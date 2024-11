Útoky na židy v Nizozemsku jsou jen začátkem a součástí složitější hry manipulace, než se zdá

Chtěl tím říci, že Hamás věděl, že Izraelci, jejichž velitel Benjamin Netanjahu se zoufale snažil v té době zachránit se před nuceným odchodem od moci, budou reagovat extremistickým způsobem, když už nic jiného, tak proto, že izraelský vůdce věděl, že obyvatelstvo nebude riskovat, že ho během války odvolali z funkce. Tím, že Hamás vyprovokoval Netanjahua, věděl, že dojde k masakru a že obrazy, které vyplynou z izraelských akcí, nejenže znovu povzbudí ty, kteří viděli nekonečnou politiku izraelské vlády rozšiřování nelegálních osad na palestinské území, ale také naberou další příznivce z řad mladé generace po celém světě.



Jak jsme viděli na amerických univerzitách a při pouličních protestech na různých místech Země, mladí lidé, kteří neměli v obzoru svých zájmů dlouholetý těžký úděl Palestinců, se rozohnili a stali se antisionisty. (Nikdy nezapomínejme, že antisionismus není synonymem protižidovství nebo nacismu).



K této do očí bijící cynické odpovědi Sinwar dodal, že žádnou válku vedenou slabší mocností - v tomto případě Palestinci - nelze vyhrát, aniž by se z ní nestal více než ozbrojený konflikt, nýbrž idea. Že myšlenku nelze zabít zbraněmi. Že když uvidí hordy nevinných dětí a starců barbarsky decimovaných bezejmennými izraelskými silami, palestinská kauza se vryje do srdcí a duší lidí po celém světě a že se tato nově turboizovaná podpora promění v budoucí sílu bojovat proti izraelské okupaci a nekonečné nenasytnosti po stále větším území.

Stručně řečeno, nedělal si starosti o to, že ty děti nebo kteří jedinci umírají, protože to bylo ve jménu vyššího dobra pro jejich potomky.Musíme mít na paměti, že hrůzy, kterým palestinští občané čelí, znamenají, že jsou skutečnými oběťmi, ale že Hamás jimi není. Hamás je teroristická organizace, kterou je opravdu nutné zlikvidovat, nikoliv proto, že je silou proti izraelským nepravostem, ale proto, že je diktátorskou institucí, která vyvolává hrůzu u samotných Palestinců. Palestinci v Gaze žili v systému, který je utlačuje, mučí ty, o nichž rozhoduje, a pomoc, která má pomoci zmírnit chudobu obyvatelstva, odklání do vlastních kapes pro své vlastní účely. Zničení Hamásu je důležité pro osvobození Palestinců od tyranie: Hamas torture of Gaza's residents - YouTube Nicméně zájmem Izraele není osvobodit Palestince od tohoto režimu, ale jednoduše pokračovat v likvidaci cilé, kterým je suverénní palestinský stát. Zatímco sionistická propaganda křičí, že „Palestinci“ nechtějí přijmout samotnou existenci Izraele, zapomíná říci, že Izrael pouze předstírá, že přijímá myšlenku nezávislé palestinské samosprávy, zatímco ve skutečnosti chce Palestince také vymazat z mapy, jak o tom svědčí neustálý postup jejich osad a potvrzuje to i současné vyhlazování obyvatelstva Gazy.To, co se děje v Nizozemsku, je jen potvrzením toho, co Jahja Sinwar předpověděl (a naplánoval). Přestože značná většina těch, kteří nedávno v Amsterdamu napadli židovské fotbalové fanoušky, byla arabského původu, velká část nizozemského obyvatelstva podporuje, když už ne přímou agresi proti židům, kteří tam byli na sportovním utkání, tak rozhodně ostře kritizuje židovský stát a jeho vedení.Stejně jako ti studenti z různých amerických univerzit. Nejsou protižidovští, mnozí z nich jsou dokonce sami židé. To, co jsou, je, že jsou proti Izraeli a jeho krutosti. Proti izraelskému expanzionismu a nerespektování lidských práv Palestinců, a to ještě předtím, než tento konflikt začal: Kde Domov Můj - Zloděj křičí, chyťte zloděje! - YouTube Nizozemské útoky odhalují válku proti myšlence Izraele, která bude trvat desítky let. Toho chtěl Hamás dosáhnout. Tato teroristická organizace dobře věděla, že napadením izraelského území, zabitím stovek lidí a vzetím stovek rukojmích žádnou válku nevyhraje. To, co chtěli, bylo znovu zasít semínka averze vůči sionismu, která s novými generacemi vyprchávala. Chtěli znovu vzbudit podporu pro myšlenku Palestiny.Bohužel mnozí z těch, kteří jsou proti sionismu, si toto cítění pletou s rasistickými předsudky vůči židům, kteří nemají nic společného s hrami, jež rozehrají jejich vůdci.Neměli bychom tleskat útokům na židy kdekoli, protože i ti židé, kteří si možná myslí, že akce Izraele jsou oprávněné, jsou jen obětí propagandy a přirozeného instinktu, který většinu z nás nutí sbližovat se s těmi, o nichž se říká, že sdílejí naši krev a historii. Za toto nesprávné postavení je zodpovědná manipulativní propaganda vůdců, nikoliv samotné oběti této propagandy.Ti Češi, kteří žádali oběšení Milady Horákové, byli jen obětí propagandy, kterou neprohlédli. Skutečnými viníky byli ti, kteří věděli, že lžou obyvatelstvu jen proto, aby přiživili stalinistickou objednávku Sovětského svazu najít obětní beránky, kteří by odvedli pozornost obyvatelstva od selhání státu.Netanjahu a jeho stoupenci jsou těmi, kdo jsou skutečně zodpovědní za agrese, jimiž trpí normální židovští občané, a to nejen v Nizozemsku, stejně jako je Hamás spoluzodpovědným partnerem za zvěrstva páchaná izraelskými silami. Se svým obyvatelstvem prostě hrají elitní - smrtící - hru.