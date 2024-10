Channel 4 News: Už 12 dní se do severní Gazy nedostaly žádné potraviny. Lidé hladovějí

13. 10. 2024

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, sobota 12. října 2024: Izrael obnovil příkaz k evakuaci části severní Gazy. Jeho armáda postupuje hlouběji do uprchlického tábora Džabalíja, kde po týdnu intenzivních bojů zůstalo mnoho lidí uvězněno v domech a přístřešcích s docházejícími zásobami. Světový potravinový program tvrdí, že za posledních 12 dní se na sever nedostala žádná potravinová pomoc a vzhledem k tomu, že je oblast fakticky odříznutá, nemohou tam operovat a varování: tato reportáž Jonathana Rugmana obsahuje znepokojivé záběry:







Reportér: Dnes ráno žalostný pohled na Palestince, kteří ve spěchu opouštějí sever Gazy po posledním příkazu izraelské armády k evakuaci. Hamás jim zakázal se stěhovat, a dokonce i Američané říkají, že se obávají, že tito lidé jsou vyháněni ze svých domovů nadobro.











Izraelci jsou však obviňováni, že posledních 12 dní brání přísunu potravin do severní Gazy, a tak se kalkulace lidí mění. Raději riskovat, že budou zastřeleni na cestě na jih, než zůstat a hladovět tady.







"Nevíme, kam jít," říká tato žena. "Budeme spát na ulici a jsme tak unavení."





"Nemáme ani šekel, abychom si koupili něco k jídlu, "říká tento muž, i když z držení rukojmích neviní Izraelce, ale Hamás.







Izraelská armáda chce, aby tito Palestinci zamířili do takzvané humanitární zóny dále na jih, ačkoli tuto oblast často bombarduje a podmínky v ní američtí diplomaté označují za katastrofální.





Dnes ráno dorazil do uprchlického tábora Džabalíja tým OSN, aby doprovodil osoby se složitým zdravotním stavem do dalších palestinských nemocnic, včetně tohoto chlapce, který je převážen z jednotky intenzivní péče.





Za poslední týden bojů bylo v této oblasti zabito více než 150 lidí, a Izraelci tvrdí, že desítky bojovníků Hamásu jsou již mrtvé.





Jedná se o jejich třetí pozemní ofenzívu, ředitel nemocnice stále odmítá uposlechnout izraelský příkaz k evakuaci celé budovy, protože ačkoli někteří jeho pacienti odcházejí pod ochranou OSN, jiní rychle zaujímají jejich místo. Včetně těch, kteří dnes odpoledne přežili další nálet.





Bratr tohoto chlapce byl zabit.









A čím více takových scén, tím pravděpodobnější je, že 400 000 Palestinců, kteří podle odhadů OSN stále žijí na severu Gazy, se rozhodne, že je čas využít šance a odejít. Vzhledem k tomu, že tolik lidí nyní poslouchá izraelské rozkazy, je v plánu oddělit Hamás od civilistů, za kterými se skrývá, aby mohl být následně bombardován nebo vyhladověni k porážce.





Co se však stane s těmito lidmi, to nikdo pořádně neví.





"Už jedenáctkrát jsme byli vysídleni," říká tato žena. "Je to každý měsíc od začátku této války." Takže tohle je jen jejich nejnovější hon za nejnutnějšími životními potřebami a místem, kde by mohli dnes bezpečně přespat.





Moderátor: V Libanonu izraelské útoky zabily devět lidí ve dvou vesnicích, v jedné jižně od Bejrútu a v druhé severněji. A to poté, co byl zraněn mírový pracovník OSN, když Izraelci znovu zasáhli jejich velitelství. Více nám řekne naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová v Bejrútu. Lindsey?









Redaktorka: Matte, stejně jako jsi říkal, že izraelská armáda vydává příkazy k evakuaci v Gaze, dělá totéž i tady. Dnes vydali prohlášení, ve kterém Libanoncům říkají, aby opustili dalších 23 vesnic v jižním Libanonu. Dělají to proto, že chtějí mít volnou palebnou zónu. Ve skutečnosti už většina civilistů odešla a odešlo i mnoho členů Hizballáhu.









Ale Izraelci chtějí hledat to, čemu říkají teroristická infrastruktura. Hledají tunely. Hledají sklady zbraní. Dnes je také patrné, že izraelské útoky probíhají po celém Libanonu, včetně několika míst na sever od Bejrútu.





Proč tomu tak je? Naznačuje to, že Izraelci sledují členy a vůdce Hizballáhu, kteří se nyní rozptýlili po celé zemi. Opustili jižní Libanon a jsou v horách a kopcích ve vesnicích a ve městech.





To samozřejmě činí situaci extrémně nebezpečnou pro obyčejné Libanonce, kteří mohou nemít rádi jak Izrael, tak Hizballáh. Ale co je také velmi zřejmé, je to, že libanonský stát, vláda, poslanci, policie, armáda jsou bezmocní, aby s tím něco udělali.





Na místě čtvrtečního izraelského útoku v centru Bejrútu byl dnes návštěvník, předseda íránského parlamentu, v doprovodu houfu fotoaparátů Hizballáhu, který má podle jeho slov plnou podporu Íránu.





„Nesu vzkaz od nejvyššího vůdce. Libanonskému lidu s ujištěním, že v těchto obtížných podmínkách bude Íránská islámská republika stát na straně libanonského národa a vlády a odporu ve všech oblastech.“





A právě to podle libanonských křesťanských politiků, kteří se dnes sešli severně od Bejrútu, dostalo zemi do této šlamastyky. Hizballáh jednající jménem Íránu, nikoliv Libanonu, a provokující Izrael:





„Hizballáh z toho plně obviňujeme. Myslím tím, že bychom nebyli v této situaci, kdyby nevyhlásili podporu Gaze a nezačali navzdory všem varováním a radám, které jsme všem dali v souvislosti s touto nechtěnou válkou, pokračovali v ní. Důsledky, které to dnes má, jsou zničující.“





May Chidiacovou před 20 lety vyhodila do povětří bomba nastražená v autě poté, co kritizovala Hizballáh a Sýrii. V jaké situaci se Libanon nachází nyní, do jaké míry z toho viníte Hizballáh?





„Se znalostí své osobní historie se domnívám, že Hizballáh, ten první, kdo nese vinu za to, co se stalo. Špatně odhadli rozhodnutí zúčastnit se války, která začala v Gaze, a tak za to zaplatili velmi vysokou cenu. Nevím, jestli očekávali, že ta cena bude tak vysoká. My bychom se od toho drželi dál, protože to bylo jejich vlastní rozhodnutí. S nikým to nekonzultovali.“





Dnešní schůzka největší křesťanské strany nemohla ústřední problém nikdy vyřešit. Roztříštěným libanonským politickým frakcím se po léta nedařilo vytvořit efektivní vládu, a tak se Hizballáh stal státem ve státě.Dnes Izrael zahájil další letecké údery po celé zemi, zatímco Hizballáh pokračuje v odpalování raket přes hranice, přičemž slabá libanonská vláda a armáda nedokážou udělat nic, aby zastavily obě tyto akce.