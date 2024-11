Trump v USA: Jedinou nadějí je, že mu jeho idiocie zabrání efektivně jednat

9. 11. 2024

čas čtení 8 minut

Americká média informovala o tom, že po znovuzvolení Donalda Trumpa se zvýšil majetek amerických oligarchů o desítky miliard dolarů. Potud přesvědčivost Trumpových předvolebních keců, že jeho zvolení bude dobré pro obyčejné lidi. Už jsme tu informovali o tom, že, šokujícím způsobem Trump přizval Muska k svému telefonnímu rozhovoru s Volodymyrem Zelenským.



Američtí televizní satirikové vyjádřili názor, že jedinou nadějí je, že Trump je příliš blbý na to, aby byl schopen realizovat svá ničivá politická rozhodnutí. No, uvidíme. S tím souhlasili v sobotu ráno v britském rozhlase i dva známí britští historikové, Simon Schama a Timothy Garton Ash.

Vzhledem k tomu, jaké hlouposti zveřejňují o Trumpově vítězství česká média, je více než důležité, abychom zde přinášeli seriozní informace:



Moderátor, BBC Radio 4, pořad Today, sobota 9. listopadu 2024, 8.45: Co znamená druhý příchod Donalda Trumpa pro USA a ostatní svět? Jak by měli, jak budou reagovat lidé, kteří se považují za liberály, centristy, feministy, na jeho výrazné vítězství v nejmocnější demokracii světa? A zpochybňuje jeho znovuzvolení tentokrát mezinárodní řád založený na pravidlech více než minule? O tom, zda se nacházíme na konci liberálního, na pravidlech založeného světového řádu, jsem hovořil s historikem sirem Simonem Schamou a Timothym Gartonem Ashem, historikem a autorem knihy Homelands of personal history Europe, ale nejprve jsem se Simona Schamy zeptal, proč si tuto otázku vůbec klademe, zda si ji nekladou jen liberálové, kterým se nelíbí, že Donald Trump vyhrál volby.



Simon Schama: Zpravodajství je pořád hladové po dalších a dalších věcech. Chci říct, že se vyžívá ve vykonstruovaných dramatech. Jak moc nenávidím ten volební výsledek? Víc to nenávidět nemohu. Demokracie v Americe funguje. Nikdo v tuto chvíli nenaznačuje, že by v ní bylo něco jaksi strukturálně, institucionálně špatně. Takže odpověď na to, jestli to opravdu je, nebo není skutečná změna, přijde s tím, jak bude fungovat Trumpova vláda. Například, jestli skutečně dokáže vyhodit federální zaměstnance podle libosti, za to, že nejsou vůči Trumpovi dostatečně politicky loajální, takže to opravdu zjistíme, až když ta vláda bude nějaký čas ve funkci. Jediná další věc, kterou bych řekl, je, že když se podíváte na Polsko, když se podíváte na Balty, tak oni si jen tak nelehnou, nepadnou, jako nějaké vypálené sirky, opravdu. Takže slabost liberálních demokracií je jen tak slabá, do jaké míry se rozhodneme panikařit. Nevím, jestli to Tim cítí stejně.





Moderátor: Proč si myslíme, že Trump 2.0 bude jiný než Trump 1.0, po němž následovala vláda Bidena-Harrisové? Takže to nebyl konec demokracie, lidé pak zvolili Bidena. Timothy?







Timothy Garton Ash: No, protože Trump 2.0 se poučil z neúspěchů Trumpa 1.0, kdy byl obklopen takzvanými dospělými, kteří ho brzdili, tak si myslím, že ohrožení liberální demokracie ve Spojených státech je teď trochu vážnější. Potenciálně bude ovládat jak Kongres, Sněmovnu reprezentantů a Senát, tak prezidentský úřad a bude mít velmi vstřícný Nejvyšší soud. Takže dělba moci je poměrně slabá. A pak má v plánu, jak řekl Simon, zpolitizovat celou byrokracii a dále podkopat právní stát. Takže si myslím, že je tu úkol, který je třeba splnit při obraně republiky a obraně liberální demokracie v širším smyslu. Simon správně říká, že Polsko je nádherným příkladem země, kde byla demokracie velmi vážně podkopána. Bylo to na půl cesty k Maďarsku Viktora Orbána, které už není demokracií, ale pak to otočili.





Moderátor: A co se týče ostatního světa, Simone Schamo, Trump má pravdu, není na čase, aby se NATO trochu staralo samo o sebe? Evropské země, které mají na východní frontě Rusko, by měly platit za to, aby se staraly samy o sebe, a pokud budeme si muset v rámci vlastní obrany vytáhnout ponožky, není to nic špatného?





Simon Schama: Trump také vlastně řekl, o čemž samozřejmě jeho stoupenci řeknou, že to byl jen vtip, že jeho přístup k NATO není nepodobný přístupu mafiánského bosse. Vidí to transakčně. Je to něco jako quid pro quo. Zaplatíte za svou ochranu a víte, takové to pochopení, o čem je NATO, vlastně taková výměna a obchod, to jeho pochopení je katastrofální a on vyhrožuje, samozřejmě, to je první z výhrpžek, o níž jsme oba s Timem přesvědčeni, že nebude splněna, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin. Chci říct, že pokud toho takto dosáhne, tak tomu se říká kapitulace.





Moderátor: Nejsme už v mnoha ohledech v postzápadním světě, kdy například Čína, Rusko mění polaritu mezinárodní politiky?





Timothy Garton Ash: Ano, myslím, že ano. Takže se děje několik věcí. Jednou z nich je Trump. Který je díkybohu jedinečný, na tom záleží. Druhá věc je, že už nejméně dvacet let od dob George W. Bushe existuje trend snižování angažovanosti USA v zájmu o Evropu, a to se za Donalda Trumpa ještě turbo zvýší, on nebude podporovat Ukrajinu. Nemůžeme se na něj zcela spolehnout, že bude bránit Evropu v NATO, a rozhodně nebude bránit liberální mezinárodní řád. Jeho Amerika bude v příštích čtyřech letech nacionalistická, protekcionistická a transakční.





My v Británii, v Evropě, stejně jako země jako Kanada a Austrálie, musíme od 20. ledna podpořit Ukrajinu. Musíme udělat více pro naši vlastní obranu a já naprosto souhlasím, 80 let po skončení druhé světové války je to docela rozumný návrh, že bychom se měli bránit.





Musíme bránit liberální řád, ale budeme to muset dělat ve světě, kde se moc masivně přesunula k hlavním nezápadním velmocím a středním mocnostem. Čína - supervelmoc, Indie, Rusko, Turecko, Brazílie, Jihoafrická republika a všechny se vlastně chovají jako evropské velmoci 19. století. Klidně sledují své národní zájmy. Jsou zcela transakční. Jsou to takříkajíc, chcete-li, geopolitické houpačky. Jsou ochotni spát s kýmkoli, když to vyhovuje jejich zájmům.





Moderátor: No a na tuhle pikantní notu mohu jen říct, Simone Schamo, závěrečná myšlenka, dobrá zpráva e je, že můžeme volit někoho jiného za čtyři roky, protože Trump může být ve funkci jen dvě období a potřeboval by zvláštní většinu v obou komorách Kongresu, aby to změnil. Je to jen na čtyři roky?





Simon Schama: Potřeboval by 2/3 většinu v obou komorách Kongresu a 3/4 států Spojených států. Takže to se nestane.







Zdroj v angličtině ZDE

-1

787

Když v podstatě nakreslíte ty čáry, nové čáry na mapě, kde jsou nakresleny současné čáry na bojišti, rovná se to ústupku? Jaké je v tom nebezpečí?Ano, rozhodně. Ano, je to přesně tak. Ale bylo by to naprosto ohromující po všech těch strašlivých obětech na životech. Zelenskyj - všiml jste si toho? Elon Musk byl v telefonátu, který Trump vedl se Zelenským. To je to hluboce zlověstné, zmírněné jen Trumpovou idiotskou neschopností, opravdu. Elon Musk je také někdo, kdo prohlásil, že dokáže z federálního rozpočtu ukrojit 2 biliony dolarů, což je víc než ministerstva obrany, školství a vnitřní bezpečnosti dohromady, takže si oni možná myslí, že jsou pány vesmíru v tom jejich zvláštním světě umělé inteligence. Ale vládnutí je něco úplně jiného a NATO je založeno na čestné kombinované obraně demokracie, je to největší a nejúspěšnější vojenská aliance v moderním období, takže to se nestane.