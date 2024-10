Channel 4 News: Děkujeme pozoruhodně odvážnému a houževnatému kameramanovi v Gaze

21. 10. 2024

Reportér Jonathan Rugman: Moje reportáž na @Channel4News o neúnavném izraelském bombardování severní části Gazy. Bylo zapotřebí pozoruhodně odvážného a houževnatého kameramana, aby nám tyto snímky poskytl. Svět nemůže říct, že to neviděl. Nebo se to nedozvěděl.

My @Channel4News report on Israel’s relentless pounding of northern Gaza. It took a remarkably brave and persistent cameraman to get these pictures out to us. The world cannot say that it didn’t see. Or know. https://t.co/6NY4bDjw8l