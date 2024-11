Konspirační teoretička Elise Stefaniková jmenována velvyslankyní USA při OSN

Očekává se, že newyorská zastupitelka, která v minulosti propagovala konspirační teorie, že všude zuří antisemitismus, bude prioritně útočit na OSN.





Novou velvyslankyní USA při OSN bude jmenována poslankyně Elise Stefaniková, potvrdil v pondělí nově zvolený americký prezident Donald Trump.



Stefaniková si získala mezinárodní proslulost svými útoky na rektory amerických univerzit během slyšení ve Sněmovně reprezentantů o údajném antisemitismu na univerzitách a všeobecně se očekává, že během svého působení ve funkci velvyslankyně bude především útočit na kritiku Izraele ze strany tohoto mezinárodního orgánu.





Během svého vystoupení v Knesetu na začátku tohoto roku Stefaniková chválila Trumpa za jeho „moudré rozhodnutí nazvat UNRWA tím, čím je - hájemstvím antisemitismu - a zrušit každý dolar jejího amerického financování“.



Stefanikové výroky jsou nyní předzvěstí toho, co bude jistě prioritou USA jak v OSN, tak v Kongresu USA, který ovládá Republikánská strana.



„Když je nepřítel uvnitř bran OSN, musí to být Amerika, kdo ho nazve jménem a zničí ho. Prezident Trump to pochopil a B'ezrat hašem, k této strategii se brzy vrátíme,“ řekla izraelským zákonodárcům.



„Ale vy víte stejně dobře jako já, že nepřítel je uvnitř více než jen v branách OSN. Je také v mocných západních institucích v mé zemi i mimo ni, kde se šíří odporný virus antisemitismu. Proto úplné vítězství znamená nejen fyzickou sebeobranu, ale i ideologickou sebeobranu,“ dodala Stefaniková.



Stefaniková je také oblíbenkyní Trumpovy megadonátorky Miriam Adelsonové, která newyorskou zákonodárkyni na galavečeru Sionistické organizace Ameriky letos vyznamenala cenou „Obránce Izraele“ pojmenovanou po ní a jejím zesnulém manželovi Sheldonovi.



„S potěšením jsem sledovala, jak poslankyně Stefaniková odhaluje pokrytectví rektorů údajně elitních univerzit, kteří na svých kampusech povolili antisemitismus,“ řekla Adelsonová při vyznamenání Stefanikové.



„Chce, aby se z amerických daní financovaly americké potřeby a zájmy, a ne nepřátelé míru jako Írán nebo UNRWA,“ pokračovala Adelsonová.



Ačkoli Trump bude během své nadcházející administrativy nepochybně vůči OSN velmi bojovný podobně jako v prvním funkčním období, Nikki Haleyová, která byla velvyslankyní OSN v jeho prvním funkčním období, nebude do nastupující administrativy přizvána.



Jmenování Stefanikové je považováno za most mezi jestřábím neokonzervativním křídlem Republikánskéstrany a jeho nastupujícím izolacionistickým křídlem, které se snaží odmítnout návrat předchozích Trumpových jmenovaných z první kategorie do Trumpova kabinetu.



„Čeká nás obrovská práce, neboť vidíme, že antisemitismus prudce roste spolu se čtyřmi lety katastrofálně slabého vedení USA, které výrazně oslabilo naši národní bezpečnost a snížilo naše postavení v očích spojenců i protivníků,“ uvedla Stefaniková ve svém prohlášení.



„Jsem připravena prosazovat obnovení míru prostřednictvím silného vedení na světové scéně, které prosazuje prezident Donald J. Trump, hned první den v OSN,“ dodala.





Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon Stefanikové poblahopřál: „V době, kdy sály OSN plní nenávist a lži, je vaší neochvějné morální jasnosti zapotřebí více než kdy jindy. Přeji vám, abyste byla úspěšná ve svém boji za pravdu a spravedlnost.“







