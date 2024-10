Text výzvy k podpoře progresivní politiky v Česku

Manifest Progresivní Česko

17. 10. 2024

Česká společnost se nachází na křižovatce. V příštím roce nás čekají parlamentní volby, které prozatím nepřináší dobré vyhlídky. Na jedné straně křižovatky stojí strany vládní koalice, které zklamaly řadu z nás, kteří s obavami sledovali nezodpovědné jednání Andreje Babiše a jeho vlády. S blížícím se koncem jejich mandátu můžeme říct, že současná vláda nepřinesla slibovanou změnu. Nejenže selhala v modernizaci této země, ale svou politikou kompromisů, škrtů a polovičních řešení přispěla ke zhoršení životní úrovně a kupní síly Češek a Čechů, kteří ztratili víru v to, že se jejich život přiblíží standardům západní Evropy. Na druhé straně křižovatky stojí opoziční strany, které rovněž selhaly ve své roli. Nedokázaly konstruktivně vyjednávat s vládní většinou a přicházet s alternativními návrhy a řešeními, které by reflektovaly hlasy těch, kteří nejsou reprezentováni vládními stranami. Namísto toho účelově zneužívají rostoucí nespokojenosti, lákají voliče na nesplnitelné sliby a svou nezodpovědnou rétorikou přispívají k šíření nejistoty a nedůvěry ve společnosti.

Není divu, že lidé v této zemi jsou unavení a zklamaní. Řada z nás dávno ztratila víru, že se v Česku mohou věci změnit k lepšímu. Nejeden z nás pak rezignoval na své volební právo nebo vložil svou důvěru v politické síly či osobnosti, které se pod rouškou líbivých hesel a drsňáckých řečí soukromě obohacují na lidském neštěstí a strachu z nejisté budoucnosti. Musíme si opět přiznat, že tato země nevzkvétá. Od sametové revoluce uplynulo 35 let a my nemůžeme nadále předstírat, že se všem žije jen a jen lépe. Znovuzískaná svoboda a evropská integrace poskytly skvělé životní příležitosti, bylo by však morálně nezodpovědné opomíjet ty z nás, kteří se dnes potýkají s problémy s bydlením, se zajištěním základních potřeb a s dostupností vzdělávání a dalších klíčových služeb v této zemi. Přesto byli tito lidé dlouhá léta přehlíženi a nepochopeni naší politickou reprezentací. V krajních případech byli vystaveni zesměšňování a zlehčování jejich útrap, což přivedlo mnohé z nich do náruče populismu a obchodníků se strachem.



Z této křižovatky však vede ještě jedna, třetí cesta. Je to cesta pro ty z nás, kteří nechtějí pokračování této vlády, ale také si nepřejí vládu současné parlamentní opozice. Je to cesta pro ty z nás, kteří vidí Česko jako moderní a sebevědomou zemi, která umožní prosperovat každému, nehledě na to, odkud pochází, čemu se věnuje, nebo kým se chce stát. Je to cesta pro ty z nás, kteří chtějí vrátit mladé generaci naději, že jejich život bude lepší, bezpečnější a zdravější než život jejich rodičů. Je to cesta pro ty z nás, kteří očekávají fungující státní správu schopnou zajistit svým občanům všechny základní služby a důstojný život, ať už se jedná o studující, mladé rodiče, pracující, menšiny, osoby se zdravotním postižením či osoby v důchodovém věku. Je to cesta pro ty z nás, kteří si nepřejí, aby lidé v této zemi pouze přežívali, ale naplno užívali života.

Tuto cestu můžeme připravit jedině společnými silami a musíme se do ní zapojit všichni, kdo se nebojíme pokroku a zásadních reforem. Je to cesta plná proměnných, kde nejsou žádné zkratky. Nepřinese nutně okamžité výsledky a bude na ní neustále co zlepšovat. Jsme ale přesvědčeni, že je tato cesta nevyhnutelná, protože stojíme před mnoha úkoly, které budou rozhodovat o budoucnosti české i evropské společnosti a my těmto úkolům musíme vyjít vstříc a přestat strkat hlavu do písku.

My, signatáři této výzvy, zástupkyně a zástupci politických stran a občanské společnosti, občanky a občané této země, nechceme nadále přihlížet, jak nejvyšší politická reprezentace přešlapuje na místě. Voláme po spojení progresivních sil v české politice s cílem vytvořit alternativní blok k bloku vládnímu a opozičnímu. Apelujeme na nevládní a neziskové organizace a osobnosti veřejného života, aby s námi spojily síly a přispěly k přípravě ambiciózního plánu reforem, které povedou ke spravedlivější, prosperující a moderní společnosti. Voláme po širokém dialogu napříč celým Českem, který nebude jen show pro zesměšnění protivníka, ale skutečnou občanskou platformou, která pomůže překlenout propasti v naší společnosti a navrátit důvěru v politiku.

