Harrisová se rozešla s Bidenem, Trump se v duelu na Fox News označil za "otce oplodnění in vitro"

18. 10. 2024

Tři týdny před volbami pokračovali američtí prezidentští kandidáti Kamala Harrisová a Donald Trump ve svých mediálních bleskových taženích v naději, že se jim podaří proniknout do okrajů voličské základny toho druhého. Harrisová se pokusila oslovit skeptické republikánské voliče v rozhovoru pro pravicovou televizi Fox News, zatímco stejná stanice odvysílala předem nahrané Trumpovo vystoupení na radnici, kde seděly výhradně ženy.

Bojovná Kamala Harrisová ve středu v divokém rozhovoru pro pravicovou televizi Fox News, jehož cílem bylo oslovit republikánské voliče, kteří jsou vůči Donaldu Trumpovi obezřetní, slíbila jasný rozchod z prezidentským úřadováním Joea Bidena.

Harrisová se střetla s tazatelem Bretem Baierem ohledně ožehavých otázek, včetně imigrace a chirurgické změny pohlaví, přičemž demokratická kandidátka se opakovaně ptala "mohu dokončit", když moderátor hovořil o jejích odpovědích.

Klíčový okamžik půlhodinového sezení nastal, když byla Harrisová pod tlakem kvůli svým komentářům z minulého týdne – kterých se chopili republikáni – když řekla, že ji nenapadá nic, co by udělala jinak než Biden během jeho čtyř let v úřadu.

"Moje prezidentství nebude pokračováním prezidentství Joea Bidena," řekla devětapadesátiletá Harrisová, která se stala kandidátkou své strany poté, co stárnoucí Biden v červenci odstoupil.

Harrisová řekla, že přinese "svěží a nové nápady" a dodala: "Zastupuji novou generaci vedení."

Biden v úterý řekl, že Harrisová si jako prezidentka "proklestí vlastní cestu".

Harrisová se také pustila do ostrého útoku na republikánského bývalého prezidenta Trumpa (78) za to, že vyhrožoval použitím armády proti vnitřním nepřátelům.

"On je ten, kdo má tendenci ponižovat, znevažovat a podceňovat americký lid. On je ten, kdo mluví o 'vnitřním nepříteli'."

Sázka Harrisové

Trumpova kampaň rychle popsala rozhovor jako "vykolejení vlaku".

"Kamala byla rozzlobená, defenzivní a opět se vzdala jakékoli odpovědnosti za problémy, kterým Američané čelí," uvedla v prohlášení Trumpova mluvčí Karoline Leavittová.

Vůbec první setkání Harrisové s Foxem bylo sázkou na to, že se snaží prolomit patovou situaci v boji o Bílý dům, který zůstává necelé tři týdny před koncem.

Demokratka během rozhovoru čelila vyšetřovacímu výslechu, přičemž Baier ji také požádal, aby reagovala na reklamy Trumpovy kampaně a klip, ve kterém republikán obhajuje své vojenské poznámky.

Harrisová opakovaně obracela otázky zpět na svého volebního soupeře Trumpa.

Některé z nejvyzývavějších výměn názorů přišly, když tazatel Baier tlačil na Harrisovou ohledně rekordního počtu nelegálních přistěhovalců, kteří překročili mexickou hranici za Bidenovy administrativy. Čísla v posledních měsících dramaticky klesla.

Harrisová odpověděla tím, že administrativa navrhla zákon o překračování hranic, ale že "Donald Trump řekl (republikánům), aby to zrušili."

Harrisová byla také dotazována na genderové operace pro vězně nebo nelegální cizince, což je konzervativní útočný úhel použitý v sérii nedávných televizních reklam Trumpovy kampaně.

"Budu se řídit zákonem – a je to zákon, kterým se Donald Trump skutečně řídil," řekla Harrisová s odkazem na středeční zprávu New York Times, že za Trumpova prezidentství nabízely věznice také péči potvrzující pohlaví.

Na otázku, kdy si poprvé všimla, že Bidenova duševní bystrost se "snížila", než po katastrofální debatě s Trumpem odstoupil z klání, Harrisová opět stočila téma zpět k republikánovi.

"Brete, Joe Biden není na volebním lístku. A Donald Trump je," řekla.

"Otec IVF"

Fox News hrála klíčovou roli v Trumpově politickém vzestupu a on již dříve tuto stanici odsoudil kvůli rozhovoru s Harrisovou a obvinil Baiera, že je "velmi měkký".

Trump se také před vystoupením Harrisové posadil s Fox News na předem nahrané radnici s čistě ženským publikem, kde se konverzace stočila k oplodnění in vitro (IVF), léčbě neplodnosti, která je podle demokratů ohrožena jeho politikou.

Navzdory tomu, že se jednalo o domácí půdu, bylo to náročné téma, protože ženy byly odrazeny Trumpovými výroky o reprodukčních právech a jeho kampaní obecně.

Byl povzbuzován, když řekl svému publiku v nerozhodném státě Georgia, že republikáni jsou stranou, která prosazuje tuto proceduru.

"Chci mluvit o IVF. Jsem otcem IVF, takže chci slyšet tuto otázku," řekl.

Harrisová, která učinila z obrany reprodukčních práv ústřední bod své volební platformy, označila jeho komentáře za "bizarní".

Kampaň bude pokračovat ve čtvrtek, kdy bude odvysílán nový podcastový rozhovor s Trumpem a Harrisovou vyrazí na cestu v klíčovém státě Wisconsin.

Zdroj v angličtině: ZDE

