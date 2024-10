Orbánova vláda vytváří homofobní zákony

10. 10. 2024

Zasílám volně k využití reakci pirátské europoslankyně Markéty Gregorové na dnešní projev maďarského premiéra Viktora Orbána





“I když se dnes Viktor Orbán viditelně snažil o smířlivější rétoriku, nevyhnul se kritice zelené transformace nebo migrace. Pobavilo mě, že se dle svých slov obává homofobie, kterou by uprchlíci měli způsobovat. Přitom je to právě jeho vláda, která vytváří homofobní zákony. Vzpomeňme si například na zakazování knížek pro mladistvé s jakoukoliv LGBT tematikou. Jako jediné řešení migrace pak Orbán představil řízení ve třetích zemích, což by ale ničemu nepomohlo, pouze přesunulo problém jinam. Co se týká ekonomických otázek, překvapilo mě, jak moc Orbán chválil řešení pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti navržená v Draghiho zprávě. Přitom pro maďarské publikum se tomuto reportu ještě nedávno vysmíval. Další důkaz jeho pokrytectví.”

