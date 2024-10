Izrael právě vyvraždil celou osmičlennou rodinu, včetně šesti dětí. Jak na to budou reagovat Fiala a Lipavský? Nijak

Po útoku na dům v uprchlickém táboře Nuseirat zemřelo šest dětí





Při izraelském leteckém útoku na centrální část pásma Gazy bylo zabito osm členů rodiny, včetně šesti dětí, informovala palestinská tisková agentura Wafa, zatímco Izrael pokračoval v ničivém útoku na území a jeho obléhání uprchlického tábora Džabalíja na severu pásma se protáhlo na osmý den.



Při útoku na dům v uprchlickém táboře Nuseirat bylo zabito osm členů rodiny Abu Ghali, uvedla Wafa, a jejich těla byla převezena do nemocnice al-Awda. Mezi mrtvými byli Walid Abu Ghali, jeho žena Shireen a jejich šest dětí: Mohammad, Ahmad, Yasmeen, Samah, Yara a Tala.



„To, co se nyní děje v severní Gaze, je genocida v genociděrámci genocidy





Na jiném místě vysoký představitel OSN během sobotní návštěvy Bejrútu uvedl, že se obává, že libanonské přístavy a letiště by mohly být vyřazeny z provozu, což by mělo vážné důsledky pro dodávky potravin.





„Máme obrovské obavy a je jich mnoho, ale jednou z nich je skutečně to, že potřebujeme, aby přístavy a zásobovací trasy mohly i nadále fungovat,“ řekl Skau.





Američtí představitelé se domnívají, že Izrael se zaměří na vojenské a energetické objekty v Íránu, uvádí NBC



Američtí představitelé se domnívají, že Izrael zúžil cíle své potenciální reakce na útok Íránu tento měsíc na vojenskou a energetickou infrastrukturu, uvedla v sobotu stanice NBC.





Blízký východ zůstává v pohotovosti před další eskalací války, která trvá již rok, kdy Izrael bojuje proti Íránem podporovaným skupinám Hizballáh v Libanonu a Hamás v Gaze.





Izrael opakovaně prohlásil, že odpoví na íránský raketový útok z 1. října, který byl zahájen jako odveta za izraelské vojenské operace v Gaze a Libanonu a zabití řady vůdců Hamásu a Hizballáhu.





Nic nenasvědčuje tomu, že by Izrael zaútočil na jaderná zařízení nebo provedl atentáty, uvedla zpráva NBC s odvoláním na nejmenované americké představitele a dodala, že Izrael ještě neučinil konečné rozhodnutí o tom, jak a kdy bude jednat.





Američtí a izraelští představitelé podle zprávy uvedli, že k reakci by mohlo dojít během současného svátku Jom Kippur.





Izraelské útoky na Libanon zabily 2 255 lidí a dalších 10 524 zranily od doby, kdy Izrael před několika týdny zahájil své útoky na zemi, informovalo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotnictví. Rostoucí počet mrtvých je také důsledkem izraelského nuceného vysídlení 1,2 milionu lidí v Libanonu, což je přibližně čtvrtina obyvatel země.



„To, co jsem dnes viděl a slyšel, je zničující, ale mám pocit, že to může být ještě mnohem horší, a tomu je třeba zabránit,“ řekl Carl Skau, zástupce výkonného ředitele Světového potravinového programu OSN, v rozhovoru pro agenturu AP.Vyzval k „veškerému možnému diplomatickému úsilí ve snaze najít politické řešení“ války a k zachování otevřených zásobovacích linek.Když byli podruhé vysídleni do hor v okolí hlavního města kvůli vlně izraelských útoků na jižní Bejrút, udržely je nad vodou pravidelné dodávky jídla, potravinových balíčků a dokonce i čisticích prostředků od organizací napojených na tuto skupinu.„I přes všechno, co se děje, se o nás neuvěřitelně starají. Nikdy nás nenechávají samotné,“ řekla Hind Sabra, jejíž jméno bylo změněno. V jejich domě se 14 lidmi žijí tři rodiny, z nichž každá dostává měsíční příspěvek 200 dolarů v hotovosti a také zlevněné léky a potravinové balíčky obsahující rýži, olej, tuňáka a fazole.Podle představitele Hizballáhu jsou potraviny, léky a hotovost součástí sítě podpory, kterou Hizballáh dlouhodobě udržuje, včetně de facto banky, která vzkvétá uprostřed léta trvající finanční krize v Libanonu, fondu, který se stará o rodiny padlých v boji, a organizace sociální péče, která je zodpovědná za distribuci peněžních plateb desítkám tisíc lidí vysídlených na začátku tohoto roku.V posledních dvou desetiletích Hizballáh ovládl různé skupiny, které tvoří roztříštěnou a sektářskou politiku v Libanonu, a zároveň získal kontrolu nad klíčovými odvětvími, jako je zemědělství a stavebnictví na jihu země. Lina Khatibová z Chatham House uvedla, že postavení této skupiny vzrostlo tak, že „ovlivňuje a kontroluje stát v Libanonu jak zevnitř státních institucí, tak i mimo ně“.Západní země, včetně USA a Spojeného království, uvalily na Hizballáh sankce a považují jej za teroristickou organizaci. Mezitím si skupina, která se skládá z polovojenské organizace a politické strany, udržuje podpůrnou základnu především mezi libanonskou dělnickou muslimskou komunitou, která v Hizballáhu vidí obránce svých zájmů a nezbytnou ochranu před izraelskou vojenskou mocí.V dopise členské státy OSN napsaly: „Takové jednání podkopává schopnost OSN vykonávat svůj mandát, který zahrnuje zprostředkování konfliktů a poskytování humanitární podpory.“. Dopis, který iniciovalo Polsko, přichází poté, co bylo v posledních dnech v souvislosti s izraelskými útoky na Libanon zraněno pět příslušníků mírových sil.. Ministerstvo zdravotnictví dodalo, že v Deir Bella v Batrounu izraelské útoky zabily nejméně dva lidi a čtyři další zranily.Mise, která trvala 12 hodin, přichází v době, kdy Izrael rozšiřuje svou smrtící invazi na sever Gazy. V posledních dnech izraelské údery zabily desítky Palestinců ukrývajících se na severu Gazy, včetně 22 lidí v uprchlickém táboře Džabalíja v této oblasti.Andrea Tenenti, mluvčí Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil), v sobotním prohlášení pro agenturu Agence France-Presse uvedla, že navzdory žádosti Izraele, aby se Unifil stáhl z pozic „až pět kilometrů od modré linie“, mírové síly odmítly.