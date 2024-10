Středočeská vyjednávání jako na horské dráze

11. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Ve čtvrtek dopoledne, někdy po půl deváté, jsem při poslouchání Radiožurnálu nevěřil svým uším. Ve vysílání byla končící a zřejmě i budoucí hejtmanka Pecková (STAN), která konečně mohla veřejnosti sdělit, že dohoda s koalicí Spolu je prakticky hotová a ve Středočeském kraji bude jasný povolební vývoj. To by byla celkem nuda.

Moderátor se ovšem zeptal na roli, jakou bude hrát v nových poměrech vyjednávač krajské formace Spolu poslanec Skopeček. A paní Pecková se rozpovídala, aniž by o Skopečkovi řekla jediné slovo. Mluvila o tom, že vůbec není jisté, že bude hejtmankou, naopak se prý může stát, že ji zastupitelstvo třeba i několikrát po sobě nezvolí. Nová koalice má ostatně většinu jen jednoho hlasu.

Jak je možné, říkám si, že paní hejtmanka po úlevné zprávě o tom, že máme novou, nebo spíše staronovou koalici, reaguje na dotaz na pana Skopečka takovým způsobem? Víme, že Skopeček dostal od ANO nabídku na hejtmana. Víme, že koalice ANO a Spolu, dokonce i jen ANO a ODS, by měla v krajském zastupitelstvu jasnou většinu. Znamená to tedy, že paní Pecková vlastně neví, jaká většina se v zastupitelstvu při hlasování vytvoří? To je tedy prekérní situace. Jako na horské dráze.

0