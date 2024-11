Mluvčí amerického ministerstva zahraničí vtipkuje o izraelské blokádě Gazy způsobující hladovění

7. 11. 2024

Mluvčí Matt Miller rovněž odmítl říci, zda by Izrael čelil nějakým důsledkům, pokud by nevyhověl žádosti USA o umožnění většího přísunu pomoci do Gazy. Mluvčí ministerstva zahraničí Matt Miller v pondělí vtipkoval a smál se, když byl dotázán na to, že Izrael nevyhoví žádosti USA, aby umožnil větší přísun pomoci do Gazy, protože na severní část pásma uvalil totální blokádu, informuje web Antiwar.

Bidenova administrativa zaslala 14. října izraelským představitelům dopis, v němž jim dala 30 dní na to, aby umožnili větší dodávky pomoci do Gazy, což bývalý úředník ministerstva zahraničí odmítl jako PR akci, protože termín připadá na dobu po prezidentských volbách.

Od odeslání dopisu se situace Palestinců jen zhoršila a v říjnu byl zaznamenán rekordně nízký počet kamionů s humanitární pomocí, které byly do Gazy vpuštěny. V americkém dopise se uvádí, že Izrael by měl do Gazy denně vpustit 350 kamionů s pomocí, k čemuž se Tel Aviv ani zdaleka nepřiblížil.

Na dotaz ohledně výše pomoci Miller připustil, že Izrael zatím „selhal“ při plnění amerických požadavků, ale dodal, že do uplynutí 30denní lhůty je ještě čas a že USA zatím nebudou Izraeli dávat „známku“. „Ještě není konec pololetí. Nerozdáváte - nerozdáváte známky v polovině,“ řekl a zároveň se zasmál.

Matt Lee, reportér agentury Associated Press, v reakci na to řekl: „Mám podezření, že ta lehkost je trochu nepatřičná.“

Miller poté uvedl, že situace v Gaze už nějakou dobu není „dost dobrá“. „Situace se dostatečně nezlepšila za těch 21, 22 dní, nebo kolik to je, co jsme poslali ten dopis,“ řekl.

Spojené státy však nadále dodávají zbraně Izraeli, přičemž ignorují zákony o zahraniční pomoci, které zakazují zasílání vojenské pomoci zemím, které záměrně blokují dodávky pomoci. V dopise zaslaném izraelským představitelům Bidenova vláda uvedla, že pokud Izrael nesplní své požadavky, může to mít „důsledky“ podle amerických zákonů o zahraniční pomoci, ale nebyla v něm výslovně uvedena jednoznačná hrozba ukončení vojenské pomoci.

Miller odmítl sdělit, zda by na konci třicetidenní lhůty vyvodil pro Izrael nějaké důsledky. Když byl Miller v pondělí znovu dotázán, co by USA mohly udělat, odpověděl: „Nechci nijak předpovídat, co uděláme na konci těchto 30 dnů.“

