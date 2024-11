Světová katastrofa? V USA zvítězil Trump

6. 11. 2024

čas čtení 13 minut

Trump s blížícím se volebním vítězstvím prohlásil, že „jsme se zapsali do historie"

Trump slibuje, že „odvede tu nejlepší práci"

Další sliby Donalda Trumpa:

:"Chci poděkovat milionům tvrdě pracujících Američanů po celé zemi, kteří byli vždy srdcem a duší tohoto opravdu velkého hnutí. Tolik jsme toho společně prožili a dnes jste přišli v rekordním počtu, abyste dosáhli vítězství ... to bylo něco výjimečného. A my vám to, my vám to vrátíme. Odvedeme tu nejlepší práci ... změníme situaci Ameriky. Je třeba to změnit. Musí se to rychle změnit. A my to změníme. Uděláme to všemi způsoby, tolika způsoby, ale uděláme to všemi způsoby. Tento den si budeme navždy pamatovat jako den, kdy Američané znovu získali kontrolu nad svou zemí." Na pódiu ve West Palm Beach Trump prohlásil, že zvítězil, a slíbil, že ve Spojených státech nastane „zlatý věk“.



„Bylo to hnutí, jaké nikdo nikdy předtím neviděl, a upřímně řečeno, bylo to, myslím, největší politické hnutí všech dob. V této zemi a možná i mimo ni nikdy nic takového nebylo,“ řekl Trump.



„A nyní dosáhne nové úrovně důležitosti, protože se chystáme naší zemi pomoci. Pomůžeme naší zemi ... máme zemi, která potřebuje pomoc, a potřebuje ji velmi nutně. Opravíme naše hranice. Dáme do pořádku všechno, co se týká naší země. A dnes večer jsme se zapsali do dějin z nějakého důvodu a tím důvodem bude právě to, že jsme překonali překážky, které nikdo nepovažoval za možné, a nyní je jasné, že jsme dosáhli té nejneuvěřitelnější politické věci.“



Pokračoval: „ Chci poděkovat americkému lidu za mimořádnou čest, že jsem byl zvolen vaším 47. prezidentem a 45. prezidentem, a každému občanovi, budu bojovat za vás, za vaši rodinu a vaši budoucnost. Každý den za vás budu bojovat a každým dechem svého těla si nedám pokoj, dokud nezajistíme silnou, bezpečnou a prosperující Ameriku, kterou si naše děti zaslouží a kterou si zasloužíte i vy. Toto bude skutečně zlatý věk Ameriky.





Pouhé tři hlasy volitelů dělí Trumpa od Bílého domu.



Mohly by dorazit již brzy, a to z rudého státu Aljaška, nebo možná z některého z dalších nerozhodných států, které ještě nebyly vyhlášeny.



Trump vyhrává v Pensylvánii



Podle agentury Associated Press vyhrál Donald Trump v Pensylvánii, čímž se dostal na hranici 270 hlasů volitelů, které mu umožní stát se příštím prezidentem.



Donald Trump zvítězil ve státech Georgia a Severní Karolína, jediných dvou ze sedmi států, které byly doposud označeny za rozhodující. Trump má 246 z 270 hlasů kolegia volitelů potřebných k vítězství a Kamala Harrisová 210 hlasů kolegia volitelů. Viceprezidentka nyní nemůže vyhrát volby, aniž by vyhrála stát Pensylvánie, v němž Trump vede s 90 % sečtených hlasů.

K tomu poznamenává Karel Dolejší:



A za pár let může mít navíc Evropa s Trumpovými USA velmi podobné, ne-li dokonce větší potíže, než dneska hrozí od Putinova impéria. V ekonomice vlastně už za pár týdnů.

Taky je konec se světovým úsilím zastavit klimatickou změnu, protože Trump všechny mezinárodní závazky vypoví - a bez USA nebude možné dokonce ani předstírat, že mechanismus omezování emisí nějak funguje.

Abych to kondenzoval, existujeme ve světě, který se vážně rozkládá.

Jan Čulík:



A jsme bezmocní. Nechci se ani vyjadřovat k tomu, co si Amerika udělala, že dospěla k tomuto stavu katastrofální sebelikvidace. Je to důsledkem špatného amerického školství, kdy USA mají sice hrstku vynikajících vědců, avšak drtivá většina obyvatelstva je naprosto nedotčená vzděláním. Velmi nebezpečné a zcela ničivé pro Ameriku i pro svět. Je to konec dvěstěpadesátileté americké historie jako demokratického státu. Někdejší demokracie zjevně končí katastrofálně jako autoritářský, svět ničící stát.



Markéta Gregorová, europoslankyně za piráty:

"Trumpovo vítězství vyvolává vážné obavy pro Evropu i Českou republiku – ta by mohla patřit mezi nejvíce zasažené státy EU kvůli plošným clům, jimiž nově zvolený prezident hrozí. Jeho slib okamžitého řešení ruské agrese na Ukrajině vyvolává otázky, zda bude USA pod Trumpem pokračovat v pomoci napadené zemi. Trumpova hrozba vystoupení z NATO a povzbuzení Ruska k volným zásahům proti členským zemím navíc oslabují důvěryhodnost USA jako našeho hlavního spojence. A to se ve výčtu teprve dostávám k hrozbě, jakou jeho dlouhodobé postoje ohrožují ženská práva – z nichž nejděsivější je zejména omezení reprodukčních práv." Po amerických volbách si sice můžeme dál toužebně přát rozpad Ruska, nicméně teď je daleko pravděpodobnější, že se naopak rozpadne americký alianční systém, který nás před ním formálně chránil.

Trump: Musk je supergénius:





Trump se právě rozohnil nad Elonem Muskem, miliardářem, který investoval miliony dolarů do kampaně bývalého prezidenta a pomohl mu vyhrát v Pensylvánii.



„Je to charakter. Je to výjimečný člověk, je to supergénius,“ řekl Trump o Muskovi. „Musíme naše génie chránit. Nemáme jich tolik. Musíme chránit naše supergénie.“





* * *







Maďarský premiér a spojenec Donalda Trumpa Viktor Orbán přivítal výsledky amerických voleb.



„Dobré ráno, Maďarsko! Na cestě ke krásnému vítězství, už se to stalo,“ uvedl na své facebookové stránce ve středu.



Orbán, jeden z Trumpových nejvěrnějších spojenců v EU, bude ve čtvrtek v Budapešti hostit lídry z celého kontinentu na summitu Evropského politického společenství. Evropští diplomaté již několik týdnů spekulovali, že Orbán pozve Trumpa, aby na shromáždění promluvil prostřednictvím videospojení.





Bývalý brazilský krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro - jeden z největších fanoušků Donalda Trumpa na mezinárodní scéně - uvítal „znovuzrození skutečného bojovníka“ poté, co svého spojence označil za „epické vítězství“ ve volbách v USA.



„Navzdory veškerému odporu [sic] globalistů a hlubokého státu se @realDonaldTrump vrátí do prezidentského úřadu Spojených států amerických, aby dokončil svou misi: obnovil velikost svého národa, chránil zájmy svého lidu a pracoval na vytvoření svobodnějšího, mírumilovnějšího a bezpečnějšího světa,“ napsal Bolsonaro na Twitteru.



Bývalý brazilský prezident prohlásil, že zjevný výsledek voleb znamená „nejen váš návrat do Bílého domu, ale také vítězství vůle lidu nad arogantními plány elity, která pohrdá našimi hodnotami, vírou a tradicemi“.



„Tento triumf je historický - milník, který znovu zažehne plamen svobody, suverenity a skutečné demokracie,“ dodal Bolsonarno, který bude doufat, že Trumpovo vítězství pomůže oživit jeho vlastní politické štěstí navzdory tomu, že Brazilec má zakázáno ucházet se o úřad až do roku 2030. „Jeho dopad bude rezonovat po celém světě a podpoří nejen sílu Spojených států, ale také posílí vzestup pravice a konzervativních hnutí v bezpočtu dalších zemí ...“. Možná budeme mít novou příležitost učinit z Brazílie skutečnou zemi svobody, kde je to brazilský lid - nikoli politici a úředníci - kdo je pánem svého osudu.“





Netanjahu blahopřeje Trumpovi



Donaldu Trumpovi poblahopřál také izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který sdílel fotografii, na níž je s manželkou Sarou s exprezidentem, který se zřejmě stane i příštím prezidentem:





Macron blahopřál Trumpovi a řekl, že je „připraven spolupracovat“.



Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru poblahopřál Donaldu Trumpovi, který se zřejmě stane příštím prezidentem USA. Trumpovi blahopřál i britský labouristický premiér Keir Starmer.



Donald Trump se během celé prezidentské kampaně i ve svém dnešním vítězném projevu chlubil, že Republikánská strana rozšiřuje svou koalici o rasové skupiny, které obvykle volí demokraty.



„Přišli ze všech stran, odborové, neodborové, afroamerické, hispánské, americké, asijské, arabské, muslimské. Měli jsme všechny. A bylo to krásné. Bylo to historické sjednocení, sjednocení občanů všech vrstev kolem společného jádra zdravého rozumu,“ řekl právě na pódiu.





* * *







Tato kampaň byla od začátku jiná - Američané měli dost statu quo za vlády Bidena-Harrise a chtěli prosperitu, kterou pocítili za vlády Donalda Trumpa. Jsem nadšený, že prezident Trump získal hlasy voličů, které ho poslaly zpět do Bílého domu, a nemohu se dočkat, až budu po jeho boku pracovat na tom, aby Amerika byla opět skvělá. Američané bojovali, aby získali zpět svůj národ, a my jsme to dokázali!







Zdroj v angličině ZDE

Na Aljašce se uzavřely volební místnosti, čímž skončila většina hlasování v prezidentských volbách v USA. Tento červený stát byl posledním, kde probíhalo celostátní hlasování, a očekává se, že Donald Trump získá jeho tři hlasy volitelů. Voliči mohou ještě odevzdávat hlasy v některých okrscích v jiných zemích, kde se tvořily dlouhé fronty nebo kde soudy nařídily pozdější otevření volebních místností.Harrisové kampaň oznámila, že v úterý večer nebude mluvit. Její spolupředseda kampaně Cedric Richmond promluvil k davu shromážděnému na volební večírek viceprezidentky a řekl: „Ještě musíme spočítat hlasy. Stále máme státy, které ještě nejsou sečteny. Budeme i nadále, přes noc, bojovat za to, aby byl započítán každý hlas, aby každý hlas promluvil. Takže dnes v noci o viceprezidentce neuslyšíte, ale zítra o ní uslyšíte.“Viceprezidentka zatím zvítězila v následujících státech: Virginie, Havaj, Nové Mexiko, Kalifornie, Oregon, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, Washington DC a první kongresový obvod Maine.Trump zatím zvítězil v následujících státech: Severní Karolína, Georgia, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Severní Dakota, Ohio, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Západní Virginie, Wyoming, Kansas, Idaho, Iowa a třetí kongresový obvod v Nebrasce.Trump v Iowě zvítězil i přesto, že přední průzkumnice tohoto státu Ann Selzerová v sobotu zjistila, že Harris vede s malým náskokem, který se nicméně pohyboval v rámci chybovosti průzkumu. Toto zjištění bylo vnímáno jako potenciální znamení síly Harrisové v nedalekém Wisconsinu a Michiganu, dvou swingových státech, které jsou demograficky podobné Iowě. Trumpova kampaň označila Selzerův průzkum za odlehlý, což se ukázalo jako pravdivé.Jak uvedla agentura Associated Press, republikáni znovu získali většinu v Senátu poté, co získali křesla v Ohiu a Západní Virginii a odrazili výzvy svých kandidátů v Texasu a Nebrasce. Republikáni tak budou poprvé po čtyřech letech kontrolovat horní komoru Kongresu.V případě vítězství Donalda Trumpa budou mít možnost schvalovat jeho soudce nejvyššího soudu, federální soudce a osoby jmenované na vládní posty. Pokud Harrisová vyhraje Bílý dům, mohou její jmenování násilím zdržovat nebo přímo blokovat.Voliči v Missouri schválili volební opatření, které zakotvilo právo na potrat do ústavy státu, a připravili tak tento stát na zrušení téměř úplného zákazu potratů, což se stalo poprvé v USA po případu Roe v. Wade.Colorado, New York a Maryland rovněž přijaly opatření na ochranu práv na potrat, zatímco na Floridě snaha o zrušení zákazu šestinedělí neuspěla.V USA budou poprvé v americké historii senátorkami dvě černošky - zvoleny byly Lisa Blunt Rochesterová z Delaware a Angela Alsobrooksová z Marylandu.Sarah McBrideová, senátorka za stát Delaware, se zapsala do historie jako první out transgender osoba zvolená do Sněmovny reprezentantů USA. Čtyřiatřicetiletá McBrideová získala v úterních všeobecných volbách křeslo ve Sněmovně reprezentantů státu Delaware v souboji s republikánským kandidátem Johnem Whalenem III, bývalým policistou a podnikatelem ze státu Delaware. Toto křeslo ve Sněmovně reprezentantů, jediné v Delaware, je od roku 2010 demokratické.Oklahomský republikánský kongresman Kevin Hern právě vydal prohlášení, v němž Trumpovi k vítězství blahopřeje: