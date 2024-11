Skotští zelení na rozdíl od Fialy a Lipavského Trumpovi nelezou kamsi. Žádné gratulace mu neposílají

7. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

S Trumpem ani jeho administrativou nemůže být žádný „zvláštní přátelský vztah“ 🚫.

There can be no ‘special relationship’ with Trump or his administration.🚫 pic.twitter.com/hIwpDxxTRh — Scottish Greens (@scottishgreens) November 6, 2024



Patrick Harvie, poslanec skotských zelených: Musím říci, že to shledávám znepokojujícím, že někteří lidé toto charakterizují jako "demokracii v akci" nebo dokonce argumentují, že bychom se neměli vyjadřovat o někom tak hluboce nebezpečném, zkorumpovaném, nečestným a násilnickým, jako je Donald Trump navracející se do Bílého domu. Tohle není žádný demokrat, - nemluvím o stranickopolitické příslušnosti - tohle je člověk, který se snažil protizákonně zvrátit demokratické volby jen proto, že prohrál. Tohle je člověk, který nejen vyhrožuje násilím, ale pobízí své stoupence k násilí ve své věci. A to je člověk, jehož návrat do Bílého domu bude oslavován těmi nejnásilnějšími okupačními režimy. Včetně těch, které okupují Ukrajinu a Palestinu.



