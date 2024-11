Jak moc jsou Američané autoritářští?

13. 11. 2024

čas čtení 15 minut

Průzkumy ukazují, že Trumpovi příznivci jeho autokratické tendence pouze netolerují. Mají v nich pozitivní zálibu, píše Will Saletan. Průzkumy ukazují, že Trumpovi příznivci jeho autokratické tendence pouze netolerují. Mají v nich pozitivní zálibu,

Donald Trump vyslal dav, aby zvrátil volby v roce 2020. Vyzval ke zrušení všech ústavních ustanovení, která bránila jeho okamžitému opětovnému nástupu do úřadu. Dal jasně najevo, že pokud se znovu dostane do prezidentského úřadu, bude ve svém zneužívání úřadu dále pokračovat.

Kamala Harrisová opakovaně varovala voliče, že Trump se bude snažit vládnout (jak napůl žertem potvrdil) jako diktátor. Ale stejně ho znovu zvolili.

To vyvolává vážné otázky o naší zemi. Podpořili voliči Trumpa kvůli jeho autoritářským sklonům, nebo jim navzdory? Do jaké míry se Spojené státy staly pohostinnými k vládě jednoho muže? Kolik Američanů toleruje nebo přímo preferuje autokratický styl vedení? A jak velká část Trumpovy většinové koalice ho podpoří, když bude rozšiřovat a zneužívat svou moc?

Abych na tyto otázky odpověděl, podíval jsem se na průzkum VoteCast provedený agenturou Associated Press a na tradiční průzkumy veřejného mínění, stejně jako na průzkumy provedené v měsících poté, co Harrisová nahradila Joea Bidena na vrcholu demokratické kandidátky. V některých průzkumech byli respondenti dotazováni na demokracii vs. autokracii obecně. V jiných případech byli dotázáni na konkrétní scénáře.

Tato čísla vykreslují střízlivý portrét nejstarší demokracie na světě. Většina Američanů nechce explicitní autokracii. Ale mnoho Trumpových příznivců je tomu otevřeno a většina jeho voličů bude podporovat nebo tolerovat autoritářskou politiku a činy.

Diktatura.

V zářijovém průzkumu mezi pravděpodobnými voliči, který provedl McCourtneyho institut pro demokracii, 64 % voličů Harrisové silně souhlasilo s tím, že "demokracie může mít problémy, ale je to nejlepší systém vlády". Pouze 48 % Trumpových voličů rozhodně souhlasilo. 15 % Trumpových voličů, ve srovnání s méně než třemi procenty voličů Harrisové, nesouhlasilo.

Průzkum také požádal respondenty, aby si vybrali ze tří možností: (a) "Demokracie je nejlepší politický systém za všech okolností," (b) "Za určitých okolností by diktatura mohla být dobrá věc," nebo (c) "Pro lidi, jako jsem já, nezáleží na tom, zda žijeme v demokracii nebo v diktatuře." 9 % Trumpových voličů zvolilo "diktatura by mohla být dobrá věc". Dalších 6 % zvolilo "žádný rozdíl".

Když analytici zkombinovali tyto dvě otázky, zjistili, že 32 % Trumpových voličů buď (1) nesouhlasilo s tím, že demokracie je nejlepší systém, (2) řeklo, že diktatura může být dobrá, nebo (3) řeklo, že nezáleží na tom, v jakém systému žijí. Podíl Trumpových voličů, kteří vyjádřili slabou nebo žádnou podporu demokracii, byl dvojnásobný než podíl voličů Harrisové, kteří tak učinili (16 %).

V říjnu se průzkum CBS/YouGov ptal, který ze tří přístupů by byl "nejlepší pro řešení amerických problémů": (a) "Ať se obě strany pokusí spolupracovat a vyjednávat o věcech," (b) "Nechte svou favorizovanou stranu chvíli řídit vládu," nebo (c) "Mějte jednoho silného vůdce, který dělá to, co považuje za nejlepší, bez ohledu na strany." 36 % republikánů a 34 % Trumpových voličů (ale pouze 16 % voličů Harrisové) si vybralo možnost "jednoho silného vůdce". Pouze 40 % republikánů a 43 % Trumpových voličů (oproti 64 % voličů Harrisové) si vybralo spolupráci.

Tato zjištění, stejně jako ta z McCourtneyho průzkumu, naznačují, že možná třetina Trumpovy koalice má autoritářské sklony.

Porušování pravidel.

V říjnu se průzkum New York Times/Siena College ptal pravděpodobných voličů, zda by prezidenti měli (a) "dělat to, co považují za nejlepší, i když by to mohlo jít mimo stávající pravidla" nebo (b) "dodržovat stávající pravidla, i když jim to brání dělat to, co považují za nejlepší". 31 % Trumpových voličů, ve srovnání s 12 % voličů Harrisové, uvedlo, že prezidenti by měli "jít mimo stávající pravidla". Opět je to asi jeden ze tří.

Pozastavení platnosti ústavy.

V říjnu se průzkum Monmouthské univerzity ptal: "Pokud by Donald Trump pozastavil platnost některých zákonů a ústavních ustanovení, pokud by byl zvolen prezidentem, trápilo by vás to hodně, trochu by vás to trápilo, nebo by vás to netrápilo vůbec?" Téměř 60 % registrovaných voličů uvedlo, že by je to hodně trápilo. Ale 40 % republikánů a 32 % Trumpových voličů řeklo, že by je to vůbec netrápilo. Pouze 25 % republikánů a 28 % Trumpových voličů uvedlo, že by je to hodně trápilo.

Toto zjištění osvětluje druhou vrstvu voličů, kteří by mohli souhlasit s autoritářstvím. Kromě třetiny Trumpových příznivců, kteří si přejí silného muže porušujícího pravidla, další třetina nebo více naznačuje, že si nebudou příliš stěžovat, pokud bude otevřeně porušovat zákony a ústavu.

Prezidentská imunita.

Jedním z prvních Trumpových autoritářských činů ve druhém funkčním období bude ukončení všech jeho stíhání. V tomto ohledu stojí jeho koalice přímo za ním.

V říjnu se průzkum USA Today/Suffolk University ptal: "Pokud Donald Trump vyhraje prezidentské volby, v právní a politické komunitě se široce očekává, že přiměje ministerstvo spravedlnosti, aby zamítlo probíhající trestní řízení proti němu a obvinění z pokusu zvrátit volby v roce 2020 a ze špatného nakládání s citlivými dokumenty. Myslíš, že je to pro něj správná nebo špatná věc?"

58 % pravděpodobných voličů řeklo, že by to bylo špatné, ale pouze 19 % Trumpových voličů souhlasilo. Více než 60 % Trumpových voličů uvedlo, že by bylo správné, kdyby tyto kauzy ukončil.

V říjnu se průzkum společnosti AtlasIntel ptal na "imunitu Donalda Trumpa před trestním stíháním". To je širší popis Trumpovy imunity, než jaký schválil Nejvyšší soud, ale pouze 52 % pravděpodobných voličů bylo proti. 40 % upřednostňovalo takovou imunitu pro Trumpa, což pravděpodobně znamená, že jeho voliči ji v drtivé většině podporují (i když toto rozdělení nebylo zveřejněno).

Zločiny.

Jedním z důvodů, proč Trumpovi pravděpodobně projde ukončení trestního stíhání – a vyhnutí se trestu za zločiny, za které byl odsouzen – je to, že polovina voličů se o jeho zločiny nezajímá.

V říjnu se průzkum CNN ptal, zda Trumpovo "trestní odsouzení a trestní obvinění proti němu" byly důvodem k hlasování pro něj nebo proti němu, nebo zda na tom nezáleželo. Pouze 51 % voličů uvedlo, že jsou důvodem k hlasování proti němu. Téměř 70 % Trumpových voličů řeklo, že na tom vůbec nezáleží, a čtvrtina Trumpových voličů uvedla, že jsou důvodem, proč pro něj hlasovat.

Tato lhostejnost přesahuje Trumpovo odsouzení za podvody. Rozšiřuje se i na sexuální útoky. V říjnu se průzkum časopisu Economist/YouGov zeptal Američanů, jak by byly ovlivněny jejich hlasy, "pokud by obvinění, že Donald Trump sexuálně napadal ženy, byla pravdivá". Pouze 43 % pravděpodobných voličů uvedlo, že tento záznam o napadení, pokud je pravdivý, "ho diskvalifikuje z prezidentského úřadu". Téměř 30 %, včetně většiny Trumpových voličů, řeklo, že to ani nebylo "relevantní pro tyto volby".

Politické stíhání.

Trump naznačil, že udělá to, co Biden neudělal: Bude tlačit na ministerstvo spravedlnosti, aby vyšetřovalo a stíhalo jeho nepřátele. A zdá se, že jeho koalice je připravena ho podpořit.

V srpnu se průzkum Pew Research Center zeptal voličů, zda je přijatelné, aby Trump "nařídil federálním orgánům činným v trestním řízení, aby vyšetřovaly demokratické politické oponenty". Dvě třetiny řekly, že ne, ale 54 % Trumpových voličů řeklo, že ano.

Říjnový průzkum CNN se ptal, zda Trumpův "slib, že půjde po svých nepřátelích, pokud bude zvolen prezidentem" byl důvodem k hlasování pro něj nebo proti němu, nebo zda na tom nezáleželo. Téměř polovina Trumpových voličů, 48 %, uvedla, že je to důvod, proč pro něj hlasovat. 41 % řeklo, že to nezměnilo nic; Pouze 10 % uvedlo, že to byl důvod hlasovat proti němu.

Obcházení Kongresu.

Opět, Trumpova koalice stojí za ním. V průzkumu Pew Research Center 58 % Trumpových voličů uvedlo, že je pro něj přijatelné "používat exekutivní příkazy k vytváření politiky, když nemůže prosadit své priority v Kongresu". (V této otázce na tom nebyli voliči Harrisové o moc lépe: 55 % z nich řeklo totéž o ní.)

Čistka neloajalistů.

Trump chce vyhnat státní zaměstnance a nahradit je lidmi, kteří budou dělat, co říká. Politicky je to náročnější. V průzkumu Pew Research Center 58 % Trumpových voličů uvedlo, že je pro něj nepřijatelné "vyhodit jakékoli zaměstnance federální vlády na jakékoli úrovni, kteří k němu nejsou osobně loajální". Ale méně než polovina z 58 % řekla, že je to "rozhodně" nepřijatelné, a 41 % jeho voličů řeklo, že je to přijatelné. To by mohlo stačit k udržení čistky, zvláště pokud ji Trump prosadí.

Milosti.

Trump ve svém prvním funkčním období udělil zkorumpované milosti a zdá se, že mnoho jeho příznivců je připraveno na další. V průzkumu Pew Research Center 57 % Trumpových voličů uvedlo, že by bylo nepřijatelné, aby "omilostnil přátele, rodinu nebo politické příznivce, kteří byli usvědčeni ze zločinu", ale méně než polovina těchto odpůrců uvedla, že je to rozhodně nepřijatelné. 42 % Trumpových voličů řeklo, že je to přijatelné.

U každé z těchto otázek Pew zjistil, že Trumpovi voliči jsou mnohem otevřenější zneužívání moci než voliči Harrisové. Pouze 8 % voličů Harrisové například uvedlo, že by bylo přijatelné, aby omilostnila přátele, rodinu nebo příznivce, kteří byli usvědčeni ze zločinů. Pouze 12 % uvedlo, že by bylo přijatelné propustit vládní zaměstnance, kteří k ní nebyli osobně loajální. Nesourodé reakce mezi stranami by mohly odrážet rozsah, v jakém Trump "obměkčil" republikány, aby od něj očekávali tyto kroky.

Několik průzkumů, včetně jednoho provedeného v říjnu Massachusettskou univerzitou v Amherstu, naznačuje, že když jsou Trumpovi voliči výslovně dotazováni na "násilí", většina z nich ho neschvaluje. Má to však háček: Když Trump provokuje nebo využívá násilí, jeho příznivci často nacházejí způsoby, jak to ospravedlnit.

V září se průzkum společnosti AtlasIntel ptal pravděpodobných voličů: "Byla invaze do amerického Kapitolu 6. ledna 2021 oprávněná nebo neoprávněná?" Většina respondentů (64 %) uvedla, že to bylo neoprávněné, ale stranický rozdíl byl extrémní: Zatímco 98 % voličů Harrisové řeklo, že to bylo neoprávněné, více Trumpových voličů to označilo za oprávněné (32 %) než neoprávněné (25 %).

Když byli respondenti dotázáni, zda by měl být Trump "diskvalifikován z kandidatury na úřad kvůli invazi do Kapitolu 6. ledna", mírná většina (51 %) pravděpodobných voličů řekla ne.

Trumpovi voliči také podporují pachatele útoku z 6. ledna. V srpnovém průzkumu PRRI souhlasilo 46 % republikánů, včetně těsné většiny republikánů, kteří pohlíželi na Trumpa příznivě, že "lidé odsouzení za svou roli v násilných útocích na americký Kapitol 6. ledna jsou ve skutečnosti vlastenci, kteří jsou drženi vládou jako rukojmí".

Poslušnost.

Mnoho Trumpových voličů ho uctívá jako jedinou autoritu v otázkách faktů. Tato úcta mu dává moc obrátit své následovníky proti jakékoli instituci, na kterou se rozhodne zaměřit.

V říjnovém průzkumu časopisu Navigator 44 % republikánských voličů uvedlo, že Trumpovi zcela důvěřují, že "říká pravdu o výsledcích voleb a legitimitě voleb". Pouze 17 % ku 20 % uvedlo, že podobně důvěřují místním nebo státním volebním úředníkům. Pouze 7 % uvedlo, že mají takovou důvěru v "národní zpravodajské sítě jako NBC, ABC a CBS", zatímco 60 % uvedlo, že těmto sítím nedůvěřují příliš nebo vůbec.

Záchrana demokracie.

Většina Trumpových voličů říká, že jim záleží na zachování demokracie. Ale protože Trumpovi důvěřují více než volebním úředníkům a médiím, stojí za ním, když útočí – ve jménu demokracie – na americký systém svobodných voleb.

V průzkumu Times/Siena pouze 8 % Trumpových voličů uvedlo, že jeho chování po volbách v roce 2020 "zašlo tak daleko, že ohrozilo americkou demokracii". Drtivá většina, 89 %, trvala na tom, že "jen využil svého práva zúčastnit se voleb".

V říjnovém průzkumu Yahoo/YouGov souhlasilo 57 % Trumpových voličů, že "jediný způsob, jak Donald Trump v listopadu prohraje, je, že volby budou zmanipulované". A v říjnovém průzkumu Fox News 52 % Trumpových voličů uvedlo, že pokud prohraje, neakceptují to, že Harrisová "vyhrála férově a spravedlivě a bude legitimním vůdcem země".

To je nejpravděpodobnější cesta k autokracii v Americe: Demagog se drží u moci nikoli tím, že pohrdá demokracií, ale tím, že přesvědčuje své stoupence, že je reprezentuje.

Nativismus.

Mezi hlavními body Trumpovy agendy je v autoritářské historii nejznámější masová deportace. Zde jsou průzkumy zlověstné. Trumpovi voliči věří, že imigrace zhoršuje Ameriku. A u většiny z nich nespočívá úzkost jen v nelegálním překročení hranice. Je to o kultuře a rase.

Srpnový průzkum PRRI požádal Američany, aby odpověděli na dvě prohlášení o imigraci jako etnické hrozbě. V jednom prohlášení se uvádí: "Imigranti napadají naši zemi a nahrazují naše kulturní a etnické zázemí." Druhý řekl: "Imigranti, kteří dnes nelegálně vstupují do země, otravují krev naší země." Více než třetina respondentů, včetně více než 60 % republikánů, souhlasila s každým tvrzením.

V září průzkum NPR/PBS/Marist požádal voliče, aby si vybrali mezi dvěma tvrzeními. Jedno z nich říkalo: "Otevřenost Ameriky lidem z celého světa je zásadní pro to, kým jsme jako národ." Druhé řeklo: "Pokud bude Amerika příliš otevřená lidem z celého světa, riskujeme ztrátu naší identity jako národa." Většina voličů zvolila první výrok, 57 ku 41 %. Ale Trumpovi příznivci se silně přiklonili opačným směrem, když preferovali druhé prohlášení v poměru 71 ku 28 %.

Dohromady tyto průzkumy naznačují, že většina Američanů stále věří v myšlenky demokracie, ústavní vlády a nenásilí. Příliš mnoho lidí je však ochotno tolerovat konkrétní autoritářské činy, jimiž Trump vyhrožoval nebo se k nim zavázal, nebo se jim jen pokorně postavit. A velká část jeho většinové koalice stojí za ním.

Trump bude opět naším prezidentem, protože voliči této země nedokázali nakreslit pevnou linii na obranu republikánské vlády a právního státu. A jak upevňuje moc, podporovanou servilní stranou a poslušným Nejvyšším soudem, existuje jen málo známek toho, že by mu veřejnost stála v cestě.

Zdroj v angličtině: ZDE

0