Útok dronu Hizballáhu zabil čtyři vojáky IDF v době, kdy se USA chystají vyslat do Izraele raketový systém

14. 10. 2024

Útok na základnu poblíž města Binyamina je nejsmrtelnější od izraelské pozemní invaze do Libanonu a následuje po vzácném závazku USA vyslat do Izraele baterii Thaad.





Izraelská armáda uvedla, že při nedělním útoku dronu Hizballáhu na armádní základnu ve středním Izraeli byli zabiti čtyři vojáci a sedm dalších bylo těžce zraněno, což je nejsmrtelnější útok této militantní skupiny od doby, kdy Izrael před téměř dvěma týdny zahájil pozemní invazi do Libanonu.



Hizballáh označil útok u města Binyamina za odvetu za čtvrteční izraelské údery na Bejrút, při nichž zahynulo 22 lidí. Později uvedl, že se zaměřil na izraelskou elitní brigádu Golani a během útoku „letky“ bezpilotních letounů vypustil desítky raket, které měly obsadit izraelské systémy protivzdušné obrany.

Izraelská národní záchranná služba uvedla, že útok zranil 61 osob. Díky vyspělým izraelským systémům protivzdušné obrany se málokdy stane, že by drony nebo rakety zranily tolik lidí. Hizballáh a Izrael si během roku od zahájení války v Gaze téměř denně vyměňovaly palbu a boje se stupňovaly.



Útok následoval po zprávě, že USA posílají do Izraele baterii protiraketové obrany Terminal High Altitude Area Defense (Thaad), údajně spolu s asi 100 americkými vojáky, čímž se prohlubuje americká angažovanost v regionu zasaženém krizí. Naposledy USA vyslaly takovýto protiraketový systém na Blízký východ bezprostředně po útocích Hamásu na Izrael 7. října loňského roku. Pentagon uvedl, že systém Thaad byl v roce 2019 nasazen na cvičení v jižním Izraeli, což bylo naposledy a naposledy, kdy je známo, že se tam nachází.



Na otázku, proč se rozhodl dát povolení k nasazení, odpověděl americký prezident Joe Biden: „Abychom bránili Izrael“, který zvažuje očekávanou odvetu vůči Íránu poté, co Teherán 1. října vypálil na Izrael více než 180 raket.



Mluvčí Pentagonu generálmajor Patrick Ryder popsal nasazení jako součást „širších úprav, které americká armáda v posledních měsících provedla“ na podporu Izraele a obranu amerického personálu před útoky Íránu a Íránem podporovaných skupin.



Američtí představitelé neuvedli, jak rychle bude systém do Izraele nasazen, a mluvčí izraelské armády odmítl poskytnout časový plán příchodu systému.





Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí již dříve v neděli varoval, že USA nasazením amerických raketových systémů v Izraeli „ohrožují životy svých vojáků“. „Ačkoli jsme v posledních dnech vynaložili obrovské úsilí, abychom omezili totální válku v našem regionu, říkám jasně, že při obraně našich lidí a zájmů nemáme žádné červené linie,“ napsal Arakčí na Twitteru.





Mezitím v pondělí časně ráno došlo k výbuchům před nemocnicí mučedníků Al-Aksá v Deir al-Balah.







Baterie Thaad obvykle vyžaduje k provozu asi 100 vojáků. Počítá se šesti odpalovacími zařízeními namontovanými na nákladních automobilech, s osmi stíhači na každém odpalovacím zařízení a výkonným radarem.Hizballáh v pondělí brzy ráno pohrozil Izraeli dalšími útoky, pokud bude jeho ofenziva v Libanonu pokračovat.Ve svém prohlášení skupina označila útok na Binyaminu za „komplexní“ operaci, při níž byly odpáleny desítky raket směrem na Nahariju a Acre severně od Haify „s cílem zaměstnat izraelské obranné systémy“.Zároveň vypustila „letky různých bezpilotních letounů, z nichž některé byly použity poprvé“, které byly schopny „projít kolem izraelských radarů protivzdušné obrany, aniž by byly odhaleny“, a zasáhly výcvikový tábor v Binyamině jižně od Haify.„Vybuchly v místnostech, kde byly přítomny desítky důstojníků a vojáků izraelského nepřítele“, tvrdí se v prohlášení Hizballáhu.V Libanonu generální tajemník OSN Antonio Guterres v neděli odsoudil útoky, při nichž bylo zraněno několik příslušníků mírových sil, uvedl jeho mluvčí poté, co mírová mise OSN Unifil uvedla, že dva izraelské tanky zničily bránu a násilím vnikly na základnu na jihu země. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl: „Mluvčí OSN se vyjádřil, že se jedná o velmi závažný problém: „Mírové jednotky Unifil zůstávají na všech pozicích a vlajka OSN nadále vlaje.„Generální tajemník opakuje, že personál Unifilu a jeho prostory nesmí být nikdy cílem útoků. Útoky proti příslušníkům mírových sil jsou v rozporu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního humanitárního práva. Mohou představovat válečný zločin,“ uvedl.V prohlášení zveřejněném v neděli pozdě večer izraelská armáda uvedla, že tank Merkava se snažil evakuovat zraněné vojáky a omylem nacouval do stanoviště Unifilu, když byl pod palbou uprostřed kouřové clony.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedělním videoprohlášení adresovaném Guterresovi zopakoval izraelské výzvy k evakuaci jednotek Unifilu. „Nastal čas, abyste stáhl jednotky Unifil z pevností Hizballáhu a z bojových zón,“ řekl. „IDF o to opakovaně žádaly a setkaly se s opakovaným odmítnutím, což má za následek poskytování lidských štítů teroristům Hizballáhu.“Později na Twitteru napsal: „Izrael vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil obětem Unifilu, a udělá vše, co bude třeba, aby válku vyhrál.“Incident v Ramíji v neděli ráno byl posledním z řady porušení, z nichž Unifil, síly OSN rozmístěné od roku 1978 v jižním Libanonu, obviňuje Izraelské obranné síly (IDF).Uvnitř Gazy zabilo ostřelování izraelskými tanky v neděli večer podle dvou místních nemocnic nejméně 20 lidí včetně dětí ve škole. Ve škole v Nuseiratu našli útočiště někteří z mnoha Palestinců vysídlených v důsledku války.