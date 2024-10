Kamala Harrisová odsoudila Trumpa jako „fašistu“, který chce „nekontrolovanou moc"

24. 10. 2024

Viceprezidentka pronesla překvapivý projev po zprávách, že bývalý šéf Trumpova štábu řekl, že exprezident opakovaně chválil Hitlera





Kamala Harrisová odsoudila Donalda Trumpa jako „fašistu“, který chce „nekontrolovanou moc“, a armádu osobně loajální sobě samému poté, co se objevila tvrzení o bývalém prezidentově opakovaně vysloveném obdivu k Hitlerovi.

Viceprezidentka ve středu překvapivě vystoupila ve své washingtonské rezidenci a učinila tak v návaznosti na zprávy, že John Kelly, bývalý šéf Trumpova štábu, vzpomínal, jak Trump litoval, že nemá generály, kteří by mu přísahali věrnost stejně, jako vojenští velitelé sloužili Hitlerovi v nacistickém Německu.



„Donald Trump je čím dál tím víc nevyrovnaný a nestabilní a v druhém funkčním období by lidé jako John Kelly nebyli těmi, kdo by ho hlídali před jeho sklony a činy. Ti, kteří se mu kdysi snažili zabránit v realizaci jeho nejhorších impulzů, by tam už nebyli a nedokázali by ho krotit,“ řekla Harrisová.



Harrisová uvedla, že výroky, které Kelly tlumočil, ukazují, že Trump „nechce armádu, která je loajální k ústavě Spojených států“.



„Chce armádu, která bude loajální jemu osobně, která bude poslouchat jeho rozkazy, i když jim řekne, aby porušili zákon nebo se vzdali své přísahy ústavě Spojených států,“ řekla.



Položila otázku jako ostrý výběr pro americké voliče, kteří půjdou 5. listopadu k volebním urnám v prezidentských volbách, a dodala: „Víme, co Donald Trump chce. Chce nekontrolovanou moc. Otázka za 13 dní bude znít, co chce americký lid.“











Kellyho charakteristika Trumpa jako fašisty je ozvěnou charakteristiky generála Marka Milleyho, bývalého předsedy sboru náčelníků štábů ozbrojených sil ve výslužbě. Milleyho, o němž Trump prohlásil, že by měl být popraven, píše novinář Bob Woodward v nedávno vydané knize, v níž Trumpa označil za „totálního fašistu“ a „fašistu do morku kostí“.







Zdroj v angličtině ZDE

Harrisová vystoupila poté, co více než týden upozorňovala na Trumpovo dřívější označování jeho politických oponentů za „vnitřního nepřítele“ a požadavky na nasazení armády těch, kteří způsobí volební „chaos“.V nahraných rozhovorech s deníkem New York Times Kelly - který byl během Trumpova prezidentství 18 měsíců personálním šéfem Bílého domu - uvedl, že jeho bývalý šéf opakovaně chválil Hitlera, i když mu odporoval, a zcela odpovídal slovníkové definici fašisty.„Vícekrát to komentoval: „Víte, Hitler dělal i dobré věci,“ řekl Kelly, který také prohlásil, že Trump by v případě opětovného zvolení vládl jako diktátor.Kelly, čtyřhvězdičkový generál námořní pěchoty ve výslužbě, se podobně vyjádřil i v rozhovoru pro časopis Atlantic.S odkazem na různétyto reportáže Harrisová uvedla: „Je hluboce znepokojující a neuvěřitelně nebezpečné, že se Donald Trump odvolává na Adolfa Hitlera, muže, který je zodpovědný za smrt 6 milionů židů a statisíců Američanů. Toto je okno do toho, kým Donald Trump ve skutečnosti je, od lidí, kteří ho znají nejlépe.“Dodala: „Ze slov Johna Kellyho je zřejmé, že Donald Trump je někdo, kdo, cituji, určitě spadá do obecné definice fašistů, kdo ve skutečnosti hned první den přísahal, že bude diktátorem, a slíbil, že bude používat armádu jako svou osobní milici k provádění svých osobních a politických pomst.“Bylo to již podruhé během jednoho týdne, kdy Harrisová v podstatě označila republikánského kandidáta za fašistu. Minulý týden odpověděla kladně na dotaz detroitského rozhlasového tazatele, který se jí zeptal, zda se Trumpovy vize rovnají fašismu - i když toto slovo přímo nevyslovila.Trumpův mluvčí popřel Kellyho tvrzení, že to Trump řekl, a označil je za „naprosto nepravdivé“.Středeční výroky Harrisové byly zatím nejzřetelnější známkou toho, že změnila taktiku oproti předchozímu přístupu, který původně zaujala poté, co se stala kandidátkou své strany, kdy se ona a její náhradníci snažili Trumpa zlehčovat a bagatelizovat. V jednom případě tím, že se vysmívala jeho posedlosti velikostí davu na jeho shromážděních.Teorií o tom, co by Harrisová mohla udělat, aby odvrátila voliče od Trumpovy přitažlivosti, která se soustředila na sliby snížit ceny, jež vzrostly během prezidentství Joea Bidena, a vyhnat imigranty ze země, je mnoho.Známý republikánský průzkumník veřejného mínění Frank Luntz dnes v rozhovoru pro CNN uvedl, že právě takové poselství, jaké Harrisová prosazovala dnes odpoledne, nefunguje.„Zajímavé je, že [když se] Harrisová zaměřila na to, proč by měla být zvolena prezidentkou, tak její čísla rostla,“ řekl Luntz.„A pak v okamžiku, kdy se obrátila proti Trumpovi a zaměřila se na něj a řekla, nevolte mě, volte proti němu, tehdy všechno zamrzlo.“