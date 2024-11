Zprávy z Gazy:

19. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Ředitel nemocnice Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya:

Před chvílí se terčem útoku stalo okolí nemocnice, brána nemocnice a vchod na pohotovost a recepci.

Tato scéna se nyní opakuje téměř neustále. Velmi násilné cílení, střely z tanků.

Pracovali jsme s jedním ze zraněných uvnitř oddělení intenzivní péče, střepiny nás zasáhly na pracovišti, a proto je situace velmi nebezpečná a nelze ji tolerovat.

Pracujeme a poskytujeme humanitární služby, a pak nás hrozným způsobem bombardují, nemocnici Kamal Adwan.

I hospitalizované pacienty postihl strach a hrůza, v pozadí je nyní slyšet nepřetržité ostřelování v okolí nemocnice i v nemocnici samotné.

Jde tedy o jasné zaměření na nemocnici. Co je třeba udělat? To nevím. Vždyť poskytujeme humanitární služby. Nyní resuscitujeme některé zraněné uvnitř operačních sálů nemocnice , to, co se děje, je skutečný zločin.





Svět musí tento zločin zastavit a zastavit tento pokračující mechanismus zabíjení občanů v severním pásmu Gazy a zdravotnického systému.





Nyní se potýkáme se zraněnými a s bombardováním. A ze všech stran nemocnice to na nás dopadá, a proto nyní prosíme svět. Tato vražedná mašinérie musí být zastavena, bombardování musí být zastaveno.





Toto je nemocnice, která má posvátnost a má zákony, které musí mít ochranu. Před chvílí jsme pohřbili několik zabitých, a dokonce i pracovníci platí cenu za to, co se děje.





Před chvílí byla terčem útoku rodina Badranových, lékař pracující na oddělení intenzivní péče, jeho dům byl terčem útoku, všichni v domě byli zabiti, jeho děti a všichni jeho příbuzní byli zabiti. Více než 17 z nich je stále uvězněno pod sutinami.





Včera byl terčem útoku doktor Nihad Ghuniem, celá rodina doktora Ghoneima byla zabita a stále jsou pod sutinami.





To znamená, že se nyní nacházíme na místě, kde se mrtvý loučí s mrtvým. Taková je pravda. Toto je skutečná scéna. Jak dlouho bude tento výsměch trvat? Jak dlouho bude trvat tato zločinná agrese proti zdravotnickému systému? Jsme terčem útoku, zatímco poskytujeme humanitární službu. Jsme terčem útoků, zatímco zachraňujeme životy nemocných a zraněných lidí.

0