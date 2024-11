S návratem Trumpa do prezidentského úřadu je v sázce toto

6. 11. 2024

Země se může ocitnout na pokraji hlubokách změn, větších než kdykoli v nedávné americké historii.

S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu na druhé prezidentské období se dopad projeví v mnoha aspektech amerického života a také v celém světě.

Od potratů, přes imigraci, životní prostředí, zákony o zbraních až po práva LGBTQ+: to vše je s Trumpem a jeho spojenci zpět u moci v sázce.

Svoboda tisku bude ohrožena





Ve svém prvním funkčním období i jako kandidát Trump důsledně útočil na mainstreamový tisk a využíval konzervativní média pro své politické cíle. Vyhrožoval oslabením zákonů o pomluvě a označoval tisk za „falešné zprávy“ a „nepřítele lidu“. Nic nenasvědčuje tomu, že by znovuzvolený Trump svou agresi zmírnil.





V posledních týdnech Trump požadoval, aby byla televizi CBS News odebrána vysílací licence jako trest za odvysílání sestříhané odpovědi na rozhovor s jeho demokratickou soupeřkou Kamalou Harrisovou, a vyhrožoval, že stejný osud by měl postihnout i další vysílatele.





Tato rétorika spolu s Trumpovými předchozími kroky přiměla jednoho vědeckého novináře k úvaze, zda by svoboda tisku a demokracie neměly být přidány na „seznam ohrožených“.









Rozumná politika v oblasti bezpečnosti zbraní by mohla být zrušena





Joe Biden jako prezident dohlížel na přijetí prvního významného federálního zákona o bezpečnosti zbraní za téměř tři desetiletí. Nyní se zastánci obávají, že tato politika by mohla být snadno zrušena.





Obhájci očekávají, že ve druhém funkčním období okamžitě zruší Úřad Bílého domu pro prevenci násilí páchaného střelnými zbraněmi, který byl zřízen v roce 2023 a na který dohlížela Kamala Harrisová, a na post ředitele Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny jmenuje člověka, který je nakloněn zbrojnímu průmyslu. Mohl by také narušit provádění zákona, který Biden podepsal, a stáhnout zpět některé snahy své administrativy o rozšíření prověrek.





Obhájkyně bezpečnosti zbraní Angela Ferrell-Zabala říká, že druhé Trumpovo funkční období by znamenalo, že bude muset „bojovat jako o život“, aby zajistila pokrok dosažený v „běžných základních opatřeních týkajících se bezpečnosti zbraní“.









Extrémní zákaz potratů v Idahu by se mohl rozšířit na celou zemi





Když americký nejvyšší soud v roce 2022 zrušil rozsudek Roe v. Wade, otevřel tím cestu více než desítce států k zákazu téměř všech potratů. Tyto zákazy sice umožňují potraty v naléhavých případech, ale jejich jazyk a strach z trestních následků znamenají, že lékaři jsou nuceni čekat a sledovat, jak se stav pacientek zhoršuje.





Nyní je možné, že na řadě jsou federální omezení potratů. Ačkoli Trumpův postoj k celostátnímu zákazu není zcela jasný - opakovaně se v této otázce otočil - jeho administrativa by k útoku na celostátní přístup k potratům nepotřebovala Kongres.





Projekt 2025, pravicová příručka pro druhé Trumpovo funkční období, navrhuje využít Comstockův zákon z roku 1873, který zakazuje zasílání materiálů souvisejících s potraty, k zákazu zasílání potratových pilulek. Tyto pilulky představují asi dvě třetiny potratů v USA.





Pokud by byl Comstockův zákon přijat v plném rozsahu, mohl by zakázat nejen pilulky, ale i samotné vybavení, které kliniky potřebují ke své práci, a Trump by mohl tuto legislativu využít k zavedení celostátního faktického zákazu potratů.





Trump by také mohl oslabit zákon o pohotovostní lékařské péči a práci (Emtala), federální zákon, který chrání přístup k potratům v naléhavých případech. Extrémní zákaz potratů v Idahu byl středem právní debaty o tomto zákoně, která se nedávno dostala až k nejvyššímu soudu. Soud obnovil právo idažských lékařů provádět širší škálu akutních potratů, ale ponechal si otevřená vrátka pro přehodnocení zákona Emtala v budoucnu.









Americká města jsou ohrožena převzetím vojenskými silami





Trump pohrozil, že využije prezidentské pravomoci k převzetí kontroly nad městy, která z velké části vedou demokraté, že využije federální imigrační agenty k masovým deportacím a že zlikviduje progresivní politiku trestního soudnictví levicových státních zástupců. Pohrozil nasazením národní gardy do boje proti protestům ve městech a kriminalitě - a nečekal by, až ho povolá starosta nebo guvernér, ale jednal by jednostranně.





„Ve městech, kde došlo k úplnému rozpadu práva a pořádku ... nebudu váhat poslat federální prostředky včetně národní gardy, dokud nebude obnovena bezpečnost,“ uvádí Trump ve své volební platformě.





Starostové a státní zástupci v několika amerických městech spolupracují na strategii, jak minimalizovat následky. Jak však řekl Levar Stoney, demokratický starosta Richmondu ve Virginii: „Je velmi obtížné ochránit své město před autokraty.“









Hromadné deportace by mohly způsobit spoušť mezi přistěhovalci





Zátahy a masové deportace tvoří jádro Trumpovy vize pro druhé funkční období.





Slíbil, že obnoví a rozšíří svou nejkontroverznější imigrační politiku, včetně zákazu cestování zaměřeného na převážně muslimské země. Důsledně sliboval, že uspořádá „největší deportační operaci v americké historii“. Je to refrén, který opakoval tak často, že „Masové deportace hned!“ se staly shromažďovacím pokřikem na republikánském národním sjezdu letos v létě.





Trump nabídl jen málo podrobností o svém plánu vyhostit „možná až 20 milionů“ lidí. Ve veřejných vystoupeních a rozhovorech však on a jeho spojenci podrobně popsali vizi, která odpovídá plánům uvedeným v Projektu 2025. Strategie, jak ji Trump popsal, může zahrnovat mimořádné nasazení amerických vojáků pro prosazování imigrace a ochranu hranic a uplatnění válečných pravomocí z 18. století.





Obhájci a představitelé přistěhovalců tvrdí, že jsou lépe připraveni a organizovanější než v jeho prvním funkčním období. Skupiny již zvažují právní kroky proti klíčovým částem jeho imigračního programu a aktivisté tvrdí, že se naučili, jak využít protesty veřejnosti.













Trump by mohl zahájit „katastrofální“ omezování práv LGBTQ+ osob





Ve svém prvním funkčním období Trump zakázal transsexuálům vstup do armády. V případě znovuzvolení slíbil ještě agresivnější útoky na práva LGBTQ+.





Trump vyhropžuje, že nařídí všem federálním úřadům ukončit programy, které „podporují ... změnu pohlaví v jakémkoli věku“, sníží financování nemocnic poskytujících péči potvrzující pohlaví, prosadí federální zákon, podle kterého vláda právně neuznává trans osoby, a zruší federální politiku nediskriminace LGBTQ+ osob.





Projekt 2025 mezitím vyzývá k nahrazení Biden-Harrisovy politiky politikou podporující „heterosexuální, neporušené manželství“.





Právní odborníci varují, že rovnost manželství by mohla být za Trumpa dále ohrožena, zejména pokud bude mít možnost jmenovat další soudce.









Zničí snahy o zpomalení klimatické katastrofy









Ve svém prvním funkčním období Trump stáhl Spojené státy z pařížských klimatických dohod, čímž podkopal pokrok, který jednání přinesla. Ve svém druhém funkčním období by Trump znamenal katastrofu pro snahy o zpomalení klimatické krize.





Projekt 2025 nastínil nesčetné způsoby, kterými by jeho administrativa mohla poškodit environmentální politiku, od podpory těžby ropy, plynu a uhlí až po zrušení Národního úřadu pro oceán a atmosféru, agentury, která měří, jak moc se zvyšuje teplota.





Trump, který klimatickou krizi označil za „podvod“ a „jeden z největších podvodů všech dob“, mimo jiné slíbil, že bude „vrtat, baby, vrtat“ a ukončí Bidenovu pauzu ohledně terminálů na vývoz zkapalněného zemního plynu. A jeho čtyřleté funkční období přichází právě ve chvíli, kdy Země nejvíce potřebuje urychlit úsilí o omezení klimatických změn.





Podle klimatologů je třeba snížit emise do roku 2030, aby byla šance na dosažení pařížské dohody. Trumpovo funkční období by trvalo do roku 2029.





Dopady na klima nemusí být okamžité, ale projeví se v následujících letech.





Úspěchy Bidenovy éry, jako je zákon o snížení inflace, by byly zrušeny





Republikáni v Kongresu se pokoušeli tuto legislativu vyřadit a Projekt 2025 vyzval k jejímu zrušení za Trumpa.









Veřejné pozemky by se otevřely těžbě ropy a zemního plynu





První plány naznačují, že znovuzvolený Trump by vykuchal ministerstvo vnitra, agenturu zodpovědnou za národní parky, přírodní rezervace a ochranu ohrožených druhů. Na toto ministerstvo se zaměřuje jedna z kapitol Projektu 2025, politického dokumentu, který rovněž vyzývá k obnovení Trumpova programu zaměřeného na energetiku, snížení počtu národních památek a oslabení ochrany ohrožených druhů.





Je pravděpodobné, že Trump by ve funkci zvrátil úsilí Bidenovy administrativy v oblasti ekologické transformace a ochrany veřejné půdy. Druhé Trumpovo funkční období by mohlo vést k omezení regulací, oslabení ochrany životního prostředí a podle Trumpových slov „vrtat, baby, vrtat“.









Protestní hnutí v USA by mohla čelit vážným zásahům





Od smrti George Floyda v roce 2020 a následných protestů za rasovou spravedlnost rozšířily státy vedené republikány zákony proti protestům - což je tlak, který přichází od Trumpa, standardního nositele této strany.





Trump vedl kampaň na platformě, jejíž součástí je potlačování protestů, a slíbil, že tam, kde se „právo a pořádek“ rozpadnou, nasadí národní gardu. Mezitím předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, klíčový Trumpův spojenec, vyzval k použití národní gardy proti studentům protestujícím proti izraelské invazi do Gazy.





Ve svém druhém funkčním období by Trump mohl řídit militarizovanou reakci na protesty a tlačit na republikány v Kongresu, aby přijali zákon, který by zavedl celostátní tresty, jaké již platí v Tennessee; tento stát vedený republikány přijal zákon, který mimo jiné vytvořil nový trestný čin za protestní táboření na státním pozemku.









Do zahraniční politiky vnese nestabilitu





Během svého prvního funkčního období vyvolala Trumpova značka politiky „Amerika na prvním místě“ nestabilitu mezi partnery i protivníky. Členové NATO uvedli, že nikdy předtím nebyly USA vnímány jako „nepředvídatelný spojenec“.





Jeho druhé funkční období by mohlo přinést větší nestabilitu v době, kdy po celém světě zuří konflikty - včetně rozšiřující se války na Blízkém východě a pokračující rusko-ukrajinské války.





V roce 2018 Trump naznačil odchod z NATO ve snaze přimět členské země ke zvýšení výdajů na obranu. Letos naznačil, že nechá Rusko, aby si se zeměmi, které podle něj nepřispívají dostatečně do NATO, dělalo „co chce“. Trumpovo vítězství by pravděpodobně ohrozilo soudržnost NATO.





