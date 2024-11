Jižní Korea kvůli Trumpovu vítězství může opustit plány dodávek zbraní Ukrajině

15. 11. 2024

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho záměr vyjednat ukončení války na Ukrajině donutily jihokorejské vedení přehodnotit možnost zaslání zbraní Kyjevu. Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho záměr vyjednat ukončení války na Ukrajině donutily jihokorejské vedení přehodnotit možnost zaslání zbraní Kyjevu.

Při rozhodování, zda upustit od dlouhodobého zákazu dodávek smrtících zbraní do zón ozbrojeného konfliktu v případě Ukrajiny, musí vláda prezidenta Yoon Suk-yeola nyní vzít v úvahu postoj nově zvoleného amerického prezidenta, řekl agentuře Bloomberg jihokorejský představitel. Podle dalšího člena vlády Soul také studuje, jak Trumpův přístup k ukrajinskému konfliktu ovlivní podporu Ukrajiny ze strany řady dalších zemí.

Yoon Suk-yeol donedávna tvrdil, že vláda je "připravena zvážit" možnost zaslání munice přímo na Ukrajinu, a 7. listopadu to "nevyloučil". "Nyní, v závislosti na míře zapojení Severokorejců [do války proti Ukrajině na straně Ruska], budeme postupně krok za krokem upravovat naši strategii podpory. To znamená, že nevylučujeme možnost poskytnutí zbraní (Kyjevu)," řekl prezident před týdnem.

Ale nyní, dokud nebude jasné, jak se Trump hodlá s konfliktem vypořádat, pravděpodobnost takového kroku klesá, tvrdí Kim Čong, profesor politologie na Univerzitě severokorejských studií v Soulu.

"Bylo by trapné, kdyby Jižní Korea, která ani není členem NATO, zasáhla a Trump se chtěl po nastěhování do Bílého domu stáhnout z konfliktu."

Vláda prostuduje možné scénáře vojenské spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou a přijme protiopatření, uvedla Yoonova administrativa v reakci na žádost agentury Bloomberg: "V tomto procesu budeme úzce koordinovat s našimi spojenci a partnery."

Pchjongjang podle jihokorejské, ukrajinské a americké rozvědky poslal do Ruska asi 10 000 nebo více vojáků. V Chabarovském kraji byli převlečeni za Burjaty a Jakuty, dostali ruské uniformy a padělané doklady a poté byli převezeni do Kurské oblasti. Tam musí pomoci ruské armádě vytlačit ukrajinské jednotky, které obsadily část regionu. První střety, i když nevýznamné, za účasti severokorejských vojáků již proběhly.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá vyslat do Soulu vyslance, který by měl přesvědčit Jižní Koreu, aby se zapojila do dodávek zbraní. Ta má obrovské zásoby 155 milimetrových dělostřeleckých granátů západního typu, které ukrajinští dělostřelci tak postrádají.

