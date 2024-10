65 lékařů a zdravotníků v New York Times: Co jsme viděli v Gaze: Izraelská armáda systematicky střílí malé děti

22. 10. 2024

čas čtení 26 minut

Toto je šokující svědectví desítek amerických lékařů a zdravotníků z Gazy, přesně zdokumentované fotografiemi a dalšími materiály v deníku New York Times, které se polofašistický český server Novinky.cz pokoušel zpochybnit:



65 lékařů, sester a zdravotníků: Co jsme viděli v Gaze



Zdroj v angličtině ZDE

Dr. Sidhwa je úrazový a všeobecný chirurg, který v březnu a dubnu dva týdny pracoval v Evropské nemocnici v Chán Júnisu v Gaze.





Pracoval jsem jako úrazový chirurg v Gaze od 25. března do 8. dubna. Pracoval jsem jako dobrovolník na Ukrajině a na Haiti a vyrostl jsem ve Flintu v Michiganu. Viděl jsem násilí a pracoval jsem v konfliktních oblastech. Ale z mnoha věcí, které na práci v nemocnici v Gaze vynikly, mě jedna dostala: Téměř každý den, kdy jsem tam byl, jsem viděl nové malé dítě, které bylo střeleno do hlavy nebo do hrudníku, a prakticky všechny zemřely. Celkem jich bylo třináct.





Tehdy jsem se domníval, že to musí být dílo nějakého obzvlášť sadistického vojáka, který se nachází poblíž. Po návratu domů jsem se však setkal s lékařem urgentní medicíny, který dva měsíce přede mnou pracoval v jiné nemocnici v Gaze. „Nemohl jsem uvěřit, kolik dětí jsem viděl střelených do hlavy,“ řekl jsem mu. K mému překvapení odpověděl: „Jo, já taky. Každý den.“













Fotografie rentgenového snímku gazanského dítěte s kulkou v krku. Fotografie rentgenového snímku gazanského dítěte s kulkou v krku. Fotografie rentgenového snímku gazanského dítěte s kulkou v hlavě.





Tohle jsme viděli.





63 lékařů, zdravotních sester a záchranářů pozorovalo u pacientů, palestinských zdravotníků a obyvatelstva těžkou podvýživu.





Tyto fotografie rentgenových snímků poskytla doktorka Mimi Syedová, která pracovala v Chán Júnisu od 8. srpna do 5. září. Řekla: „Měla jsem několik dětských pacientů, většinou mladších 12 let, kteří byli střeleni do hlavy nebo levé strany hrudníku. Obvykle se jednalo o jednotlivé zásahy. Pacienti přicházeli buď mrtví, nebo v kritickém stavu a zemřeli krátce po příjezdu.“ Dr. Mimi SyedObrovské množství informací o rozsahu devastace v Gaze bylo získáno ze satelitních dat, humanitárních organizací a ministerstva zdravotnictví Gazy. Izrael však novináře ani lidskoprávní vyšetřovatele do Gazy nepustí mimo velmi malý počet výjezdů s izraelskou armádou a příběhy palestinských novinářů z Gazy nejsou dostatečně čteny, přestože podstupují neuvěřitelné riziko, když tam podávají zprávy.Díky osobním kontaktům ve zdravotnické komunitě a značnému množství vyhledávání na internetu se listu NYT podařilo navázat kontakt s americkými zdravotnickými pracovníky, kteří v Gaze slouží od 7. října 2023. Mnozí z nich mají rodinné nebo náboženské vazby na Blízký východ. Jiní, stejně jako já, takové vazby nemají, ale cítili se nuceni pracovat jako dobrovolníci v Gaze z různých důvodů.Na základě otázek založených na mých vlastních pozorováních a rozhovorech s kolegy lékaři a zdravotními sestrami jsem ve spolupráci s New York Times Opinion provedl průzkum mezi 65 zdravotnickými pracovníky o tom, co v Gaze viděli. Padesát sedm z nich, včetně mě, bylo ochotno se o své zkušenosti podělit na záznamu. Dalších osm se zúčastnilo anonymně, protože buď mají v Gaze nebo na Západním břehu Jordánu rodinu, nebo se obávají odvety na pracovišti.44 lékařů, zdravotních sester a záchranářů vidělo několik případů dětí v předškolním věku, které byly v Gaze střeleny do hlavy nebo hrudníku.„Jednou v noci jsem na pohotovosti během čtyř hodin viděl šest dětí ve věku od 5 do 12 let, všechny s jedním střelným poraněním lebky.“Nina Ng Zdravotní sestra na pohotovosti, 37 let, New York City, N.Y.„Dětští pacienti se střelným poraněním byli ošetřováni na podlaze, často vykrváceli na podlaze nemocnice kvůli nedostatku prostoru, vybavení, personálu a podpory. Mnozí zbytečně umírali.“Dr. Mark Perlmutter Ortoped a chirurg ruky, 69 let, Rocky Mount, N.C.„Viděl jsem několik dětí postřelených kulkami z vysoké rychlosti, a to jak do hlavy, tak do hrudníku.“Dr. Irfan Galaria Plastický a rekonstrukční chirurg, 48 let, Chantilly, Va.„Náš tým se staral asi o čtyři nebo pět dětí ve věku 5 až 8 let, které byly všechny postřeleny jednotlivými ranami do hlavy. Všechny přišly na pohotovost ve stejnou dobu. Všechny zemřely.“Rania Afaneh Zdravotník, 23 let, Savannah, Ga.„Viděla jsem dítě, které bylo postřeleno do čelisti. Žádná jiná část jeho těla nebyla zasažena. Byl plně při vědomí a uvědomoval si, co se děje. Díval se na mě, zatímco se dusil vlastní krví, když jsem se snažila krev odsát rozbitou odsávačkou.“Dr. Khawaja Ikram Ortopedický chirurg, 53 let, Dallas, Texas„Jednoho dne jsem na pohotovosti viděl tříleté a pětileté dítě, každé s jednou prostřelenou hlavou. Na otázku, co se stalo, jejich otec a bratr odpověděli, že jim bylo řečeno, že Izrael se stahuje z Chán Júnisu. Vrátili se tedy, aby se podívali, zda z jejich domu něco zbylo. Řekli, že tam čekal odstřelovač, který obě děti zastřelil.“Dr. Ahlia Kattanová Anestezioložka a lékařka pro intenzivní péči, 37 let, Costa Mesa, Kalifornie.„Viděla jsem osmnáctiměsíční holčičku se střelným zraněním hlavy.“Dr. Ndal Farah Anesteziolog, 42 let, Toledo, Ohio„Viděl jsem mnoho dětí. Podle mých zkušeností bylo střelné poranění často na hlavě. Mnohé z nich měly neléčitelné, trvalé poškození mozku. Bylo téměř na denním pořádku, že do nemocnice přicházely děti se střelným poraněním hlavy.“New York Times Opinion zaslal otázky týkající se zkušeností těchto amerických zdravotníků Izraelským obranným silám. Mluvčí I.D.F. odpověděl prohlášením, které přímo neodpovídá na otázku, zda armáda vyšetřovala zprávy o střelbě na děti v předškolním věku nebo zda byla proti vojákům za střelbu na děti přijata nějaká disciplinární opatření. Prohlášení začínalo slovy: „I.D.F. se zavazuje zmírňovat škody způsobené civilistům během operační činnosti. V tomto duchu I.D.F. vynakládá velké úsilí, aby odhadla a zvážila možné vedlejší civilní škody při svých úderech. I.D.F. se plně zavazuje dodržovat všechny platné mezinárodněprávní závazky, včetně práva ozbrojeného konfliktu.“Merril Tydings Flight, zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 44 let, Santa Fe, N.M.„Tito lidé trpěli hladem. Velmi rychle jsem se naučila, že před pacienty nesmím pít vodu ani jíst jídlo, které jsem přinesla, protože byli tolik dní bez něj.“Dr. Ndal Farah Anesteziolog, 42 let, Toledo, Ohio„Podvýživa byla velmi rozšířená. Bylo běžné vidět pacienty připomínající nacistické koncentrační tábory s kostnatými rysy.“Abeerah Muhammadová Zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 33 let, Dallas, Texas„Každý, koho jsme potkali, nám ukazoval své fotografie z doby před říjnem. Všichni zhubli o 20 až 60 kilogramů. Většina pacientů i personálu vypadala vyhuble a dehydratovaně.“Asma Taha Praktická dětská sestra, 57 let, Portland, stát Ore.„Zejména primář JIP byl téměř k nepoznání - oproti svému předválečnému vzhledu ztratil téměř polovinu tělesné hmotnosti. Tyto změny nebyly jen fyzické; odrážely emocionální a psychickou daň, kterou si konflikt vybral na těch, kteří se věnovali péči o druhé, i když se potýkali s vlastními ztrátami a problémy.“Dr. Nahreen Ahmedová Lékařka plicní a intenzivní péče, 40 let, Filadelfie, Pa.„Každý pacient, kterého jsem ošetřovala, měl známky podvýživy. Například špatné hojení ran a rychle se rozvíjející infekce.“Dr. Aman Odeh Pediatr, 40 let, Austin, Texas„Matky na porodním oddělení rodily předčasně kvůli podvýživě, stresu a infekcím. Produkce mléka byla nízká kvůli nedostatečné hydrataci a nedostatečnému přísunu potravy.“Dr. Mike Mallah Úrazový chirurg, chirurg v kritickém stavu a všeobecný chirurg, 40 let, Charleston, S.C.„Všichni moji pacienti trpěli podvýživou, a to na 100 procent.“Dr. Deborah Weidnerová Všeobecná psychiatrička, psychiatrička pro děti a dospívající, 58 let, Hartford, Conn.„Pacienti byli velmi hubení. Viděla jsem, že mají příliš velké kalhoty a utažené opasky.“Dr. Mimi Syed Lékařka pohotovostní medicíny, 44 let, Olympia, Wash.„Jedna čtyřletá holčička s velkými popáleninami na těle byla zcela zničená. Hleděla do prázdna a broukala si ukolébavku. Neplakala, ale třásla se a byla v naprostém šoku.“Dr. Ahlia Kattanová Anestezioložka a lékařka pro intenzivní péči, 37 let, Costa Mesa, Kalifornie.„Každé dítě, se kterým jsem trávila čas, ke mně vzhlíželo jako k matce, jako k bezpečí. Chybělo jim citové i fyzické bezpečí a bylo to na nich znát, když se k nám přitiskly a prosily nás, abychom je vzaly domů v kufrech.“Dr. Tanya Haj-Hassanová dětská lékařka pro intenzivní péči, 39 let„Jedno dítě, které přišlo o celou rodinu, si přálo, aby ho také zabili, a říkalo: 'Všichni, které mám rád, jsou v nebi. Já už tady nechci být."“Laura Swoboda zdravotní sestra pro léčbu ran, 37 let, Mequon, Wis.„V jednu chvíli mě při vizitě u raněných pacientů na dětském oddělení chytila vrchní sestra za ruku a prosila, abychom jim při příští návštěvě přivedli psychiatrickou pomoc.“Dr. Feroze Sidhwa Traumatolog, chirurg v kritickém stavu a všeobecný chirurg, 42 let, Lathrop, Kalifornie.„Většina dětí si jistě užívala chvíle štěstí, ale obecně byly děti vyděšené, na pokraji sil, zoufalé, hladové, žíznivé a dezorientované. Jedno těžce zraněné dítě, malý chlapec s amputovanou pravou nohou a zlomenou pravou rukou a levou nohou, se opakovaně ptal své matky, proč nemohl zemřít s ostatními členy rodiny.“Abeerah Muhammadová Zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 33 let, Dallas, Texas„Ošetřovala jsem několik dětí se zraněními způsobenými výbušninami a střepinami. Mnoho dětí projevovalo stoický postoj a neplakalo, ani když trpěly bolestí; to je u dítěte neobvyklá psychologická reakce. Mnoho tržných ran jsme byli nuceni zašívat bez anestetik a děti při tom byly apatické, místo aby se bránily. Viděl jsem děti, které byly svědky toho, jak před jejich zraky bylo zabito mnoho členů rodiny. Všechny vyjadřovaly přání být mrtvé a připojit se ke svým rodinám. Viděl jsem děti v předškolním a dospívajícím věku, které měly známky sebepoškozování, například řezné rány na předloktí.“Dr. Mohammed Al-Jaghbeer Lékař plicní a intenzivní péče, 41 let, Ohio„Mnoho dětí celé dny nemluvilo, a to ani s rodinou u lůžka. Jedno dítě nepřijalo dárek v podobě malého plastového autíčka, který jsem mu přinesl, protože se nechtělo dotýkat ani mluvit s nikým jiným než se svým otcem.“Dr. Adam Hamawy Plastický a rekonstrukční chirurg, 55 let, South Brunswick, NJ.„Děti, které přišly o končetiny a nemohly běhat nebo si hrát, výslovně říkaly, že si přejí zemřít, a některé se chtěly zabít.“Dr. Mark Perlmutter Ortoped a chirurg ruky, 69 let, Rocky Mount, N.C.„Mnozí říkali, že si přejí, aby je další bomba prostě zasáhla a ukončila jejich mučení.“Rania Afaneh Zdravotník, 23 let, Savannah, Ga.„Dítě bylo přivezeno se svým otcem poté, co byl jejich dům vybombardován. Její otec ležel nahý, přikrytý tenkou igelitovou plachtou v posteli vedle ní a nemohl se pohnout, zatímco poslouchal její křik. Byla zraněná, ale nekřičela bolestí. Křičela po matce a otci a bála se, dokud jsem si ji nedal na klín a neutěšoval ji, dokud neusnula.“Dr. Talal Ali Khan Nefrolog a internista, 40 let, Oklahoma City, Oklahoma.„Mnoho dětí v Gaze není jako normální děti. Zdá se, že jejich dětství je vymazáno. Žádné úsměvy, žádný oční kontakt. Dokonce si nehrají jako běžné děti. Viděl jsem je jen sedět a zírat na své ruce nebo lahve s vodou, nechtějí s nikým komunikovat.“Laura Swoboda zdravotní sestra pro léčbu ran, 37 let, Mequon, Wis.„V Gaze umírali kojenci, kteří by normálně přežili v prostředí bohatém na zdroje. Kojenec, o kterého se přes noc staral náš dětský kardiolog, zemřel a později toho dne jsem viděla, jak rodina vynáší malé tělíčko zabalené v lékařské chirurgické roušce.“Dr. Arham Ali Dětský lékař pro intenzivní péči, 38 let, Loma Linda, Kalifornie.„Na JIP se hlásily vyhladovělé matky a prosily o umělou výživu pro své novorozené děti. Novorozenci staří jen několik hodin nebo dní přicházeli do nemocnice těžce dehydrovaní, infikovaní a podchlazení. Mnoho dětí na tyto stavy, kterým se dalo stoprocentně předejít, zemřelo.“Merril Tydings Flightová, zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 44 let, Santa Fe, N.M.„Je to velmi jednoduché. Dítě, které se narodí podvyživené matce, bude mít při trvalém nedostatku živin problémy s prospíváním a růstem.“Abeerah Muhammadová, zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 33 let, Dallas, Texas„V nemocnici a jejím okolí žily stovky vysídlených rodin. Děti vykazovaly známky akutní dehydratace včetně letargie, zapadlých fontanel a očí, při pláči neplakal a neprodukoval moč.“Monica Johnstonová, zdravotní sestra pro popáleniny a rány v kritickém stavu, 45 let, Portland, stát Ore.„Jedna matka byla propuštěna dvě hodiny po porodu. O několik dní později jsem ji viděla na procházce do nemocnice a prosila mě o kojeneckou výživu, protože nemohla produkovat dostatek mléka.“Asma Taha Praktická dětská sestra, 57 let, Portland, stát Ore.„Každý den se u mě zastavovaly zoufalé rodiny a prosily o jedinou plechovku umělé výživy, aby mohly nakrmit své hladovějící novorozence. Bohužel, vzhledem k silně omezeným zásobám jsme často nemohli jejich naléhavé potřeby uspokojit.“Dr. Aman Odeh Pediatr, 40 let, Austin, Texas„Pracoval jsem na novorozenecké JIP. Každý den zemřelo několik novorozenců kvůli nedostatku zdravotnického materiálu a vhodné výživy. Museli jsme činit těžká rozhodnutí o tom, které velmi nemocné dítě bude kvůli nedostatku vybavení připojeno na ventilátor. Viděl jsem rodinu, která přinesla své mrtvé třídenní dítě, které žilo ve stanu.“53 lékařů, sester a zdravotníků vidělo mnoho dětí trpících infekcemi, kterým se dalo snadno předejít, a některé z nich na ně zemřely.Dr. Mark Perlmutter Ortoped a chirurg rukou, 69 let, Rocky Mount, N.C.„Děti s relativně lehkými zraněními, včetně zlomenin a popálenin, svým zraněním podlehly, přestože i v rozvojových zemích mohly být snadno zachráněny.“Abeerah Muhammadová Zdravotní sestra na pohotovosti a v kritickém stavu, 33 let, Dallas, Texas„Ženy a dívky používaly zbytky stanů a kusy plen, ručníků a látek jako menstruační vložky a získávaly syndrom toxického šoku.“Dr. Irfan Galaria Plastický a rekonstrukční chirurg, 48 let, Chantilly, Va.„U sta procent mých chirurgických pacientů se objevily infekce. Rány byly špinavé vzhledem k povaze zranění - suť, trosky.“Dr. Ahlia Kattanová Anestezioložka a lékařka pro intenzivní péči, 37 let, Costa Mesa, Kalifornie.„Několik mladých pacientů mělo amputované rány, které se infikovaly. Špatné hojení ran v důsledku nedostatečné hygieny a výživy vedlo k dalším amputacím.“Monica Johnstonová, zdravotní sestra pro popáleniny a rány v kritickém stavu, 45 let, Portland, stát Ore.„Téměř všechny nově přijaté děti za mého působení zemřely. Téměř ke všem těmto úmrtím by nedošlo, kdybychom měli správnou výživu, schopnosti kontroly infekcí (tak jednoduché jako mýdlo a dezinfekce rukou) a odpovídající zásoby.“Dr. Adam Hamawy Plastický a rekonstrukční chirurg, 55 let, South Brunswick, N.J.„Téměř všechny děti, o které jsem se staral, trpěly těžkou podvýživou. To mělo za následek obtížné hojení po operaci a vysokou míru infekcí. Úmrtnost zraněných dětí, o které jsem se staral, byla téměř 80 procent.“Wilhelmi Massay Sestra pro intenzivní péči a traumatologii, 50 let„Kvůli naprostému nedostatku zdravotnického vybavení a materiálu umírali pacienti na infekce, kterým se dalo předejít.“64 lékařů, zdravotních sester a záchranářů vypozorovalo, že v Gaze obvykle nebyly k dispozici ani ty nejzákladnější zdravotnické potřeby, jako je mýdlo a rukavice.Dr. Ndal Farah Anesteziolog, 42 let, Toledo, Ohio„Operovali jsme bez roušek a operačních plášťů. Opakovaně jsme používali vybavení, které by mělo být na jedno použití. Byl jsem i v jiných válečných zónách, ale tohle bylo exponenciálně horší než cokoli, co jsem kdy viděl.“Brenda Maldonado Zdravotní sestra na pohotovosti, 58 let, Vancouver, Wash.„Přicházeli k nám kojenci a děti s popáleninami od střelného prachu z výbušnin - které jsou velmi bolestivé - a my jsme neměli žádné vhodné léky proti bolesti nebo mast na popáleniny, kterou bychom jim mohli na rány dát.“Monica Johnstonová, zdravotní sestra pro popáleniny a kritické rány, 45 let, Portland, stát Ore.„Žádné uzávěry na kapačky pro centrální linky, což nechávalo port otevřený a vystavený zárodkům. Žádné mýdlo nebo dezinfekční prostředek na ruce. Žádné prostředky na úklid pacientů na lůžku po jejich znečištění. Stolici jsem čistila chomáčem vatových tyčinek, což byl strašný, příšerný nepořádek.“Dr. Ayman Abdul-Ghani Kardiotorakální chirurg, 57 let, Honolulu, Havaj.„Sterilizace na operačním sále byla příšerná. Všude byly mouchy. V areálu nemocnice, kde se ukrývali lidé, byla splašková voda.“Dr. Mohammed Al-Jaghbeer Lékař plicní a intenzivní péče, 41 let, Ohio„Mnoho ran bylo infikováno kvůli nedostatku vhodných hygienických potřeb. Poprvé ve své kariéře jsem viděl z ran vylézat muší červy.“Dr. Ammar Ghanem Lékař plicní a intenzivní péče, 54 let, Detroit, Mich.„Neměli jsme hygienické prostředky, včetně rukavic, alkoholu, plášťů a mýdla. Všude byly mouchy, které přenášely odolné bakterie a infekce mezi pacienty. Pacienti, kteří úraz přežili, umírali na infekce.“Dr. Irfan Galaria Plastický a rekonstrukční chirurg, 48 let, Chantilly, Va.„Operoval jsem s primitivními sadami nástrojů. Neexistovaly žádné léky proti bolesti při výměně obvazů ani pooperační pacienti, kteří by zůstali ležet na podlaze.“Nina Ng Zdravotní sestra na pohotovosti, 37 let, New York City, N.Y.„Často jsme se starali o pacienty bez rukavic nebo správné hygieny rukou - tyto prostředky jsem měla v chudých zemích, jako je Haiti.“Dr. Mark Perlmutter Ortoped a chirurg rukou, 69 let, Rocky Mount, N.C.„Nebýt zdravotnického materiálu, který jsme si přivezli s sebou, nebylo by co používat. Nadměrná nemocnost i úmrtnost způsobená jen nedostatkem mýdla a správné sterilizace byla nezměrná.“Dr. Mohamad Abdelfattah Lékař plicní a intenzivní péče, 37 let, Tustin, Kalifornie.„Infekce se šířily po celé JIP a všechny ventilátory byly kolonizovány velmi odolnými bakteriemi. U většiny lidí na ventilátorech se objevily těžké pneumonie.“Dr. Mimi Syed Lékařka pohotovostní medicíny, 44 let, Olympia, Wash.„Opakovaně jsme používali téměř každý kus zdravotnického vybavení - dokonce i ty, které nejsou určeny k opakovanému použití - což vedlo k infekcím. Nebyla k dispozici žádná antibiotika. Mnohokrát nám došla tekoucí voda a v nemocnici vypadával proud. Nemohli jsme si umýt ruce.“Laura Swoboda zdravotní sestra pro ošetřování ran, 37 let, Mequon, Wis.„Téměř každá rána, kterou jsem viděla, byla infikovaná. Za jeden den jsem viděla víc červů než za celou svou kariéru specialisty na rány.“To, co američtí lékaři a zdravotní sestry viděli na vlastní oči v Gaze, by mělo být pro politiku Spojených států v Gaze zásadní. Smrtící kombinace toho, co organizace Human Rights Watch popisuje jako nevybíravé vojenské násilí, toho, co Oxfam nazývá záměrným omezováním potravinové a humanitární pomoci, téměř všeobecného vysídlování obyvatelstva a zničení systému zdravotní péče, má katastrofální dopad, před kterým mnozí odborníci na holocaust a genocidu varovali již téměř před rokem.Americké právo a politika již dlouho zakazují transfer zbraní státům a vojenským jednotkám, které se dopouštějí hrubého porušování lidských práv, zejména - jak jasně uvádí aktualizace politiky Spojených států pro transfer konvenčních zbraní z roku 2023 - pokud je toto porušování namířeno proti dětem. Je těžké si představit závažnější porušení této normy, než že jsou malé děti pravidelně stříleny do hlavy, novorozenci a jejich matky hladoví kvůli zablokované potravinové pomoci a zdemolované vodohospodářské infrastruktuře a že je zničen systém zdravotní péče.V uplynulých 12 měsících bylo v silách naší vlády zastavit tok americké vojenské pomoci Izraeli. Místo toho jsme při téměř každé příležitosti přilévali olej do ohně a od začátku války dodali více než 50 000 tun vojenského vybavení, munice a zbraní, jak vyplývá z aktuálních údajů izraelského ministerstva obrany z konce srpna. To představuje v průměru více než 10 dopravních letadel a dvě nákladní lodě se zbraněmi týdně.Nyní, po více než roce devastace, se odhady palestinských obětí pohybují od desítek tisíc po stovky tisíc. Mezinárodní záchranný výbor popisuje Gazu jako „nejnebezpečnější místo na světě pro humanitární pracovníky a zároveň nejnebezpečnější místo pro civilisty“. UNICEF hodnotí Gazu jako „nejnebezpečnější místo na světě pro dítě“. Oxfam uvádí, že v Al-Mawasi, oblasti, kterou Izrael označil za humanitární bezpečnou zónu v Gaze, připadá jeden záchod na 4 130 lidí. Při útoku 7. října a následné válce bylo zabito nejméně 1 470 Izraelců. Polovina rukojmích, kteří zůstali v Gaze, je údajně mrtvá. A zatímco američtí představitelé obviňují Hamás z prodlužování války a bránění vyjednávání, izraelské zpravodajské agentury soustavně uvádějí, že premiér Benjamin Netanjahu sabotuje rozhovory o příměří s Hamásem i Hizballáhem a zároveň bezohledně eskaluje konflikt, místo aby dosáhl dohody, která by mohla splnit mnohé z deklarovaných válečných cílů Izraele, včetně propuštění izraelských rukojmích.Stál tento strašlivý výsledek pro Palestince a Izrael za poškození právního státu v naší vlastní společnosti? Bidenova-Harrisova administrativa jistě nemůže tvrdit, že nevěděla, co dělá. Osm úřadujících amerických senátorů, 88 členů Sněmovny reprezentantů, 185 právníků (včetně desítek pracujících v administrativě) a 12 státních úředníků (kteří na protest proti naší politice vůči Gaze rezignovali) sdělilo administrativě, že pokračování ve vyzbrojování Izraele je podle amerického práva nezákonné. V září ProPublica informovala o tom, kam až Bidenova-Harrisova administrativa zašla, aby se vyhnula dodržování zákonů, které definují jasné důsledky pro země, jako je Izrael, které blokují humanitární pomoc. Novinář a komentátor Peter Beinart na těchto stránkách nedávno navrhl, že viceprezidentka Kamala Harrisová může během své kandidatury na prezidentku „dát najevo jasný rozchod“ s katastrofální politikou současné administrativy vůči Gaze. Jak? „Paní Harrisová by měla jednoduše říci, že bude prosazovat právo.“Izrael a Spojené státy společně mění Gazu v divočinu plnou strachu. Nikdy však není pozdě změnit kurz: Mohli bychom Izraeli zabránit v používání našich zbraní, munice, leteckého paliva, zpravodajských služeb a logistické podpory tím, že je nebudeme používat, a mohli bychom zastavit přísun zbraní na všechny strany vyhlášením mezinárodního zbrojního embarga na Izrael a všechny palestinské a libanonské ozbrojené skupiny. Prosazení amerických zákonů, které vyžadují zastavení vojenské pomoci Izraeli, by bylo krokem s širokou podporou: souhlasí s ním humanitární organizace, desítky členů Kongresu, většina Američanů i drtivá většina členských států OSN.Tato hrůza musí skončit. Spojené státy musí přestat vyzbrojovat Izrael.