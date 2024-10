Channel 4 News: Všichni obyvatelé severní Gazy jsou nyní ohroženi smrtí

27. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Reportér, Channel 4 News, nedělě 27. října 2024: Fakta postupně drtí těla Gazanů.

Fakta: Dnes byla zasažena škola Asma v táboře Ashanti na severu Gazy. Sloužila jako úkryt pro vysídlené osoby. Devět lidí bylo zabito.

Fakta: V celém pásmu dnes zemřelo: 45.







Muž: "Na místě se ukrývá mnoho vysídlených osob z oblasti Džabalíja a z východní i západní části města Gazy. A válečná letadla v tomto místě stále útočí na civilisty."





Reportér: Podle zdravotnických úřadů v Gaze dosáhne v příštích dnech počet palestinských obětí pravděpodobně 43 000.

Celkový počet zraněných je téměř 101 000.

Podle některých odhadů shodil Izrael od začátku války na pásmo 80 000 tun výbušnin. To je 36 kilogramů výbušnin na osobu.





















Ředitelé CIA a izraelského Mossadu se dnes sejdou v Kataru, aby zahájili jednání o novém krátkodobém příměří.





Izraelský ministr obrany dnes na slavnostním ceremoniálu, při němž si připomněl izraelské vojáky, kteří v tomto konfliktu padli, řekl, že návrat rukojmích do jejich domovů vyžaduje bolestivé kompromisy, ale neupřesnil, co to znamená pro katarská jednání.





Zatímco Izrael vzpomínal na vojáky, kteří zemřeli, další se potenciálně stali terčem útoku.





Nákladní auto najelo do skupiny lidí před vojenskou základnou severně od Tel Avivu. Jeden člověk zemřel a nejméně třicet bylo zraněno.





Skupina starších důchodců právě vystoupila z autobusu. Šli po tomto úseku silnice na návštěvu vojenského muzea uvnitř základny, když do nich narazil nákladní automobil. Někteří z nich byli zaklíněni pod karoserií nákladního vozu, bylo nám řečeno, že v této skupině byla také skupina mladých lidí a pochopili jsme, že někteří z nich byli vojáci v civilu na cestě do práce na základně.





Řidiče kamionu na místě zastřelil civilista.





Pokud násilí plodí násilí, šíří se to nezadržitelně. A v Gaze se zdá, že se daří jenom jemu.





Vysoce postavený úředník OSN to vyjádřil takto. Všichni obyvatelé severní Gazy jsou nyní ohroženi smrtí.















