiny G7 uvedli, že „co nejdůrazněji odsoudili“ vojenský útok Íránu proti Izraeli, k němuž došlo počátkem tohoto týdne a který podle nich „představuje vážnou hrozbu pro regionální stabilitu“.Jeho komentáře rychle způsobily prudký nárůst cen ropy. Na otázku, zda by „dovolil“ Izraeli provést odvetný úder proti Íránu, Biden ve čtvrtek odpověděl, že „Izraeli to ‚nedovolujeme‘, Izraeli radíme. A dnes se nic nestane“. Ve středu Biden řekl, že by nepodpořil izraelský útok na íránská jaderná zařízení.V prohlášení, které ve čtvrtek vydala íránská mise při OSN, Írán varoval, že velký izraelský úder povede k útokům na izraelskou infrastrukturu a že „pokud jakákoli země poskytne agresorovi pomoc, bude stejně tak považována za spoluviníka a legitimní cíl“. Tato varování zazněla v době, kdy íránský prezident Masúd Pezeškán v Dauhá usiloval o ujištění států Perského zálivu, že v případě jakéhokoli společného izraelsko-amerického útoku na Írán zůstanou neutrální.Při osmi izraelských útocích za posledních 24 hodin zahynulo nejméně 90 Palestinců a 169 dalších bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura Wafa.Podle palestinských médií a úředníků izraelské síly přes noc a ve středu zintenzivnily útoky na pásmo Gazy a při úderech na školu a sirotčinec, kde se ukrývají vysídlenci, zabily nejméně 70 lidí. „Školy bývaly bezpečným útočištěm pro učení, nyní se změnily v peklo pro příliš mnoho lidí,“ řekl ve čtvrtek šéf Unrwa Philippe Lazzarini.IDF uvedly, že Khader Shahabiya byl zabit při středečním leteckém útoku. Při útoku na převážně drúzskou vesnici Majdal Šams zahynulo 12 dětí ve věku 10 až 16 let, které si hrály fotbal, a desítky dalších byly zraněny.Jmenovala je jako „Rawhi Mushtaha, šéfa vlády Hamásu v pásmu Gazy; Sameh al-Siraj, který zastával bezpečnostní portfolio v politickém byru Hamásu a v pracovním výboru Hamásu; a Sami Oudeh, velitel všeobecného bezpečnostního mechanismu Hamásu“.