Izrael zničil klíčové komponenty íránské výroby raket

30. 10. 2024

Izraelský útok na íránská vojenská zařízení v noci na 26. října zničil kritické vybavení v íránském programu balistických raket, sdělily Axiosu tři izraelské zdroje. Izraelský útok na íránská vojenská zařízení v noci na 26. října zničil kritické vybavení v íránském programu balistických raket, sdělily Axiosu tři izraelské zdroje.

Podle nich Izraelské obranné síly (IDF) zasáhly 12 "mixérů" používaných k výrobě tuhého paliva pro balistické rakety dlouhého doletu, které tvoří většinu íránského arzenálu. Vysoký americký představitel potvrdil publikaci, že útok výrazně oslabil výrobní kapacitu Teheránu pro výrobu takových raket.

Další informovaný zdroj z Izraele vysvětlil, že mixéry jsou high-tech zařízení, které Írán nemůže vyrobit sám a je nucen nakupovat z Číny. Jejich obnova bude trvat nejméně rok.

Írán má stále značné zásoby balistických raket, ale neschopnost Teheránu vyrábět nové zbraně omezí jeho schopnost doplňovat zásoby Hizballáhu, uvedl zdroj.

Podle jiného zdroje útok zasáhl čtyři protiletadlové baterie S-300 umístěné na strategických místech a chránící Teherán. Útok byl proveden ze syrského a iráckého vzdušného prostoru. Mluvčí pro Axios uvedli, že izraelské letectvo zahájilo "symbolický" útok na zařízení ve městě Parčin, které bylo dříve používáno pro výzkum a vývoj jaderných zbraní.

Americký prezident Joe Biden novinářům řekl, že izraelský úder byl zaměřen výhradně na vojenské cíle v Íránu a že doufá, že to bude znamenat konec výměny útoků mezi oběma zeměmi.

Den předtím IDF oznámily, že v důsledku útoku byly zasaženy podniky na výrobu balistických raket, raketových systémů země-vzduch a také systémů protivzdušné obrany (protivzdušná obrana), které by mohly rušit leteckou operaci.

"Írán zaútočil na Izrael dvakrát, včetně ohrožení civilistů, a zaplatil za to. Soustředíme se na naše vojenské cíle v Pásmu Gazy a v Libanonu. Je to Írán, kdo nadále trvá na širší regionální eskalaci," řekl mluvčí IDF Daniel Haghari. Varoval, že armáda je ve "stavu maximální připravenosti" a bude pokračovat v útocích na cíle v Íránu, pokud to bude nutné.

Podle serveru Walla IDF použila při útoku více než 100 letadel, včetně "neviditelných" stíhaček F-35. Írán a Irák byly nuceny uzavřít svůj vzdušný prostor. Syrské ministerstvo obrany zároveň obvinilo Izrael z útoků na vojenská zařízení umístěná v zemi. Podle ministerstva bylo ostřelování prováděno z Libanonu a Golanských výšin. Následky útoku nebyly hlášeny.

Podle The Jerusalem Post operace začala předběžnými údery na radary v Sýrii, aby "oslepila" íránskou protivzdušnou obranu. Následovalo ostřelování Teheránu a Karadži. Cílem byla "klíčová vojenská zařízení íránského obranného průmyslu", včetně raketových továren, podniků pro vývoj a výrobu bezpilotních letounů, jakož i základny pro odpalování balistických raket, tvrdil Channel 12.

Írán ohlásil "částečné" zničení vojenských center v provinciích Teherán, Chúzistán a Ilam. Dva vojáci byli zabiti. Izraelský útok přitom neovlivnil jaderná a ropná zařízení, poznamenaly zdroje NBC News a CBS. Mluvčí agentury Tasnim řekl, že Írán je připraven odpovědět na útok a "není pochyb o tom, že Izrael dostane přiměřenou odpověď na jakoukoli akci".

Írán zahájil masivní útok na Izrael za použití asi 200 raket večer 1. října, zabil Palestince a zranil dva Izraelce. Podle IDF byla většina raket sestřelena systémy protivzdušné obrany, jedna raketa zasáhla budovu na severu Tel Avivu. Teherán označil útok za reakci na smrt vůdce libanonského Hizballáhu Hasana Nasralláha a generálmajora IRGC Abbáse Nilforušana při izraelském útoku na Bejrút 27. září.

Zdroj v angličtině: ZDE

