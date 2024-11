Všem v severní Gaze hrozí bezprostřední nebezpečí smrti, varuje šéfka Unicefu. (Fialova vláda to podporuje!)

3. 11. 2024

Česká vláda zabránila prohlášení Evropské unie kritizující šokující a celosvětově odsouzení rozhodnutí Izraele zablokovat přístup do Gazy největší a životně důležité humanitární organizaci OSN UNRWA. Izrael toto rozhodnutí učinil na základě svých lživých, nedokázaných obvinění proti UNRWA. Výroky Catherine Russellové přicházejí uprostřed zpráv o dalších leteckých útocích na Džabalíju a Bejt Lahíju.



Všem obyvatelům severní Gazy hrozí „bezprostřední nebezpečí smrti“, varuje Unicef



Šéfka dětské agentury OSN (Unicef) Catherine Russellová varovala, že celá palestinská populace v severní části Gazy je vystavena „bezprostřednímu riziku“ smrti v důsledku nemocí, hladomoru nebo „pokračujícího bombardování“ izraelskou armádou.



Ve včerejším prohlášení Russellová uvedla, že jen za posledních 48 hodin bylo zabito více než 50 dětí v Džabalíji, největším z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, kde smrtící izraelské nálety zničily dvě obytné budovy ukrývající stovky lidí.



Izrael v říjnu přísně omezil přísun pomoci do Gazy a vpustil do ní jen asi třetinu humanitární pomoci, která tam přišla v předchozím měsíci.



Russellová uvedla: „V souladu s mezinárodním humanitárním právem musí být vždy chráněni civilisté a civilní objekty, včetně obytných budov, a také humanitární pracovníci a jejich vozidla.



Příkazy k vysídlení nebo evakuaci neumožňují žádné straně konfliktu považovat všechny osoby nebo objekty v oblasti za vojenské cíle; nezbavují ji ani povinnosti rozlišovat mezi vojenskými a civilními cíli, být přiměřený a přijmout veškerá možná opatření při útocích.



Přesto jsou tyto zásady stále znovu a znovu porušovány, což má za následek, že desetitisíce dětí jsou zabity, zraněny a zbaveny základních služeb potřebných k přežití.



Útoky na civilisty, včetně humanitárních pracovníků, a na zbytky civilních zařízení a infrastruktury v Gaze musí skončit.





Její komentáře přicházejí v době, kdy palestinská tisková agentura Wafa dnes ráno oznámila, že při izraelských náletech, jejichž cílem byly dva domy v Džabalíji a Bejt Lahíji, rovněž na severu Gazy, a také v jižním městě Rafáh, zahynulo nejméně devět Palestinců.



Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan:



„Po celou noc docházelo k nepřetržitému bombardování a ostřelování budov v okolí nemocnice Kamal Adwan a v oblasti Al Yemen Al Saeed.



Výbuchy způsobily značné škody a zasáhly i samotnou nemocnici Kamal Adwan.



Nepřijali jsme žádný zdravotnický personál a po prověření této záležitosti jsme byli informováni, že armáda odmítla povolit vstup jakémukoli specializovanému zdravotnickému personálu do severní Gazy.



Kromě toho nepovolila vstup žádným sanitním vozidlům. To svědčí o záměrném vyhrocení humanitární situace, která je i nadále zoufalá.



V současné době máme 120 pacientů, z nichž téměř všichni potřebují urgentní operaci. Bohužel nejsme schopni poskytnout jakoukoli pomoc a naléhavě potřebujeme zvýšit tlak na mezinárodní společenství, aby pomohlo zdravotnickému systému plnit jeho povinnosti v souladu se zavedenými humanitárními zákony.



Nežádáme o nic nad rámec tohoto požadavku. Jsme zde proto, abychom poskytovali humanitární služby našim lidem, zraněným a těm, kteří potřebují pomoc, a chceme i nadále dělat svou práci.“





- Americké bombardéry B-52 dorazily na Blízký východ, potvrdila americká armáda. „Strategické bombardéry B-52 Stratofortress z 5. bombardovacího křídla letecké základny Minot dorazily do oblasti odpovědnosti Centrálního velitelství USA,“ uvedlo vojenské velitelství pro Blízký východ a okolní země v příspěvku na sociálních sítích. USA - největší dodavatel zbraní a diplomatický spojenec Izraele - v pátek večer oznámily, že na Blízký východ posílají bombardéry, stíhací a tankovací letouny a torpédoborce protiraketové obrany. „Pokud Írán, jeho partneři nebo jeho zmocněnci využijí tohoto okamžiku k útoku na americký personál nebo zájmy v regionu, Spojené státy přijmou veškerá opatření nezbytná k obraně našeho lidu,“ uvedl mluvčí Pentagonu generálmajor Pat Ryder.



- Izraelská armáda uvedla, že z Libanonu bylo na sever Izraele vypáleno asi 10 raket poté, co se v oblasti Haifského zálivu a Galileje rozezněly sirény pro letecký poplach. Některé z raket byly zachyceny, zatímco jiné dopadly na otevřené prostranství. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné případy zranění.



- Izraelská armáda v noci zahájila sérii náletů na jižní Libanon, včetně města Zawtar al-Šarkíja v okrese Nabatieh.



- Izraelské námořní síly zajaly na severu Libanonu vysokého představitele Hizballáhu, uvedl v sobotu izraelský vojenský představitel. Jedná se zřejmě o libanonského námořního kapitána. Libanonské úřady protestovali, že to byl civilní námořník a že je zcela nepřípustné, aby cizí země páchala nájezdy na její území.



- Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí vydal následující prohlášení k vojenské podpoře Izraele ze strany USA v souvislosti s jeho smrtícími válkami v Gaze a Libanonu: „Probíhající události v Libanonu a Gaze měly za poslední rok za následek mučednickou smrt 50 000 lidí, většinou žen a dětí... USA, které o sobě tvrdí, že jsou obhájcem lidských práv, tyto zločiny podporují a podílejí se na nich. Plány a použité zbraně pocházejí z USA.“





- Al-Džazíra byla informována z lékařských zdrojů, že izraelské útoky zabily od úsvitu v Gaze 23 lidí, z toho 13 v severní části území.







Ministerstvo zahraničí odhaduje, že v Libanonu pracuje 70 000 až 100 000 jeho občanů, mnozí jako dělníci nebo domácí pracovníci.







