Zoufalství v čadských táborech: násilí a hlad v Súdánu vyhnaly za týden 25 000 lidí přes hranice

22. 10. 2024

čas čtení 6 minut



Varování před „ztracenou generací“ v táborech Adré a Farchana, občanská válka v Súdánu vyhnala přes hranice obrovské množství lidí



Uprchlíci a humanitární organizace varují před zhoršujícími se podmínkami v přeplněných a značně podfinancovaných táborech v Čadu, sílící násilí a hladová krize v Súdánu vyhánějí přes hranice obrovské množství lidí.



V prvním říjnovém týdnu překročilo hranice východního Čadu asi 25 000 lidí - z velké většiny žen a dětí - což je rekordní počet za jediný týden v roce 2024. Čad, jedna z nejchudších zemí světa, hostí 681 944 súdánských uprchlíků, což je celosvětově nejvyšší počet. Uprchlíci a humanitární organizace varují před zhoršujícími se podmínkami v přeplněných a značně podfinancovaných táborech v Čadu, sílící násilí a hladová krize v Súdánu vyhánějí přes hranice obrovské množství lidí.V prvním říjnovém týdnu překročilo hranice východního Čadu asi 25 000 lidí - z velké většiny žen a dětí - což je rekordní počet za jediný týden v roce 2024. Čad, jedna z nejchudších zemí světa, hostí 681 944 súdánských uprchlíků, což je celosvětově nejvyšší počet.





Podmínky v táboře Farchana jsou obzvláště obtížné, říkají uprchlíci, kteří sem byli začátkem letošního roku přesunuti z tábora Adré na hranicích. Nově příchozí se připojili k Súdáncům, kteří v táboře žijí od genocidy v Dárfúru v roce 2000.



Uprchlíci hovořili o svém zoufalství z podmínek, kterým čelí. Mnozí z nich budou pokračovat směrem do Itálie, dalších evropských zemí, jižní Afriky a Perského zálivu, uvedla OSN.



Hatim Abdallah El-Fadil, kterého jeho kolegové uprchlíci jmenovali šéfem tábora Farchana, uvedl, že někteří Súdánci se uchýlili k žebrání na městském trhu, aby měli co jíst.



Devětatřicetiletý otec čtyř dětí řekl, že mnoho z těch, kteří byli přemístěni do Farchany, se vrátilo do Adré, protože tam byly lepší pracovní příležitosti. „Mnoho lidí zde muselo prodat svůj majetek, aby se uživili,“ řekl. „Opravdu nevím, jak mohou takhle dál přežívat.“



Významným problémem je také nedostatek vzdělání. Mladší děti dostávají sporadické lekce od uprchlíků, kteří jsou shodou okolností učiteli, a používají knihy, které propašovali z města Ženeina v Dárfúru. Dospívajícím, kteří nechodí do školy, hrozí, že se stanou „ztracenou generací“, uvedli uprchlíci pro Guardian.



Od dubna 2023 zuří válka mezi súdánskou armádou pod vedením faktického vládce země Abdela Fattáha al-Burhána a polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF), které vede jeho bývalý zástupce Mohamed Hamdan Dagalo.



Obě strany byly obviněny z válečných zločinů, včetně útoků na civilisty a blokování humanitární pomoci. Konflikt si vyžádal desítky tisíc mrtvých a 26 milionů lidí čelí vážnému nedostatku potravin, přičemž v dárfúrském vysídlovacím táboře Zamzam byl vyhlášen hladomor.



Rostoucí počet příchozích odráží zhoršující se konflikt v Dárfúru, kde RSF kontroluje všechna velká populační centra kromě jednoho - El Fasheru, který podrobila několikaměsíčnímu obléhání.



Hassan Ibrahim Yahiya, před začátkem války obchodník v Geneině, nyní pěstuje burské oříšky na malém pozemku za svým stanem ve Farchaně. „Přišel jsem o všechno, co si dokážete představit,“ řekl. „Jsem tu bez naděje.“



Essam Abdelrasoul uprchl do Adré z Geneiny na začátku války. Otec sedmi dětí pracoval v největší súdánské strojírenské společnosti, ale nyní se snaží vyjít s penězi. Zbytek jeho rodiny žije ve městě Kosti v súdánském státě Bílý Nil.



Cesta za nimi by zahrnovala cestu po zemi do čadského hlavního města N'Djamena, let do Káhiry, další let do Port Súdánu a pak dlouhou cestu po silnici do Kosti.



„Prostě na to nemám peníze,“ řekl. „Mým snem je teď dostat se odsud a odjet do jakékoli země, která mi nabídne práci, pak bych mohl odjet a vidět své děti.“



Navzdory potížím, s nimiž se uprchlíci v Čadu potýkají, hrozba extrémního násilí v Súdánu, zejména v Dárfúru, a rostoucí hladová krize nutí stále větší počet lidí utíkat právě tam.



Minulý týden experti jmenovaní OSN obvinili obě strany války, že používají „taktiku vyhladovění“ proti 25 milionům civilistů, takže 97 % obyvatel Súdánu čelí „vážnému hladu“.



„Nikdy v moderní historii nečelilo tolik lidí hladu a hladomoru jako dnes v Súdánu,“ uvedla skupina asi tuctu nezávislých odborníků. „Svět musí věnovat pozornost největšímu modernímu hladomoru, který se dnes v Súdánu formuje.“



Všichni pracovníci nevládních organizací, s nimiž byly vedeny rozhovory v Čadu, si stěžovali na vážný nedostatek finančních prostředků pro uprchlíky. Výzva OSN k poskytnutí 1,5 miliardy dolarů na podporu súdánských uprchlíků a jejich hostitelů v regionu do konce roku zůstává financována pouze z 27 %.



Světový potravinový program OSN (WFP), který podporuje uprchlíky v táboře Farchana, uvádí, že na každou osobu v táboře dostává každé dva měsíce 8 000 středoafrických franků (10 dolarů), což představuje 50 % pomoci na osobu. Dalších 50 % pomoci je poskytováno ve formě fazolí a rýže.



Alexandre Le Cuziat, zástupce WFP pro Čad, uvedl, že financování je nedostatečné. Upozornil také, že počet lidí, kteří přicházejí do země, pravděpodobně vzroste v důsledku zintenzivnění konfliktu v Dárfúru a poklesu hladiny vody s koncem období dešťů.



Mamadou Dian Balde, regionální koordinátor OSN pro uprchlíky v Súdánu, minulý týden v rozhovoru pro agenturu Agence France-Presse uvedl, že by bylo „velkou chybou“ myslet si, že se příliv vysídlených osob omezí na Súdán a širší region.



„Je stále více těch, kteří přicházejí směrem do Itálie, Evropy a jižní Afriky... jsou i tací, kteří půjdou směrem do zemí Perského zálivu,“ řekl.



Zpátky ve Farchaně se El-Tayeb Zakria stále vyrovnává se svým životem uprchlíka. V Súdánu působil jako poradce guvernéra státu Západní Dárfúr Khamise Abakara, který byl v červnu 2023 zavražděn při útoku, z něhož byla obviněna RSF.





V táboře Farchana podle něj chyběly základní služby, nebyla zde klinika a dokonce ani studny na vodu. „Život zde se podobá postupnému umírání.“







Zdroj v angličtině ZDE

0