BBC: Mezinárodní právo se dnes uplatňuje více méně podle toho, čí jste spojenec

Vzhledem k tomu, že většina obyvatel České republiky podporuje další dodávky západních zbraní Izraeli, jak informoval Český rozhlas - v důsledku absolutního zblbnutí falešným zpravodajstvím o izraelském vraždění v Gaze a v Libanonu, a zároveň většina britského obyvatelstva požaduje zastavení dodávek zbraní Izraeli, v důsledku toho, co vidí v britských a mezinárodních televizích, zde je překlad sobotní diskuse v rozhlase BBC - mezi politiky hlavních britských politických stran a jednou nezávislou analytičkou - o nynější situaci ba Blízkém východě.

Musíme předeslat, že před několika dny řekl jordánský ministr zahraničí v OSN, že 47 arabských zemí, sdružených v Arabské lize, se zavázalo, že bude trvale zaručovat bezpečnost Izraele, pokud uzná nezávislý palestinský stát. Ovšem Netanjahu ho uznat nechce a nemá žádnou strategii kromě pokračujícího zabíjení. (JČ)



Rozhlas BBC, pořad Any Questions, sobota 12. října 2024:

Moderátorka: Přejděme k další otázce, kterou položil Jeff Kennick. Doufám, že jsem vaše jméno vyslovila správně. Pokud ne, opravte mě, prosím.

Jeff Kennick: Je to správně. Je mezinárodní podpora Izraele, oslabena tím, že jeho armáda střílí na mírové jednotky OSN? Je to správně. Je mezinárodní podpora Izraele, oslabena tím, že jeho armáda střílí na mírové jednotky OSN?

Moderátorka: Děkuji, Jeffe. Ve čtvrtek byli dva příslušníci mírových sil OSN zraněni, když izraelský tank střílel na zařízení OSN na jihu Libanonu. IDF říká, že vyšetřuje, co se stalo, je tím podpora Izraele oslabena?





Nezávislá analytička Bronwen Maddoxová, dříve z deníku Times: Ano, myslím, že ano. Byla jsem na libanonské hranici v Izraeli. Zrovna před dvěma týdny jsem poslouchala některé izraelské vojenské velitele, kteří říkali, že pokud nás požádají, vstoupíme do Libanonu, a tehdy jsem si myslela a myslím si stále, že to byla pro Izrael obrovská chyba. Jednoduše zabijí více civilistů. I kdyby se Izraeli podařilo zasáhnout některé z lidí, o kterých říká, že jsou jeho cílem, eskaluje to ten konflikt a já se obávám o Izrael i o region, že ho eskaluje bez jakékoli strategie, kterou Izrael a region potřebuje.





Je to strategie pro mír v těchto zemích, které spolu žijí, a podle mého názoru to vyžaduje dohodu mezi Izraelem a Palestinci a podporu této dohody od dalších zemí, jako je Saúdská Arábie. Ale tohle je konflikt bez strategie a povede to k dalším obětem na životech, mohou být z OSN, která tam odvádí skvělou a důležitou práci. Mohou být z libanonské armády, myslím, že má také oběti. Mohou to být civilisté nebo to mohou být skutečně lidé, po kterých jde Izrael. Ale čím více mrtvých, tím více nepřátel, tím větší odpor vznikne a tím hůře se to urovnává, a já si myslím, že eskalace do Libanonu byla chyba.





Moderátorka: Brownwen Maddox, jistě víte, že v Izraeli jsou lidé, kteří si myslí, že oslabili Hamás, oslabili Hizballáh a že teď je ta chvíle, kdy je třeba vyvinout maximální tlak na Írán. Tyto dvě skupiny jsou samozřejmě íránskými zmocněnci. Izrael se domnívá, že jeho vojenský tlak změní poměr sil. Myslíte si, že je to na Blízkém východě reálné?





Brownwen Maddox: Oslabili Hamás. Oslabili Hizballáh. Samotný Írán se jim podle mého názoru nepodaří nijak výrazně oslabit a podle mého názoru to nijak nevyváží obrovské škody na mezinárodní pověsti a podpoře Izraele, které pronásledování jeho nepochybných nepřátel způsobilo. Jak víme, vedlo to k obrovským ztrátám na životech v Gaze a znovu se vracím k tomu, že bez strategie, kam to Izrael a celý region zavede, se všechno to zabíjení ve skutečnosti nezbavuje hrozby pro Izrael a zhoršuje roztrpčení.





Layla Moranová, strana britských liberálních demokratů: Děkuji. Co si proboha mysleli? Je odsouzeníhodné, že střílejí na mírové jednotky OSN, a jedna z výmluv, kterou v poslední době zřejmě slýcháme nejčastěji, je, že jim řekli, aby odešli. No, tenhle refrén už jsme slyšeli. Řeknete mírovým silám OSN, aby odešly, ale ony tam jsou za nějakým účelem, svým vlastním účelem.





Docela nedávno jsem strávila nějaký čas s bývalými vojáky IDF, kteří popisovali, jaké to bylo působit v Gaze, a znáte ten pocit, že nejdřív střílíte, protože všechno je nebezpečné, a pak se omlouváte a řešíte, co se stalo, až později. Měli byste si jít poslechnout jejich výpovědi, protože jsou velmi, velmi výmluvné. A zdá se, že se to děje i v některých částech Libanonu. Ale nemohu než souhlasit s tím, co říkala Bronwyn, že to byla chyba jít do Libanonu. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili regionální eskalaci. A když jsem hrdě jako mluvčí liberálních demokratů pro zahraniční věci navrhoval hlasovat pro příměří už do loňského listopadu, bylo to částečně proto, že jsme viděli, že to bude směřovat právě sen. Bylo to tak zřejmé, protože když se podíváte na lidi v čele, zejména na Netanjahua, jeho podpora v Izraeli klesala. Potřeboval udělat něco jiného, aby se pokusil zvrátit situaci. Čeká, až se Trump dostane do Bílého domu v USA, a doufají v jiné řešení. Mezitím Hamás, Hizballáh, to nejsou ti dobří lidé. Je tu příliš mnoho lidí, kteří mají zájem, aby to násilí přetrvávalo. A mezitím rodiny, jako je ta moje v Palestině, rodiny po celém světě, nevinní civilisté, děti, matky, humanitární pracovníci, ti na to doplácejí. Takže až to konečně přestane, a ono to přestane, a já jsem tak smutná, že už je to rok a pořád tam nejsme, chci říct, že mi puká srdce. Ale jednoho dne to přestane. A když se nám britský premiér řekne v parlamentě, že potřebujeme dva státy a zejména palestinský stát, a já jsem se ho zeptala, no, a co pro to vy osobně děláte? Neodpověď nestačí. Nyní potřebujeme bezprecedentní úroveň vedení.

Andrew Mitchell, Konzervativní strana: Uznávám, že Layla má na to zvláštní pohled a mluví velmi, velmi dojemně v Dolní sněmovně i na veřejnosti. A já jsem, jak jste zmínila, když jsem byl mladým důstojníkem britské armády, byl vojákem mírových sil OSN. takže jsem zděšen a otřesen, že mírové síly OSN v UNIFIL byly napadeny tímto způsobem. Chci také uznat, že Izrael dal zcela jasně najevo, že vyšetří, jak k tomu došlo, ale jsem zděšen. Jsem zděšen, že měli být napadeni příslušníci mírových sil OSN.





Ale za druhé, řekněme si to jasně. Že Hizballáh ostřeluje severní Izrael od 8. října loňského roku, každá vláda by podnikla kroky proti proskribovaným teroristům, kteří ostřelují jejich zemi, vyhánějí více než 60 000 lidí na jih, kteří nemohou být ve svých domovech v severním Izraeli, a proto je správnou odpovědí rezoluce OSN č. 1701, která říká, že Hizballáh by se měl stáhnout za řeku Litani.





Moderátorka: Ta je z roku 2006, ale nikdy nebyla plně realizována.





Andrew Mitchell: Ale měla by bý. To je správná odpověď. Měli by se stáhnout za řeku Litani. Měli by složit zbraně. Má Izrael právo na sebeobranu, když jsou jeho lidé ostřelováni a ostřelováni raketami v severním Izraeli? Obávám se, že odpověď zní ano, a dovolte mi ještě jednu poznámku, která, jak doufám, navazuje na to, co říkala Layla. Tento strašný, strašný konflikt jednou skončí. V určitém okamžiku utichnou zbraně a pak bude možnost, o kterou se poslední britská vláda a současná vláda usilovně snaží, že můžeme lidem zvednout oči k dohodě o dvou státech. Ten čas nastane na základě Abrahamových dohod. APrávě tehdy musíme konečně odstranit ten mimořádný jed, který znečistil studnu dobré vůle nejen na Blízkém východě, ale na celém světě, a navázat na tyto Abrahamovy dohody a přejít ke komplexnímu urovnání.





Moderátorka: Andrew Mitchelli, mohu vás jen upozornit na to, co řekla Bronwyn Maddoxová, že jde vlastně o eskalaci bez strategie. A i když Izrael tvrdí, že jedná v zájmu bezpečnosti svého lidu, někteří se domnívají, že tento druh eskalace může ve skutečnosti vést k tomu, že se Izrael stane mnohem méně bezpečným?





Andrew Mitchell: No, já s tím nesouhlasím, protože si myslím, že žádná vláda, jak jsem řekl, která má moc s tím něco udělat, nemůže dopustit, aby její lidé byli ostřelováni raketami a vyháněni ze svých domovů, a takhle, představte si, že by se to dělo britským občanům. Naše vláda by nikdy, nikdy nedopustila, aby se to stalo, kdyby měla, vojenské prostředky, aby to zastavila. Takže si myslím, že zahnat Hizballáh zpět za řeku Litani je správná odpověď, a proto podporuji rozhodnutí Izraele zatlačit je zpět v souladu s tou dřívější, s rezolucí Rady bezpečnosti OSN.





Alison McGovernová, Labour Party: Ten konflikt je naprosto strašný ve všech ohledech a myslím na civilisty na všech stranách, kteří jsou do toho zapleteni, a je to naprosto strašné. Nemohu si pomoci, abych ve své odpovědi nezaznamenala, že tento týden je samozřejmě rok výročí 7. října, což byl nejtemnější den v židovských dějinách od holocaustu. A je to dojemný týden a velmi těžký okamžik, kdy o tom mluvíme, a pak vidíme, co se děje a konflikt pokračuje a pokračuje a lidé přicházejí o život, jsou to nevinní civilisté, kteří jsou vystaveni takovému riziku, a je to prostě naprosto strašné. Co může Spojené království udělat, je tlačit na příměří a. I když máte někdy pocit, že je to marné. Musíte pokračovat, tlačit dál a říkat, že chceme, aby to skončilo. Potřebujeme, jak to dělá premiér, aby na to stále naléhal, a musíme napnout všechny diplomatické síly, abyste se pokusili přimět lidi vidět jinou cestu, protože eskalace není v zájmu nikoho, vůbec nikoho.





Moderátorka: Keir Starmer vyzval k příměří. Řekl také, že britská vláda je zděšena těmito nedávnými zprávami týkajícími se mírových sil OSN. Ale k tomu, co řekla Layla Moranová, myslíte si, že vedení státu v této věci jednalo dostatečně? Protože se skutečně zdá, že důvody k deeskalaci narážejí na hluché uši.





Alison McGovern: No a co v takové situaci uděláte? Vzdáte se? Ne, musíte pokračovat. A je mi velmi líto, že musím říct, že postavení civilistů ve válce se za dobu mého působení v Parlamentu podle mého názoru výrazně zhoršilo. A to mě velmi deprimuje, když to musím říct. Ale co tváří v tvář tomu děláte? Musíte jít dál. Musíte říct. Mezinárodní humanitární právo má nějakou cenu. Lidé mají práva i ve válce a vy to musíte říkat dál a dělat vše, co můžete, i navzdory tomu, co se děje a co vidíme.





Ty jsou nelegální. Je to dlouhodobý postoj britské vlády, že se jedná o nelegální osady. A přesto tím, že s nimi obchodujeme, i když jsou označeny jako nelegální, v podstatě podporujeme tyto nelegální osady. Poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora jasně říká, že bychom je neměli podporovat jako jeden z nejviditelnějších znaků okupace, takže jsou určité věci, které, upřímně řečeno, jsme měli udělat už dávno, a pokud někdy nastal čas udělat některé z těch věcí, které zvýšily sankce, víte, proč jsme nesankcionovali ministry Ben Geviera a Smotriche za jejich podněcování k násilí, a důvod, proč na tom záleží, je ten, že mezinárodní právní stát platí všude a lidé si všímají, že se uplatňuje více či méně podle toho, čí jste spojenec. A to si nemůžeme dovolit. Musíme posilovat naše mezinárodní instituce, ne je podkopávat.





Moderátorka:. Jen pro upřesnění, za současného stavu věcí se z osad dováží zboží, které nemá nárok na preferenční zacházení podle britsko-izraelské dohody o obchodu a partnerství, ale není zakázáno. Alison McGovernová, zabývá se tím vláda znovu?





Alison McGovern: Myslím, že bychom se měli držet zákona. Musíme se držet zákona. Objektivně. Nejsem v této oblasti právní expert, takže si tu nebudu vymýšlet rychle řešení.





Alison McGovern: Myslím, že vláda a EU vážně uvažují o uvalení sankcí na oba zmíněné izraelské ministry. Proti tomu hovoří to, že jsou to zvolení demokratičtí politici. Že argumentace pro to je, že porušují mezinárodní právo, myslím, že se to podle mého názoru docela blíží. Ale argument proti eskalaci a já protiřečím, myslím, že optimismu Andrewa je, že tyto války nemusí skončit. Mohou pokračovat a to je to, co se snažíme odstranit.





(...)









(dlouhý potlesk)S tím naprosto souhlasím. Ale právo musí platit pro všechny země beze strachu a bez přízně, a existuje poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora k okupaci, které bylo vydáno před několika týdny a které je jeho součástí. Zcela konkrétní věc, kterou by tato vláda mohla udělat, je přestat obchodovat s nelegálními izraelskými osadami.Chci říct, že když jsme ještě my byli ve vládě, sankcionovali jsme osadníky, sankcionovali jsme poměrně hodně osadníků za to, co děljí, za minulé vlády. A souhlasím s Allison, že jsou to civilisté, kteří nesou hlavní tíhu tohoto děsivého konfliktu. Ale pokud chcete deeskalaci, uvedu jen dva body. A to my opravdu chceme, pokud jde o boje mezi Íránem a Izraelem, musíme být realističtí, pokud jde o to, co se děje v Libanonu. Musíme tlačit na to, aby se Hizballáh vrátil za řeku Litani, složil zbraně, a musíme uznat, že Izrael má právo na sebeobranu, když je ostřelován raketami a granáty.