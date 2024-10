Jde-li Maláčové o levici, musí vzít voliče Babišovi

8. 10. 2024 / Boris Cvek

Musím se přiznat, že zvolení Jany Maláčové za předsedkyni sociální demokracie nevnímám jako konec této stran. Ten už nastal. Maláčová na tom asi nic nezmění. Podle mě jí a jejímu proudu jde o to, aby získali ve sněmovních volbách nějakých pět šest procent, což má být ten úspěch, a tak aspoň pár koryt. Samozřejmě se budou tvářit, že tím přinášejí změnu pro celou zemi. Reálně jenom pro sebe.

Nicméně třeba mě Maláčová příjemně překvapí. Teoreticky je to možné. Ostrý levicový kurz, pokud by něco takového mělo reálně vzniknout, by totiž musel zaútočit na Babiše. Ať se klidně Maláčová spojí s Konečnou v boji proti Babišovi a hlavně v boji o jeho voliče. To by získaly můj respekt. Zatím to ale vypadá tak, že budou spolu s Babišem bojovat o krajní pravici a za Putina. Tím by pokračovaly v posmrtném životě levice, která zhruba od roku 2015, ne-li dříve, zhnědla a spáchala sebevraždu.

Nechci tvrdit, že by se levice neměla vymezovat proti vládní koalici. Měla. Jenže tím bude své bývalé voliče jen utvrzovat, že když volí Babiše, volí správně. To samo tedy nestačí. Skutečná odvaha a skutečná levicová identita se dnes může poznat jen vymezováním se vůči Babišovi, vymezováním se zleva.

Babiš a Fiala pro levici jsou totéž. Fialova vláda nikdy nezdanila speciálně oligarchy, jako je Babiš, nikdy Babišovi ve skutečnosti neublížila, naopak mu jen pomáhala. Ekonomicky i politicky. A samozřejmě tím oligarchou u nás není jen Babiš. Babiš ale ovládl bývalý levicový elektorát. A bez něj se levice nikdy nemůže vrátit k politické moci.







