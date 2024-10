Útok, při kterém zahynulo 22 lidí, je prvním potvrzeným použitím munice americké výroby při útoku na centrum Bejrútu od roku 2006

11. 10. 2024

Podle analýzy střepin nalezených na místě útoku byla při útoku na centrum Bejrútu použita munice americké výroby, která zabila 22 lidí a 117 jich zranila



Úder ve čtvrtek večer zasáhl bytový komplex v hustě obydlené čtvrti Basta, srovnal se zemí bytový dům a zničil auta a interiéry okolních obytných domů.



Jednalo se o nejsmrtonosnější úder na hlavní město Libanonu od začátku bojů mezi Hizballáhem a Izraelem před rokem.



Jeden z prvních zasahujících na místě uvedl, že záchranáři přes noc pracovali na nalezení přeživších a vyproštění mrtvých zpod trosek. Uvedli, že v budově žilo více lidí než obvykle, protože obyvatelé nedávno přivítali lidi vysídlené z izraelského bombardování na jihu Libanonu a jižních předměstích Bejrútu. To zvýšilo počet osob zraněných a zabitých při náletu.

Budova byla jednou ze dvou, které byly ve čtvrtek večer zasaženy v centru Bejrútu a jejichž cílem byl vysoký představitel Hizballáhu Wafiq Safa, vedoucí styčné a koordinační jednotky skupiny a odpovědný za spolupráci s libanonskými bezpečnostními agenturami. Podle agentury Reuters Safa atentát přežil.



V troskách zříceného obytného domu našl v pátek odpoledne novináři Guardianu zbytky společné munice pro přímý útok (Jdam) americké výroby. Jdamy jsou naváděcí soupravy vyrobené americkou leteckou společností Boeing, které se připevňují k velkým „hloupým bombám“ o hmotnosti až 2 000 liber (900 kg) a mění je na bomby naváděné pomocí GPS.



Fragmenty zbraní ověřilo oddělení pro krize, konflikty a zbraně organizace Human Rights Watch a bývalý americký vojenský pyrotechnik.



„Vzor šroubu, jeho poloha a tvar zbytku odpovídají ocasní ploutvi naváděcí soupravy americké výroby Jdam pro letecky svrženou munici řady Mk80,“ uvedl Richard Weir, vedoucí výzkumný pracovník oddělení pro krize, konflikty a zbraně organizace Human Rights Watch, poté, co si prohlédl fotografii fragmentu. Řada Mk80 zahrnuje tři třídy bomb, z nichž nejmenší má hmotnost 500 liber a největší 2 000 liber.



„Použití těchto zbraní v hustě obydlených oblastech, jako je tato, vystavuje civilisty a civilní objekty v bezprostřední blízkosti vážnému riziku okamžitého a trvalého zranění či smrti,“ uvedl Weir.



Americké zbraně jsou klíčové pro izraelskou válku v Gaze a Libanonu, přičemž konkrétně Jdamy jsou jednou z nejžádanějších munic Izraele od USA. Dřívější vyšetřování deníku Guardian zjistilo, že při útoku, při němž zahynulo sedm zdravotníků, byl použit Jdam, což organizace Human Rights Watch považuje za porušení mezinárodního práva.



Čtvrteční útok je prvním případem od roku 2006, kdy bylo potvrzeno použití munice americké výroby při útoku v centru Bejrútu.



Spojené státy se staly terčem ostré kritiky za pokračující vojenskou pomoc Izraeli, která v loňském roce činila 17,9 miliardy dolarů. V září podepsalo více než dvanáct organizací na ochranu lidských práv společný dopis americkému prezidentovi Joe Bidenovi, ve kterém ho vyzvaly k pozastavení dodávek zbraní Izraeli s odkazem na použití americké munice při útocích v Gaze proti civilistům. Izrael v současné době bojuje u mezinárodního soudního dvora proti žalobě podané Jihoafrickou republikou, která Izrael obviňuje z páchání „genocidních činů“ ve válce proti Gaze.



V Libanonu zůstali lidé z intenzity izraelské letecké kampaně v zemi, která začala 23. září, otřeseni.



Lidé žijící v zasaženém bytě, kteří přežili, se ještě v pátek odpoledne zdáli být v šoku. Manželé opatrně překračovali trosky, aby se dostali k místu, které bývalo jejich bytem, sbírali oblečení rozházené po zemi a dávali je do igelitového pytle naplněného tím málem věcí, které se jim podařilo zachránit.



Ali, třicetiletý muž, který bydlí v nedaleké ulici, stál v pátek odpoledne na místě úderu, nesl fotografii svého strýce, který byl zabit předchozí noc, a odříkával modlitbu, zatímco palcem přehazoval modlitební korálky. Jeho strýc pocházel z města Majs al-Džabal na izraelsko-libanonské hranici a nedávno utekl ke svým příbuzným do Bejrútu.



„Tento úder je bolestný nejen pro něj a jeho blízké, ale pro všechny, kterým pomáhal a sloužil. Toto místo mělo být bezpečné,“ řekl Ali.



Basta je dělnická, převážně sunnitská muslimská čtvrť proslulá starožitnostmi a tradiční architekturou. V hlavní sezóně je možné často vidět turisty, jak procházejí touto oblastí a jejím tržištěm, kde se prodávají starožitnosti a nábytek.





Od 8. října 2023, kdy Hizballáh vypálil rakety na Izrael „ze solidarity“ s útokem Hamásu o den dříve, bylo v Libanonu zabito více než 2 100 lidí a více než 10 212 jich bylo zraněno. Většina z nich byla zabita od 23. září letošního roku, kdy Izrael vyhlásil novou fázi války s Hizballáhem, kterou nazval operace Severní šípy."







Podrobnosti v angličtině ZDE

