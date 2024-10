Rusko nakoupilo více než 300 německých obráběcích strojů pro vojenskou výrobu, aby obešlo sankce

14. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Navzdory sankcím se Rusku v roce 2023 podařilo z Německa nakoupit více než 300 numericky řízených obráběcích strojů (CNC), které se používají k výrobě vojenského vybavení a munice. Vyplývá to z ruských celních dokumentů, které byly přezkoumány novináři televizní společnosti SWR.

Celkem bylo v dokumentech uvedeno více než 30 německých výrobců, jejichž stroje byly loni dovezeny do Ruska. Většina z nich sídlí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kde sídlí velké množství strojírenských společností. Patří mezi ně Walter Maschinenbau z Tübingenu, Volmer z Biberachu, Fein GmbH ze Schwäbisch Gmündu, Heller z Nürtingenu atd.

Asi ve dvou třetinách případů byly stroje do Ruska dovezeny přes Turecko. Zároveň podle SWR mají někteří turečtí zprostředkovatelé přímé vazby na Moskvu a někteří z nich byli dokonce založeni ruskými podnikateli.

Na druhou stranu, jak zjistili novináři SWR, v Rusku německé obráběcí stroje aktivně používají společnosti, které dodávají ruské armádě motory a díly pro letadla a rakety. Mezi tyto společnosti patří KamAZ, NIR, Industrial Solutions a Parsec.

Německé společnosti jmenované ve vyšetřování uvedly, že dodržují sankce a nevědí, jak se jejich stroje dostaly do Ruska. "Společnosti a zprostředkovatelé, kteří nedodržují současnou legislativu, se dopouštějí trestného činu," uvedla Asociace německých inženýrů, ale odmítla podpořit zákaz dodávek do Turecka.

Asi 80 % CNC strojů v Rusku se nyní používá ve vojenské výrobě, uvedla Elena Jurčenko, hlavní analytička Rady pro ekonomickou bezpečnost Ukrajiny. "S pomocí CNC strojů mohou vyrábět mnohem rychleji a více [zbraní]. To je přesně to, co se nyní děje," řekla Jurčenko. Dodala, že Německo je lídrem na trhu s takovými stroji a podíl německých výrobků na ruské vojenské výrobě je asi 30 %.

Předtím Financial Times napsaly, že Rusko nakoupilo přes Čínu použité zahraniční CNC stroje, aby zvýšilo výrobu zbraní pro válku s Ukrajinou. Zejména firmy AMG a UMIC napojené na Moskvu nakupovaly zařízení vyrobená v Izraeli, Japonsku, Koreji, Německu, Švédsku a Švýcarsku. Ve všech případech byly stroje nejprve odeslány do Číny a poté skončily v Rusku.

Zdroj v němčině: ZDE

