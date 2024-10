Rusko: Bývalý šéf ministerstva zemědělství předpověděl "katastrofu" v zemědělství kvůli nedostatku personálu

14. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Ruské zemědělství se potýká s akutním nedostatkem pracovníků a pokud se tento problém v blízké budoucnosti nevyřeší, může do tří let dojít ke "katastrofě", řekl bývalý šéf ministerstva zemědělství Alexander Tkačev. Ruské zemědělství se potýká s akutním nedostatkem pracovníků a pokud se tento problém v blízké budoucnosti nevyřeší, může do tří let dojít ke "katastrofě", řekl bývalý šéf ministerstva zemědělství Alexander Tkačev.

Mzdy v tomto sektoru podle něj rychle rostou, ale tváří v tvář klesající ziskovosti, rostoucím výrobním nákladům a nákladům nemají zemědělské podniky prostředky na to, aby mohly soutěžit o pracovníky s jinými odvětvími, kde platí více.

"Musíte zaplatit 150 tisíc dojičce, aby zůstala. [Takže] mladá dívka, po absolvování školy, pak odborné školy, se vrátí na farmu – 150-120 tisíc, pak možná. Tyto prostředky nemáme. A pravděpodobně ani v blízké budoucnosti nebudeme," řekl Tkačev na plenárním zasedání zemědělsko-průmyslové výstavy Zlatý podzim 2024.

V tomto ohledu bývalý ministr navrhl reformu systému zemědělského vzdělávání, protože v současné době pouze 50-70 % studentů zemědělských univerzit jde do výroby a zbytek "je rozptýlen po celé zemi všemi směry". "Proč potřebujeme takový vzdělávací stroj?… Je způsob. Udělejme to, co udělali Bělorusové: Jsou státní zaměstnanci, donuťme je pracovat tři až pět let ve výrobě," navrhl Tkačev.

S tímto přístupem se počet studentů sníží, "ale získáme spíše kvalitu než kvantitu," dodal bývalý úředník.

Vyzval také k udržení personálu v zemědělství prostřednictvím výstavby bytů pro dělníky - ubytoven a "malých měst". Navíc je podle něj nutné změnit migrační politiku.

"Dnes všichni migranti, cizinci chodí na trh. Řidiči, to jest kurýři. A vydělávají více než 100 tisíc. Obyvatelé Tádžikistánu a Uzbekistánu chodí za touto prací, do terénu je nenalákáte. Pokud nezměníme podmínky, pokud nezvýšíme mzdy, pak to samozřejmě nemůže pokračovat. Budeme stagnovat, což znamená, že je to slepá ulička. Ztratíme produkci," řekl Tkačev.

Do roku 2030 by se produkce zemědělských produktů v Rusku měla podle dekretu ruského prezidenta Vladimira Putina zvýšit nejméně o 25 % ve srovnání s rokem 2021 a zemědělský export by měl vzrůst jedenapůlkrát, na 55 miliard dolarů, připomněla současná ministryně zemědělství Oksana Lut.

Podle ministerstva zemědělství je v ruském zemědělství zaměstnáno 6 milionů lidí. Nedostatek pracovníků v roce 2023 činil přibližně 240 tisíc, ministerstvo si klade za cíl obsadit podniky alespoň o 90 %. Na vyřešení problému se pracuje s venkovskými školami, ve kterých se plánuje vytvořit 18 tisíc agrotechnologických tříd během šesti let.

"Systém vzdělávání od školy až po zaměstnavatele by měl být bezproblémový, abychom do roku 2030 měli 300 000 dětí, které by potenciálně mohly jít do našeho průmyslu a podporovat ho," uzavírá Lut.

Zdroj v ruštině: ZDE

0